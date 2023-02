Russland drängt in der Ukraine an mehreren Fronten

DNIPRO, Ukraine – Russische Streitkräfte starteten mehrere Angriffe in der Ostukraine und drängten auf einen Durchbruch auf dem Schlachtfeld vor der Lieferung neuer westlicher Waffen, obwohl Großbritannien die Aussichten auf eine große russische Offensive in Zweifel zog.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte sagte, Russland gruppiere sich neu und greife an fünf Fronten in den östlichen Regionen Donezk und Luhansk an, als Teil einer breiteren Offensive, die von Kiew und seinen westlichen Verbündeten erwartet werde.