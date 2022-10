„Russland diskreditieren“: Schoigu wirft der Ukraine Atombombenpläne vor

Mit dem Angriff auf die Ukraine hat sich Russland international ins Abseits gestellt. Um Moskau weiter zu diskreditieren, soll die Ukraine den Einsatz einer radioaktiven Bombe auf eigenem Boden planen. Diese Vorwürfe erhob Verteidigungsminister Schoigu, der an der Front glücklos war.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu behauptete in einem Telefongespräch mit seinem französischen Amtskollegen, Kiew plane, eine radioaktive Bombe zu zünden, um Moskau zu diskreditieren. Schoigu habe „seine Besorgnis über mögliche Provokationen der Ukraine mit Hilfe einer ‚schmutzigen Bombe‘ zum Ausdruck gebracht“, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Herkömmliche Sprengkörper, die auch radioaktives Material verstreuen, werden als „schmutzige Bomben“ bezeichnet. Die Ukraine, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Atomwaffen aufgab, wirft ihrerseits Russland vor, den Abwurf einer solchen Bombe zu planen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums spitzt sich die Lage in der Ukraine immer weiter zu in Richtung einer „unkontrollierten Eskalation“. Russlands staatliche Nachrichtenagentur Ria Novosti behauptete, Kiew habe die Fertigstellung einer kleinen taktischen Atombombe praktisch abgeschlossen und sei bereit, sie auf eigenem Boden zu zünden, „um eine starke antirussische Kampagne zu starten, die darauf abzielt, das Vertrauen in Moskau zu untergraben“.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verläuft seit Monaten nicht wie von Moskau geplant. Der Vormarsch geriet zunächst ins Stocken, mittlerweile sind die russischen Einheiten teilweise sogar in die Defensive geraten. Vor diesem Hintergrund mehren sich die Spekulationen über einen möglichen russischen Einsatz taktischer Atomwaffen gegen das Nachbarland. Moskau bestreitet solche Absichten.

Damm in Cherson abgebaut

Die Ukraine befürchtet seit Tagen einen russischen Angriff auf den Damm des Wasserkraftwerks Kachowka im Süden des Landes. Demnach hat Russland den Damm bereits vermint, um eine ukrainische Gegenoffensive in Cherson mit einer Flutwelle zu stoppen. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor einer „Katastrophe großen Ausmaßes“. Im Falle eines Dammbruchs wären Hunderttausende Menschen am Fluss Dnipro in Gefahr. Auch das Kühlsystem des Kernkraftwerks Saporischschja könnte von einer Unterbrechung der Wasserversorgung betroffen sein.

Der Damm des Wasserkraftwerks Kakhovka liegt am Fluss Dnipro in der Region Cherson, die derzeit von russischen Truppen kontrolliert und von Moskau annektiert wird. Die Ukraine macht nach eigenen Angaben Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive in der Südregion und meldete kürzlich die Rückeroberung von 88 Städten und Dörfern.