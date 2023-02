Russland: Cheburashka: Propaganda in Plüsch (nd-aktuell.de)

Was macht man als Filmstudio, wenn einem keine Geschichten mehr einfallen? Alte filmt man einfach neu. Das geht nicht immer gut, aber Cheburashka hat es geschafft. Seit Januar rattert das pelzige Tier mit den großen Ohren und dem unwiderstehlichen Blick, das in den 1960er und 1970er Jahren die Herzen der sowjetischen Kinder eroberte, über die russischen Bildschirme und bricht alle Rekorde. Knapp 20 Millionen Menschen haben den Animationsfilm bereits gesehen und die Kinobetreiber wollen den Streifen »bis zum letzten Zuschauer« zeigen. Konkurrenz muss Cheburashka kaum fürchten, denn westliche Studios schicken ihre Blockbuster wegen des Krieges in der Ukraine kaum noch ins Land.

Russland hat Cheburashka-Fieber und das Kuscheltier ist überall. Auf Torten, T-Shirts und auch dort, wo es nicht sein soll. Zum Beispiel mit den Rechtspopulisten der Liberalen. „Wer Cheburashka liebt, wählt LDPR“, propagierte die Partei bei einer Filmvorführung in Krasnojarsk. Oder an der Front in der Ukraine, für die Kinder, die Cheburashka-Puppen als Glücksbringer häkeln. Unter Russlands Invasionstruppen gibt es unverblümte Cheburashka-Kämpfer, die Patches auf ihren Uniformen haben und Bilder von ihnen posten, wie sie für den Comic-Helden gegen Kiew marschieren. Alles als Reaktion auf ein Plakat in der ukrainischen Hauptstadt, das Woolen als Besatzer brandmarkt und den Film als pro-russisch ansieht.

Cheburashka bekommt viel Zuneigung in den südrussischen Städten Kislowodsk und Stawropol, die dem kleinen Helden ein Denkmal errichten wollen. Wenn es dem russischen Wertekanon entspricht. Genau daran zweifelt der Schauspieler und Duma-Abgeordnete Dmitry Pevtsov. Cheburashka ist voll von LGBT-Propaganda, polterte Pevtsov in einem Interview. Schließlich nennt Cheburashka seine Freundin Gena „Mutter“. Für den Politiker nicht nur ein Angriff auf das staatlich propagierte Familienbild, sondern auch auf Russlands Kinder.