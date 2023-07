Russland hat einen tödlichen Beschuss von Kalibr-Marschflugkörpern auf Lemberg in der Westukraine abgefeuert, teilten Kiews Luftverteidigungskräfte am Donnerstagmorgen mit.

Bei den Angriffen seien vier Menschen getötet und weitere 34 verletzt worden, sagte der Gouverneur von Lemberg, Maksym Kozytskyy. Die Stadt liegt nur 80 Kilometer von der Grenze der Ukraine zu Polen entfernt.

Obwohl es der ukrainischen Luftverteidigung gelang, sieben Marschflugkörper abzuschießen, richteten die verbleibenden drei – sowie Trümmer – verheerende Schäden in einer Stadt an, in der Tausende von Flüchtlingen aus anderen vom Krieg betroffenen Städten und Gemeinden in der Ukraine leben.

Mehr als 30 Wohngebäude und die Räumlichkeiten der örtlichen Polytechnischen Universität seien beschädigt oder zerstört worden, sagte Lembergs Bürgermeister Andriy Sadovyi vor Ort gegenüber Journalisten.

„Dies ist wahrscheinlich der größte Angriff auf die zivile Infrastruktur von Lemberg seit Beginn der umfassenden Invasion“, sagte Sadovyi und fügte hinzu, dass das Ausmaß der Zerstörung im Wohnsektor so groß sei, dass Einheimische vertrieben wurden.

Russland habe den Angriff vom Schwarzen Meer aus gestartet, teilten die ukrainischen Luftstreitkräfte mit.

„Russen haben Kalibr-Marschflugkörper von Überwasserträgern und U-Booten abgefeuert. Es wurden mehrere Raketengruppen registriert, die zunächst in nördlicher Richtung flogen und dabei die Topographie des Gebiets und des Flussbetts des Dnipro nutzten. Doch dann änderten die Raketen abrupt ihren Kurs nach Westen“, teilten die Luftstreitkräfte mit.