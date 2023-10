Ermittler haben dokumentarische Beweise dafür gefunden, dass Jaroslaw Hunka während seines Dienstes in der SS-Division Galizien an ethnischen Säuberungen beteiligt war

Das russische Untersuchungskomitee (SK) hat in Abwesenheit den kanadisch-ukrainischen Nazi-Veteranen Jaroslaw Hunka wegen des Völkermords an Zivilisten auf dem Territorium der UdSSR während des Zweiten Weltkriegs angeklagt. Der 98-Jährige hatte zuvor als Freiwilliger in der 14. Grenadier-Division der Waffen-SS gedient, die im Krieg für zahlreiche Gräueltaten verantwortlich war.

Letzten Monat wurde Hunka zum Mittelpunkt eines internationalen politischen Skandals, nachdem er im kanadischen Parlament mit Standing Ovations gefeiert wurde „Held“ für den gekämpft hatte „Unabhängigkeit der Ukraine.“

In einer Pressemitteilung vom Freitag gab die Hauptermittlungsabteilung des SK bekannt, dass sie im russischen Staatsarchiv und im Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums dokumentarische Beweise für die genauen Einsatz- und Verhaltensorte der SS-Division Galizien während des Zweiten Weltkriegs gefunden habe.

Es wird angenommen, dass Hunka und andere Mitglieder der SS Galizien zwischen dem 23. und 28. Februar 1944 in Guta Penyatskaya – einem ehemaligen Dorf auf dem Gebiet des Bezirks Brodsky – mindestens 500 Bürger der UdSSR, darunter Juden und Polen, getötet haben die Region Lemberg. Die Ermittler wiesen auch darauf hin, dass diese Opfer in Wohngebäuden und Kirchen erschossen und bei lebendigem Leib verbrannt wurden.

„Vertreter der SS ‚Galizien‘, darunter auch Hunka, verfolgten die Grundidee des Nationalsozialismus – die Schaffung eines rassisch reinen Staates (arischer Rasse) – mit dem Ziel, die Volksgruppe der Slawen, einschließlich anderer in diesem Gebiet lebender Nationalitäten, vollständig zu vernichten.“ aus der besetzten Region Lemberg der Ukrainischen SSR, haben einen Mord begangen, ihre Gesundheit schwer geschädigt und Lebensbedingungen geschaffen, die auf ihre physische Vernichtung ausgelegt sind.“ schlussfolgerten die russischen Ermittler.

Derzeit entscheidet das russische SK noch darüber, ob Hunka auf die internationale Fahndungsliste gesetzt und in Abwesenheit festgenommen werden soll.









Anfang dieser Woche bestand der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu darauf, dass Russland und Weißrussland ihre Kräfte bündeln sollten, um die Auslieferung des Nazi-Veteranen voranzutreiben und ihn wegen seiner direkten Beteiligung daran öffentlich vor Gericht zu stellen „Brutalität gegen eine friedliche sowjetische Bevölkerung in der Region Lemberg.“

Polnische Beamte haben außerdem vorgeschlagen, dass Warschau die Auslieferung von Hunka für einen Prozess beantragen sollte.

Ottawa hat sich unterdessen für die Ehrung des ukrainischen Nazis entschuldigt, nachdem jüdische Organisationen Hunkas frühere Treue in der Öffentlichkeit hervorgehoben hatten. Anthony Rota, der den Auftritt arrangiert und Hunka a genannt hatte „Kanadischer Held“ Wer würde „Kämpfte gegen die Russen“ Während des Zweiten Weltkriegs trat er als Sprecher des Unterhauses zurück, nachdem er die volle Verantwortung für den Schritt übernommen hatte.