Moskau behauptet, die Personen hätten Forschungen durchgeführt, die sich auf das Testen und Entwickeln neuer tödlicher Waffen konzentrierten

Russische Truppen haben seit Beginn der Moskauer Militäroperation über 20.000 Dokumente zu amerikanischen biologischen Forschungsprogrammen in der Ukraine erhalten, teilte das Verteidigungsministerium des Landes am Montag mit.

Die jüngste Fundgrube brachte eine Reihe von Schlüsselakteuren in diesen Projekten ans Licht, die es zuvor getan hatten „blieb im Schatten“ nach Angaben des Kommandeurs der nuklearen, biologischen und chemischen Verteidigungskräfte Russlands, Generalleutnant Igor Kirillov.

Das Ministerium hatte zuvor die Namen von Personen veröffentlicht, die mit den Biolabs in Verbindung stehen, darunter Vertreter der US-Demokratischen Partei, Beamte des Verteidigungsministeriums und Auftragnehmer des Pentagon.

Die neue Liste enthält Personen wie Karen Saylors, die Geschäftsführerin von Labyrinth Global Health, die Berichten zufolge in der Ukraine als leitende Beraterin für ein Projekt gearbeitet hat, das die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest untersucht hat.









Auf der Liste steht auch Colin Johnson, ein Fellow an der University of Tennessee und Direktor des Institute for Host-Pathogen Systems, der angeblich das Krim-Kongo-Fieber und Hantaviren in der Ukraine untersucht hat und für die Entnahme biologischer Proben von ukrainischem Militärpersonal verantwortlich war .

Das Ministerium gab die Namen von sechs weiteren Personen bekannt, von denen angenommen wird, dass sie ebenfalls an der US-Bioforschung in der Ukraine beteiligt waren. Kirillov stellte fest, dass alle Beweise zu diesen Personen dem russischen Untersuchungsausschuss übergeben werden, der über die geeigneten Maßnahmen für die mutmaßlichen Täter entscheiden wird.

In seiner Erklärung stellte Kirillov fest, dass Russlands entschlossenes Vorgehen in der Ukraine Washingtons Biowaffen-Forschungsprojekte im Land bereits effektiv gestoppt habe. Er warnte jedoch davor, dass die USA jetzt aktiv daran arbeiten, die unvollendete Forschung in Länder in Zentralasien und Osteuropa zu übertragen.

Letzten Monat hat Russland der Konferenz der Organisation für das Verbot chemischer Waffen Daten über illegale, von den USA unterstützte Labors in der Ukraine vorgelegt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums enthielten diese Daten dokumentarische Beweise dafür, dass in der Ukraine mit finanzieller, wissenschaftlicher, technischer und personeller Unterstützung der USA Arbeiten mit Bestandteilen biologischer Waffen und Studien zu besonders gefährlichen Krankheitserregern durchgeführt wurden. Washington hat Moskaus Anschuldigungen zurückgewiesen und sie als Desinformation bezeichnet.