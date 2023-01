Russland bei Olympia 2024?: Selenskyj attackiert Bach wegen „Terrorstaats“-Hilfe

Der deutsche IOC-Chef Thomas Bach wirbt dafür, dass Russland bei den Olympischen Spielen 2024 in die große Sportfamilie zurückkehrt – trotz Angriffskrieg. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert dies als Heuchelei und kontert mit Bildern der Zerstörung.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) unter der Leitung von Thomas Bach erneut aufgefordert, Russland nicht antreten zu lassen. „Die olympischen Prinzipien und der Krieg sind grundsätzlich gegensätzlich“, sagte das Staatsoberhaupt in Kiew. Er veröffentlichte in den sozialen Netzwerken eine Fotoserie von kriegszerstörten Sportanlagen in der Ukraine. Einige der Fotos zeigen Fechter in Trümmern – in direkter Anspielung auf Bachs eigene sportliche Karriere.

Selenskyj fordert Bach immer wieder auf, den „Terrorstaat Russland“ nicht zu den Olympischen Spielen zuzulassen. Die IOC-Führung hat kürzlich angekündigt, Athleten aus Russland und Weißrussland Möglichkeiten eröffnen zu wollen, an internationalen Wettkämpfen unter neutraler Flagge teilzunehmen.

„Russland muss die Aggression und den Terror stoppen, und nur dann wird es möglich sein, über die Teilnahme Russlands im Rahmen der olympischen Bewegung zu sprechen“, sagte Selenskyj. Am Vorabend hatte er in seiner täglichen Videobotschaft eine Kampagne gegen die Zulassung russischer Athleten zu Olympischen Spielen angekündigt. Er begründet dies mit der Loyalität der Sportler zum Staat und deren Instrumentalisierung durch die Politik.

Landesverbände unterstützen Bachs Russland-Idee

Selenskyj zeigte sich nach Gesprächen mit Bach enttäuscht und warf dem IOC Heuchelei vor. „In einem solchen Krieg kann es keine Neutralität geben. Wir wissen, wie oft Tyranneien versuchen, den Sport für ihre ideologischen Interessen zu nutzen“, sagte Selenskyj. Bachs Motive seien ihm nicht klar, aber die Ukraine werde alles tun, um den „Einfluss des Terrorstaates“ auf den Sport zu verhindern.

Unterdessen unterstützt die Association of National Olympic Committees (ANOC) den Kurs des IOC. „Wir teilen die feste Überzeugung der olympischen Bewegung, dass Athleten nicht wegen ihrer Pässe von Wettkämpfen ausgeschlossen werden sollten und dass ein Weg für russische und weißrussische Athleten erkundet werden sollte, unter strengen Bedingungen zum Wettkampf zurückzukehren“, sagte die ANOC.

Der Dachverband aller vom IOC anerkannten NOKs räumte ein, dass es sich um eine heikle Angelegenheit handele. Daher müssten das Verfahren und die Bestimmungen zur Wiederzulassung von Athleten aus Russland und Weißrussland sehr genau geprüft werden. Das ANOC vertraut dem IOC. Gleichzeitig betonte der Dachverband seine Solidarität mit der Ukraine und lobte die Unterstützung der internationalen Sportgemeinschaft für ukrainische Athleten.