Der Präsident des Russischen Olympischen Komitees (ROC), Stanislav Pozdnyakov, hat die Entwicklungen auf einem Gipfel, der am Freitag von internationalen Sportfunktionären abgehalten wurde, gelobt und erklärt, dass dies ein Schritt nach vorne in der Hoffnung sei, dass russische Athleten zu globalen Wettkämpfen zurückkehren.

Pozdnyakov gehörte zu den Teilnehmern des 11. Gipfeltreffens des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), das am Sitz der Organisation in Lausanne, Schweiz, stattfand.

Ein entscheidendes Diskussionsthema waren die Sperren, die russischen und weißrussischen Athleten in einer Vielzahl von Sportarten auferlegt wurden, nachdem eine IOC-Empfehlung im Februar nach Beginn der Militäroperation Moskaus in der Ukraine verhängt worden war.

In einer am Freitag vom IOC herausgegebenen Erklärung heißt es, dass es einen Vorschlag des Olympischen Rates von Asien (OCA) prüfen werde, russischen und weißrussischen Athleten die Teilnahme an Veranstaltungen unter seiner Schirmherrschaft zu gestatten.

Es stellte auch fest, dass die Teilnehmer die jüngsten Kommentare wie die des französischen Präsidenten Emmanuel Macron berücksichtigt hatten, der dies erklärt hatte „Sport sollte nicht politisiert werden.“









Die Entwicklungen wurden als Zeichen dafür gewertet, dass russische und weißrussische Athleten größere Hoffnung haben, vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris für Qualifikationsveranstaltungen zugelassen zu werden – selbst wenn Sanktionen wie ein Verbot ihrer nationalen Symbole und Hymnen in Kraft bleiben.

„Zunächst möchte ich die meiner Meinung nach außergewöhnliche Bedeutung der Erklärung für russische und belarussische Athleten betonen“, Pozdnyakov sagte in einer Telegrammnachricht.

„Die Teilnehmer des heutigen IOC-Gipfels waren sich einig, dass es keinen Grund für eine weitere Suspendierung von Athleten gibt.

„Das bedeutet, dass unsere Athleten in naher Zukunft in die internationale Arena zurückkehren und an olympischen Qualifikationswettbewerben teilnehmen können.

„Natürlich ist es dafür zumindest erforderlich, dass das IOC die aktuellen Empfehlungen aufhebt, aber der allgemeine Inhalt und die Richtung der heutigen Diskussion zeugen meiner Meinung nach vom Sieg der Sportdiplomatie und des gesunden Menschenverstands.“ Pozdnyakov fügte hinzu.

Pozdnyakov lobte die Bemühungen seiner russischen Kollegen für ihre „zielgerichtete, konstruktive Arbeit“ im Namen der russischen Athleten.

„Als Ergebnis könnte das, was nur wenige Menschen bis vor kurzem geglaubt haben, bald Realität werden. Die internationale olympische Gemeinschaft hat heute eine konsolidierte Position vertreten, die die wichtigsten humanitären, sportlichen und moralischen Kriterien erfüllt.“ fügte Posdnjakow hinzu.













Das IOC hat behauptet, dass es nur hat „sanktioniert“ die Regierungen Russlands und Weißrusslands – unter anderem durch den Abzug von Sportveranstaltungen aus ihren Ländern – und denen die Athleten selbst ausgesetzt waren „Schutzmaßnahmen.“

IOC-Präsident Thomas Bach hat argumentiert, dass die Empfehlung, russische und weißrussische Sportler und Sportlerinnen zu suspendieren, sie vor Anfeindungen außerhalb ihrer Heimatländer schützt und gleichzeitig die „Integrität“ von Wettbewerben.

Aber der Olympic Council of Asia und sein amtierender Präsident Randhir Singh aus Indien boten eine mögliche Lösung an und argumentierten so „Auf dem asiatischen Kontinent bestehen die Gründe für die Schutzmaßnahmen nicht mehr.“

Die OCA hat daher „angeboten, die Teilnahme von Athleten aus Russland und Weißrussland an Wettbewerben in Asien unter seiner Aufsicht zu erleichtern und gleichzeitig die geltenden Sanktionen zu respektieren.“

Russische Beamte werfen dem IOC seit der Verhängung der Verbote gegen Athleten immer wieder Diskriminierung vor und verurteilen die Maßnahmen als politisch motiviert.