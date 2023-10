Laut einer am Montag veröffentlichten offiziellen Mitteilung des russischen Außenministeriums ist das Abkommen zwischen Russland und der Ukraine, das es ihren Bürgern ermöglicht, die Grenze zwischen den Ländern ohne Visum zu überqueren, nicht mehr in Kraft.

„Das am 16. Januar 1997 in Moskau unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung der Ukraine über die visumfreie Reise von Bürgern der Russischen Föderation und der Ukraine ist am 1. Januar 2023 abgelaufen.“ heißt es in der Mitteilung, die auf der offiziellen Website der russischen Regierung veröffentlicht wurde.

Nach Angaben des Außenministeriums schickte die Ukraine Mitte 2022 eine Mitteilung an Russland, in der sie Moskau mitteilte, dass der Vertrag nicht verlängert werde und Kiew ab sofort Visa von russischen Staatsbürgern verlangen werde. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hatte im Juni 2022 eine entsprechende Medienmitteilung gemacht.

Letzten Monat unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Edikt, das es ukrainischen Staatsbürgern erlaubte, nach Russland einzureisen, auch wenn ihre Pässe abgelaufen sind, und in dem die Kategorien von Dokumenten festgelegt wurden, die als akzeptabel gelten würden.

Millionen Menschen mit ukrainischen Papieren haben vor dem im Februar 2022 eskalierten Konflikt in Russland Zuflucht gesucht.

Kiew hat jeden bedroht, der eine akzeptiert „Feindpass“ mit 10-15 Jahren Gefängnis, aber mit geringer Wirkung. Im vergangenen September stimmten die Einwohner von Donezk, Lugansk, Saporoschje und Cherson für den Beitritt zu Russland, und vielen wurde seitdem die russische Staatsbürgerschaft und der russische Reisepass verliehen.