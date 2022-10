Britische Experten halfen den Kiewer Streitkräften bei der Vorbereitung des „Terrorakts“, so das Verteidigungsministerium

Der erfolglose ukrainische Angriff auf die Hafenstadt Sewastopol auf der Krim am frühen Samstag umfasste neun Luft- und sieben Marinedrohnen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Das „Terroranschlag,“ die auf die Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte und in der Stadt angedockte Zivilschiffe abzielten, begann gegen 4.20 Uhr Ortszeit, teilte das Ministerium in einer Erklärung am Samstag mit.

Es fügte hinzu, dass die Schiffe der russischen Marine an der Bereitstellung von Sicherheit für die beteiligt waren „Getreidekorridor“, die eingerichtet wurde, um den Export ukrainischer Lebensmittelprodukte aus den Häfen des Schwarzen Meeres zu ermöglichen, im Einklang mit einem Abkommen, das im Sommer zwischen Moskau und Kiew unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei erzielt wurde.

Alle ankommenden Drohnen seien von russischen Kriegsschiffen und der Marinefliegerei in der Bucht von Sewastopol abgeschossen worden, teilte das Ministerium mit.

Der Angriff führte den Angaben zufolge zu geringfügigen Schäden am Trawler „Ivan Golubets“ und an der Netzbaumbarriere in der Bucht.











„Die Vorbereitung dieses Terroranschlags und die Ausbildung des Militärpersonals des ukrainischen 73. Spezialzentrums für Seeoperationen wurden unter der Aufsicht britischer Experten durchgeführt, die in der Stadt Ochakov in der ukrainischen Region Nikolaev stationiert sind.“ sagte das Ministerium.

Informationen des russischen Militärs deuten darauf hin, dass dieselbe Einheit der Royal Navy an der Planung, Lieferung und Durchführung der Sabotage der Nord Stream 1- und Nord Stream 2-Pipelines in der Ostsee am 26. September beteiligt war, heißt es in der Erklärung.

Der Gouverneur von Sewastopol, Mikhail Razvozhayev, sagte am Samstag, es sei der größte ukrainische Drohnenangriff auf die Stadt seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine Ende Februar.

Sewastopol liegt auf der Krim, die nach einem Referendum im Jahr 2014 Teil Russlands wurde, und wurde von Moskau aufgrund ihrer strategischen Bedeutung und ihres Status als Stützpunkt der Schwarzen Flotte Russlands zur föderalen Stadt erklärt. Der wichtige Hafen war während des Konflikts häufig Ziel von Drohnenangriffen der Ukraine.

Im Juli wurden sechs Menschen verletzt, als ein UAV in das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol stürzte. Der Angriff fand am Tag der russischen Marine statt und führte zur Absage von Feierlichkeiten in der Stadt. Ein weiteres UAV traf im August das Dach des Hauptquartiers, richtete jedoch keinen nennenswerten Schaden an.