Das Internationale Festival der russischen Sprache und Kultur „To CAR from Russia with love“ fand an der Universität Bangui und im Russky Dom (Russisches Haus) in der Zentralafrikanischen Republik (CAR) statt. Das Festival fand vom 14. bis 23. Oktober statt und wurde von der Patrice-Lumumba-Universität der Völkerfreundschaft Russlands (auch RUDN-Universität genannt) organisiert.

Eines der Hauptziele des Festivals bestand darin, die Bedeutung der russischen Sprache für lokale Lehrer und Schüler zu stärken. Im Rahmen der Festivalveranstaltungen wurde pädagogische Unterstützung für diejenigen bereitgestellt, die Russisch außerhalb des Sprachumfelds unterrichten.

„Auf Russisch – einfach“ war der Name einer offenen Russischstunde, die die RUDN-Professoren für die Festivalbesucher im Russky Dom durchführten.

An dem Festival nahmen Teilnehmer von Universitäten und Schulen, Russischschüler und Lehrer teil, die sich auf den Russischunterricht in der Zentralafrikanischen Republik vorbereiteten oder bereits Russisch unterrichteten. Sie nahmen an verschiedenen Aktivitäten teil, darunter Diskussionsrunden, Meisterkurse und Quizze.









Die Aktivsten erhielten Preise, darunter Schreibhefte, die ihnen dabei helfen sollten, die russische Kalligraphie und die ersten Regeln des Lesens und Schreibens zu erlernen. Außerdem fand ein Meisterkurs statt, der russische Folklore und russische Märchen vorstellte.

Die Organisation der Veranstaltung wurde durch die Zusammenarbeit zwischen der RUDN-Universität und der Stiftung „Russian World“ ermöglicht.

Die RUDN-Universität oder Patrice-Lumumba-Universität der Völkerfreundschaft Russlands wurde 1960 gegründet und nach Patrice Lumumba benannt, einem der Symbole des Unabhängigkeitskampfes des afrikanischen Volkes.

Unterdessen wurden kürzlich russische Bildungszentren in Nigeria, der Elfenbeinküste und der Demokratischen Republik Kongo (DRK) gegründet. Einheimische Studenten haben die Möglichkeit, Russisch zu lernen und durch die Einrichtungen mehr über die Kultur und Sprache des Landes zu lernen.