Russisches Gericht verlängert die Haft des Kreml-Kritikers Jaschin um sechs Monate

Ilya Yashin wurde inhaftiert, nachdem er den Angriff von Präsident Wladimir Putin auf die Ukraine verurteilt hatte.

Die Staatsanwälte argumentierten, Jaschin solle in Haft bleiben, weil er „Russland beträchtlichen Schaden zugefügt“ habe.

Seine Haft wurde bis zum 10. Mai verlängert.

Ein russisches Gericht hat am Mittwoch die Haft des Oppositionspolitikers Ilja Jaschin um sechs Monate verlängert, dem eine zehnjährige Haftstrafe droht, weil er den Angriff von Präsident Wladimir Putin auf die Ukraine angeprangert hat.

Der 39-jährige Moskauer Stadtrat sitzt im Rahmen eines beispiellosen Vorgehens gegen Dissidenten in Russland auf der Anklagebank, wobei die meisten Oppositionsaktivisten entweder im Gefängnis oder im Exil sind.

Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft.

Jaschin weigerte sich zu gehen, nachdem Putin am 24. Februar Truppen in die Ukraine geschickt hatte, und verurteilte regelmäßig die Offensive des Kremls auf seinem YouTube-Kanal mit 1,3 Millionen Abonnenten.

Jaschin stand im Glaskasten des Angeklagten im Bezirksgericht Meshchansky in Moskau, lächelte und zeigte am Ende der Anhörung ein Friedenszeichen, als einige seiner Anhänger klatschten.

– „Russischer Patriot“ –

Yashin bestand vor Gericht darauf, dass er nicht aus dem Land fliehen würde, aber der Richter verlängerte seine Haft um sechs Monate.

„Ich liebe mein Land und um hier zu leben, bin ich bereit, mit meiner Freiheit zu bezahlen“, sagte er.

„Ich bin ein russischer Patriot“, sagte er.

Die Staatsanwälte argumentierten, dass Jaschin in Haft bleiben sollte, weil er „Russland erheblichen Schaden zugefügt“ und „die politischen Spannungen während der militärischen Spezialoperation erhöht“ habe – Moskaus Begriff für seine Ukraine-Offensive.

Einer der Anwälte des Oppositionsaktivisten, Vadim Prokhorov, sagte, dass die Verlängerung der Inhaftierung Jaschins bis zum 10. Mai gegen das Gesetz verstoße.

Yashin bemühte sich, während der Anhörung ein mutiges Gesicht aufzusetzen und wirkte entspannt.

Bekleidet mit einem dunkelgrünen Hoodie und Jeans lächelte er seine Eltern in der ersten Reihe an. Einmal fragte er seinen Vater, ob er am Dienstagabend das WM-Spiel zwischen Argentinien und Saudi-Arabien gesehen habe, und sie lachten.

Als die Anhörung endete und die Zuhörer den Gerichtssaal verließen, kam es zwischen Gerichtsangestellten und Yashins Vater zu einer Rangelei, offenbar nachdem die Wachen seiner Mutter gesagt hatten, sie solle aufhören, mit ihrem Sohn zu sprechen.

Die Männer rauften mehrere Minuten lang im Korridor herum, wobei Yashins Vater einmal am Boden festgehalten wurde. Er wurde für einige Zeit in einen anderen Raum gebracht, bevor er von den Wachen freigelassen wurde.

Die nächste Anhörung findet voraussichtlich am 29. November statt.

Jaschin ist ein Verbündeter des inhaftierten Oppositionsführers Alexei Nawalny und stand Boris Nemzow nahe, einem Oppositionspolitiker, der 2015 in der Nähe des Kremls ermordet wurde.

– ‚Halt die Leute still‘ –

Yashin wurde im Sommer festgenommen, als er durch einen Moskauer Park ging.

Ihm wird vorgeworfen, „gefälschte“ Informationen über die russische Armee im Rahmen von Gesetzen verbreitet zu haben, die eingeführt wurden, nachdem Putin die Operation in der Ukraine gestartet hatte.

In einem YouTube-Stream im April sprach Jaschin über den „Mord an Zivilisten“ im Kiewer Vorort Bucha, wo der russischen Armee Kriegsverbrechen vorgeworfen werden.

Er nannte es ein „Massaker“.

Seine Unterstützer vor Gericht sagten, die Behörden nutzten die drakonische Gesetzgebung, um Kritiker der Militärkampagne in der Ukraine mundtot zu machen.

„Dieses Gesetz ist absolut rechtswidrig“, sagte Anastasia Leonova, 48.

„Es ist nur da, um die Leute zum Schweigen zu bringen.“

Ihre 20-jährige Tochter Olga sagte, ihre Familie mochte Yashins Youtube-Streams.

„Wir haben uns jeden Donnerstag in der Küche versammelt, um sie zu beobachten“, sagte sie. „Ich, Mama und meine 87-jährige Großmutter.“

Seit Beginn der Intervention Moskaus in der Ukraine wurden unabhängige Medien geschlossen oder ihre Aktivitäten in Russland eingestellt.

Zehntausende Russen – darunter viele unabhängige Journalisten – haben das Land verlassen.

Ein anderer Moskauer Stadtrat, Alexej Gorinow, wurde im Juli zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, weil er die Offensive in der Ukraine angeprangert hatte.

Der 61-Jährige hatte Pläne für einen Kunstwettbewerb für Kinder in seinem Wahlkreis in Frage gestellt, während in der Ukraine „jeden Tag Kinder sterben“.

Fast alle bekannten politischen Gegner Putins sind entweder aus dem Land geflohen oder sitzen im Gefängnis.

Der 46-jährige Nawalny verbüßt ​​​​eine neunjährige Haftstrafe wegen Unterschlagung, die weithin als politisch motiviert angesehen wird. Seine politischen Organisationen wurden verboten.