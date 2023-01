Russisches Eiskunstlauf-Duo erwägt Wechsel nach Israel – Medien – RT Sport News

Die in Amerika geborene russische Eiskunstläuferin Diana Davis und ihr Wettkampfpartner Gleb Smolkin befinden sich laut einem Bericht von RIA Novosti in Gesprächen, um die nationale Zugehörigkeit zur israelischen Nationalmannschaft zu wechseln.

Davis, die das einzige Kind der russischen Eiskunstlauftrainerin Eteri Tutberidze ist, gehört zusammen mit ihrem Partner Smolkin zu den prominentesten Athleten ihres Sports und kann den CS Warsaw Cup 2021 und eine russische nationale Silbermedaille 2022 zu ihren gemeinsamen Auszeichnungen zählen nach ihrem erfolgreichen Wechsel aus den Juniorenrängen im Jahr 2021.

Gleb Smolkin hingegen ist der Sohn des bekannten russischen Schauspielers Boris Smolkin.

Obwohl noch keine endgültige Entscheidung über ihre Zukunft getroffen wurde, wird eine endgültige Erklärung in naher Zukunft erwartet – wobei die seit Februar letzten Jahres gegen Russland verhängten Sportsanktionen als Schlüsselfaktor für ihre Entscheidung angesehen werden.

Es wird angenommen, dass sowohl Davis als auch Smolkin Russland weiterhin auf der internationalen Bühne vertreten könnten, wenn russische Athleten in naher Zukunft wieder zum internationalen Sport zugelassen werden.

Es wurde zuvor berichtet, dass das Duo einen Wechsel in die Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten in Betracht zog, obwohl beide Skater diese Berichte später dementierten.

Das Duo trainiert zusammen in den USA und hat in dieser Saison noch an keinem Wettbewerb in Russland teilgenommen.

Kurz nach dem Beginn der letztjährigen Militäroperation in der Ukraine erließ das Internationale Olympische Komitee (IOC) Empfehlungen zur Beschränkung des russischen Einflusses auf die internationale Sportbühne – ein Diktum, dem sich in der Folge zahlreiche verschiedene Sportverbände anschlossen.

IOC-Präsident Thomas Bach hat jedoch kürzlich erklärt, er wünsche sich, dass die Sanktionen speziell Russlands Athleten so wenig wie möglich treffen – und fordert gleichzeitig, dass die Beschränkungen in ihrem derzeitigen Zustand beibehalten werden.