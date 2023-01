Russischer Youngster gewinnt Juniorentitel bei den Australian Open — RT Sport News

Die Russin Alina Korneeva wurde mit einem hart erkämpften Sieg über Landsfrau Mirra Andreeva im Einzelfinale der Mädchen bei den Australian Open am Samstag zur jüngsten Junioren-Grand-Slam-Meisterin aus ihrem Heimatland.

Korneeva trat bei einem allerersten Grand-Slam-Junioren-Event ihrer Karriere auf und sorgte dafür, dass sie Melbourne mit dem Titel im Schlepptau nach einem 6: 7, 6: 4, 7: 5-Sieg gegen die 15-jährige Andreeva verließ. Ein epischer Wettkampf zwischen den beiden russischen Youngsters – die auch Doppelpartner sind – dauerte in der Rod Laver Arena drei Stunden und 18 Minuten.

Die neuntplatzierte Korneeva setzte sich gegen ihre Rivalin aus der siebten Reihe durch und wurde damit die erste russische Youngsterin, die seit Elizaveta Kulichkova im Jahr 2014 den Juniorentitel der Mädchen in Melbourne gewann Seitdem hat er eine erfolgreiche Profikarriere hinter sich und erreichte 2021 ein Grand-Slam-Finale bei den French Open.

„Es ist mein erster Grand Slam und ich hoffe nicht der letzte.“ Korneeva sagte über ihren Erfolg, wie von der WTA-Website zitiert. „Ich bin so stolz auf mich, auf mein mentales Spiel.“

Korneeva und Andreeva waren im Doppel der Mädchen in Melbourne bis ins Halbfinale vorgedrungen, und Korneeva beschrieb das Duo als engste Freunde – wie ihr Trost über die tränenreiche Andreeva auf dem Platz nach ihrem Einzelfinale bewies.

„Auf dem Platz kann ich ihr die Punkte natürlich nicht geben. Wir sind die Gegner auf den Gerichten“, sagte Korneeva. „Außerhalb des Platzes sind wir die besten Freunde. Ich liebe sie so sehr. Sie ist mein Mädchen, ich weiß nicht, meine Person, der ich alles sagen kann. Ich hoffe, wir werden eine gute Beziehung zueinander haben.“

Das Finale der Frauen wird später am Samstag in der Rod Laver Arena ausgetragen, und die in Russland geborene Elena Rybakina – die Kasachstan seit 2018 vertritt – will nach ihrem Erfolg in Wimbledon in der vergangenen Saison ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen. Als 22. gesetzt, tritt Rybakina gegen die Debüt-Grand-Slam-Finalistin Aryna Sabalenka aus Weißrussland an, die die fünfte Saat in Melbourne ist.