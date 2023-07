CNN

Ein Kämpfer wurde zweimal angeschossen und vom Krankenhaus zurück an die Front geschickt, wo er geschmolzenen Schnee trank, um zu überleben. Er wurde gezwungen, wiederholt ukrainische Stellungen anzugreifen, bis er von einer Granate geblendet wurde. Von einem Arzt aus den Schützengräben gerettet, der ihn zum Krankenpfleger machte.

Ein anderer wurde wegen geringfügiger Drogendelikte mit 20 Jahren inhaftiert und im Alter von 23 Jahren an die Front geschickt. Da er fast keine Ausbildung hatte, starb er drei Wochen später – unter wahrscheinlich 60 Russen, die bei einem Angriff an dem Tag getötet wurden, an dem der russische Präsident Wladimir Putin die Niederlage der Nazis auf dem Roten Platz feierte.

Diese beiden Geschichten über bemerkenswertes Überleben und vorzeitiges Sterben verkörpern den erbärmlichen und erschöpfenden Verlust an Menschenleben in den Schützengräben Russlands. Doch es gibt einen Unterschied: Bei den Toten handelt es sich um Gefangene, denen eine Befreiung von ihrer Haftstrafe versprochen wird, wenn sie sich den sogenannten Storm-Z-Bataillonen des russischen Verteidigungsministeriums anschließen.

Die Lebenserwartung ist kurz, die Bedingungen selbst sind schwierig zu überleben und Sträflinge beschreiben die Verwendung als Kanonenfutter. Zehntausende Sträflinge wurden für den Frontdienst rekrutiert, zunächst von der Söldnergruppe Wagner – ein Plan, der dann vom Verteidigungsministerium übernommen wurde.

CNN sprach mit der Mutter eines Sträflings, Andrei, der im Alter von 20 Jahren wegen Drogendelikten inhaftiert und im Rahmen des Rekrutierungsprogramms des russischen Militärs an die Front geschickt wurde. Die Mutter stellte umfangreiche Videos, Dokumentationen und Chatnachrichten zur Verfügung, um die Geschichte ihres Sohnes und seinen frühen Tod nur drei Wochen nach dem Einsatz zu bestätigen.

CNN sprach auch mit einem seltenen Überlebenden der Storm-Z-Einheiten, Sergei – der Monate zuvor erstmals telefonisch in einem Militärkrankenhaus interviewt wurde und letzte Woche von dem grausamen und sich verschlechternden Leben in den russischen Schützengräben erzählte.

Obwohl die entsetzlichen Kampfbedingungen allgemein bekannt sind, stammen viele russische Zeugenaussagen von Kriegsgefangenen und wurden von ukrainischen Vermittlern bereitgestellt. Diese beiden Geschichten stellen seltene Zeugnisse dar, die direkt von Russen stammen. CNN hat zur Sicherheit der Befragten die Namen geändert und wichtige Details aus diesen beiden Konten entfernt.

Sergei hat jetzt zwei Jobs, um seine Familie zu ernähren, sagte aber, er warte immer noch auf eine militärische Entschädigung für seine mehrfachen Verletzungen. Nachts klingeln seine Ohren wegen der Granatenerschütterung, was es ihm schwer macht, in der Stille seines Zuhauses zu schlafen.

Er sagte, er sei innerhalb von acht Monaten neun Mal durch Artilleriegranaten, die in der Nähe einschlugen, an der Front erlitten worden. Letzten Winter sei er ins Bein geschossen worden und nach zehntägiger Behandlung wieder an die Front geschickt worden, sagte er. Er wurde erneut in die Schulter geschossen und ordnungsgemäß ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Monate später wurde er wegen Arbeitskräftemangels erneut an die Front geschickt, wo er feststellte, dass amputierten Sträflingen Funkaufgaben übertragen worden waren und die Truppen ihre kugelsicheren Westen ablegten, da diese nur einen minimalen Schutzwert hatten.

„Sie helfen nicht gegen Granaten, da ihre (ukrainische) Artillerie mit hoher Genauigkeit zuschlägt“, sagte Sergej. „Unsere Artillerie kann drei- oder viermal feuern, und so Gott will, explodiert etwas. Es ist schief und meistens hat es uns zuerst getroffen.“

Die Unfallzahlen sind schwer vorstellbar. Sergei sagte, dass von seiner im Oktober rekrutierten Einheit von 600 Gefangenen nur noch 170 am Leben seien und alle bis auf zwei verwundet seien. „Jeder wurde verletzt, zwei, drei, einige viermal“, sagte er. Er erinnerte sich daran, wie er gesehen hatte, wie Kollegen durch Granaten, die in ihrer Nähe einschlugen, in Stücke gerissen wurde, und an sein Staunen darüber, wie er überlebte. Ein Angriff war besonders anschaulich.

„Am deutlichsten erinnere ich mich an die letzte meiner neun Gehirnerschütterungen“, sagte er. „Wir haben angegriffen. RPGs, Drohnen gibt es bei uns nur wenige. Unser Kommandant schreit über Funk: „Ist mir egal, machen Sie weiter!“ Komm nicht zurück, bis du diese Position einnimmst!‘ Zwei von uns fanden ein kleines Schützenloch und tauchten hinein.“

Aber ihre Tortur war noch nicht vorbei. „Eine (ukrainische) Drohne warf eine Granate auf uns und sie landete in der 30 Zentimeter großen Lücke zwischen uns. Mein Freund war überall mit Granatsplittern bedeckt. Dennoch blieb ich irgendwie unberührt. Aber ich verlor fünf Stunden lang mein Augenlicht – nur ein weißer Schleier vor meinen Augen. Sie trugen mich mit der Hand hinaus.“

Schließlich fand er Ärzte, die Mitleid mit ihm hatten und ihm einen Job als Krankenhauspfleger gaben – Leichen transportieren, Leichen auf Ausweispapiere überprüfen, Putzen –, bis der letzte Monat seines Vertrags abgelaufen war.

Sergei erinnert sich an die alltäglichen Schrecken der russischen Schützengräben. Das Essen bestand hauptsächlich aus Dosenfleisch mit Instantnudeln, aber Wasser war am schwersten zu bekommen. „Man muss drei bis vier Kilometer laufen, um dorthin zu gelangen. Manchmal haben wir mehrere Tage lang nichts gegessen, wir haben mehrere Tage lang nichts getrunken.“ Er sagte, im Winter würden sie überleben, indem sie geschmolzenen Schnee trinken würden. „Es war nicht sehr angenehm, aber wir mussten es tun.“

Die Disziplin werde durch Hinrichtungen aufrechterhalten, sagte er. „Manchmal setzt der Kommandant Leute zurück. Er hat sie ausgelöscht und getötet. Ich habe es nur einmal gesehen – einen Kampf mit einem Mann, der seine eigenen Leute in den Schützengräben gestohlen und getötet hat. Ich habe nicht gesehen, wer von den vier Menschen um ihn herum geschossen hat. Doch als er versuchte zu fliehen, traf ihn eine Kugel am Hinterkopf. Ich habe die Kopfwunde gesehen. Sie haben ihn weggetragen.“

Für Andrei waren die Schrecken an der Front nur von kurzer Dauer. Seine Mutter Julia beschrieb, dass er „noch kein Mann“ war, als er im Alter von 23 Jahren an die Front geschickt wurde. Seine Sprachnachrichten – Witze über das Wetter – und sein jungenhaftes Aussehen in Uniform verraten ein junges Herz, das in einer hässlichen Welt gefangen ist.

Sie sagte: „Er erinnerte sich nicht an den Geldbetrag, der ihm angeboten wurde, und sagte, er hätte es nicht überprüft. Ich sah also kein finanzielles Interesse für ihn. Es ging einfach um Freiheit. Er hatte eine lange Amtszeit, neuneinhalb Jahre, und er hatte drei abgesessen.“

Yulia hat ein Video geteilt, in dem Andrei auf einem Trainingsgelände in der besetzten Ukraine kurz die Angriffstaktiken lernt. Auf Standbildern war sein schlecht rasiertes Gesicht zu sehen, sonnenverbrannt, unter einem großen Tarnhelm, auf der Ladefläche eines Armeelastwagens. Es gab nur wenige Bilder, da seine Zeit an der Front kurz war.

Am 8. Mai schickte Andrei seiner Mutter eine Nachricht, dass seine Einheit an die Front geschickt würde, einen der am heftigsten umkämpften Teile des östlichen Schlachtfeldes. Der Angriff würde im Morgengrauen des 9. Mai beginnen – einem gefeierten Tag in der modernen russischen Geschichte, an dem der Kreml den Jahrestag der Niederlage der Nazis gegen die Sowjets mit dem Prunk und der Pracht einer Militärparade über den Roten Platz begeht. Putin leitete in diesem Jahr eine abgespeckte Version der Zeremonie, die Analysten darauf zurückführten, dass ein großer Teil des Moskauer Arsenals beschädigt oder an der ukrainischen Front stationiert wurde.

Yulia erinnerte sich unter Tränen an diesen letzten Austausch. „Wir haben gestritten. Es ist schrecklich, das zu sagen, aber ich habe bereits an ihn gedacht, als wäre er tot. Er verließ (Russland) und wusste alles. Jeden Tag sagte ich ihm „Nein, nein, nein.“ Und er hat nicht auf mich gehört. Als er sagte: ‚Wir werden stürmen‘, schrieb ich ihm ‚Run, Forrest, Run‘.“

Dann verschwand er, wie so viele Sträflinge mit eingeschränktem Handy-Zugang an der Front, vollständig. In den darauffolgenden Wochen erfuhr Yulia von den Angehörigen der anderen aus seiner Strafkolonie rekrutierten Gefangenen, dass bei diesem einen Angriff bis zu 60 Menschen ums Leben gekommen waren – eine Zahl, die schwer zu bestätigen ist, aber mit den außergewöhnlichen Verlusten übereinstimmt, die Beobachter dieser aus Sträflingen bestehenden Einheiten gemeldet haben.

Yulia erhielt keine Leiche oder Habseligkeiten, sondern nur einen Brief des Verteidigungsministeriums, in dem Andreis Tod als der Tag verzeichnet ist, an dem er das Gefängnis verließ und an die Front ging.

„Das Schlimmste war, dass ich Angst hatte, er würde jemanden töten“, schluchzte Julia. „So lächerlich es auch klingen mag, ich hatte Angst, dass er das alles durchmachen und als Mörder zu mir zurückkehren würde. Weil ich mit meinem Sohn als Drogenabhängiger leben kann, aber mit meinem Sohn als Mörder – es fiel mir schwer, das zu akzeptieren.“

Manchmal sind die Schrecken, die die russische Invasion in der Ukraine anrichtet, fast so groß wie die, die sie in der Ukraine anrichtet.