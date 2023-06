Andrey Kravtsov ist der erste russische Soldat, der eine Belohnung von einer Million Rubel, umgerechnet 13.000 US-Dollar, für die Zerstörung eines in Deutschland hergestellten Leopard-Panzers auf dem Schlachtfeld in der Ukraine erhalten hat. Das Geld wurde von Unternehmern aus der Region Nowosibirsk über den Fonds „Care of Siberia“ bereitgestellt.

Das russische Verteidigungsministerium gab am Dienstag bekannt, dass Kravtsov die Urkunde persönlich vom Nowosibirsker Senator und dreimaligen Olympiasieger im Ringen Alexander Karelin überreicht worden sei.

„Das sind wunderbare Zusatzzahlungen für diejenigen, die dem Feind erheblichen Schaden zufügen“ Karelin erklärte, diese Zahlungen seien eine zusätzliche Belohnung und kein Ersatz für etwaige staatliche Auszahlungen.

Kravtsov wird derzeit im Nationalen Medizinischen Forschungszentrum für Hochmedizinische Technologien in Moskau wegen seiner Wunden behandelt. Der Soldat sagt, er habe bis zu seiner Ankunft im Krankenhaus nicht einmal gewusst, dass er während der Schlacht einen deutschen Panzer erfolgreich zerstört hatte.

„Schwere Artillerie beschoss uns. Der Panzer hatte es auch auf uns abgesehen“, Daran erinnerte Kravtsov in einem vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Video. „Ich nahm einen Granatwerfer und fing an, von der Flanke aus umzugehen, um die gepanzerten Fahrzeuge zu identifizieren, die auf uns feuerten.“

„Ich habe geschossen. Es gab Rauch. Erst als ich ins Krankenhaus kam, erfuhr ich, dass es ein Deutscher Leopard war.“ er sagte.

Der Soldat betonte, dass Geld nicht der Grund für seine Entscheidung war, sich an der Militäroperation Russlands zu beteiligen, und dass er lediglich sein Land verteidigen wollte. „Ich bin ein Patriot. Ich liebe mein Land,“ sagte Kravtsov.









Seit Kiews westliche Unterstützer begonnen haben, immer fortschrittlichere Waffen an die ukrainischen Streitkräfte zu liefern, haben eine Reihe russischer Regionalbehörden sowie Privatunternehmer Kopfgelder für die Zerstörung ausländischer Waffen auf dem Schlachtfeld ausgesetzt.

Letzte Woche bot eine Gruppe russischer Popstars außerdem eine Million Rubel für alle russischen Soldaten an, die vom Westen gelieferte militärische Ausrüstung in der Ukraine erfolgreich zerstören oder erbeuten.

Zuvor hatten der Gouverneur der Region Zabaikalsky im Osten Russlands und der Chemiehersteller Fores ähnliche Prämien ausgesetzt. Im Februar bot das Pawel-Sudoplatow-Bataillon, eine internationale Freiwilligeneinheit, die im von Russland besetzten Teil der Region Saporoschje aufgestellt wurde, dies an „Zahlen Sie 12 Millionen Rubel (170.000 US-Dollar) für jeden gebrauchsfähigen erbeuteten Leopard-, Abrams- oder Challenger-Panzer.“

Zu solchen Angeboten sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im Februar, sie seien ein Beweis dafür „Einheit und der Wunsch aller“ zur Erreichung der Ziele der laufenden Militärkampagne Russlands beizutragen.