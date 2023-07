Moskau habe 19 Raketen über Land, Luft und See auf den Schwarzmeerhafen Odessa abgefeuert, teilte die Ukraine am Sonntag mit.

Die Kiewer Luftwaffe sagte, sie habe neun der Waffen zerstört, „darunter Oniks-Marschflugkörper, seegestützte Kalibrs- und Iskander-Raketen“.

Bei dem Angriff Russlands sei eine Person getötet und fast 20 Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder, sagte Oleg Kiper, der Gouverneur der Region.

In seiner Erklärung per Telegram sagte der Gouverneur, dass Moskaus „nächtlicher Terroranschlag“ die historische Verklärungskathedrale, Odessas größtes orthodoxes Kirchengebäude, beschädigt habe.

Die Ukraine hatte der Kathedrale zuvor vorgeworfen, Verbindungen zur russischen Orthodoxen Kirche zu unterhalten, die die Invasion befürwortet, die früher ihre Mutterkirche war. Die Kathedrale in Odessa gab jedoch an, dass sie letztes Jahr ihre Verbindungen abgebrochen habe.

Durch die Raketenangriffe wurden auch sechs Häuser und Mehrfamilienhäuser zerstört.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte am Sonntag Vergeltungsmaßnahmen gegen Moskau an.

„Raketen gegen friedliche Städte, gegen Wohngebäude, eine Kathedrale“, sagte Selenskyj. „Für Odessa wird es auf jeden Fall eine Vergeltung gegen russische Terroristen geben.“

Seit Moskau sich aus dem Schwarzmeer-Getreideabkommen zurückgezogen hat, das den sicheren Transport ukrainischen Getreides in andere Länder ermöglichte, hat Moskau fast täglich auf Odessa und andere ukrainische Lebensmittelexportanlagen eingegriffen.

Hier sind einige der anderen Entwicklungen aus Russlands Krieg in der Ukraine am Samstag, dem 22. Juli.

Polen nimmt Kampfpanzer-Reparaturzentrum in Betrieb

Polen habe ein Wartungszentrum für in der Ukraine beschädigte Panzer in Betrieb genommen, sagte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak.

Das Reparaturzentrum war von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zur Reparatur beschädigter deutscher Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 im Einsatz in der Ukraine bestellt worden.

Im Juli trafen sich die deutschen und polnischen Verteidigungsminister, um über die Eröffnung des Reparaturzentrums zu beraten. Bild: Kacper Pempel/REUTERS

Pistorius und Blaszczak einigten sich im April auf die Einrichtung des Hubs. Die Arbeiten, die im Mai beginnen sollten, waren aufgrund komplexer Wartungsanforderungen unterbrochen worden.

Anfang Juli hatte Pistorius bei einem Besuch in Polen die polnische Seite dafür kritisiert, dass sie bei der Fertigstellung des Zentrums zu langsam sei.

Der Pole Blaszczak twitterte am Samstag: „Das Reparaturzentrum in Gliwice ist in Betrieb! Die ersten beiden Leoparden sind bereits aus der Ukraine im Bumar-Werk angekommen.“

NATO-Ukraine-Rat trifft sich und bespricht Getreideabkommen

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beruft für Mittwoch eine Sitzung des neuen NATO-Ukraine-Rates ein.

Ziel des auf Wunsch der Ukraine stattfindenden Gipfels sei es, sich über „die neuesten Entwicklungen zu beraten und den Transport ukrainischen Getreides durch das Schwarze Meer zu diskutieren“, sagte NATO-Sprecherin Oana Lungescu.

Vor der Ankündigung des Treffens sprach Stoltenberg mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über das Getreideabkommen, das es der Ukraine trotz des Konflikts ermöglichte, 33 Millionen Tonnen Getreide in andere Länder zu liefern.

Russland stieg nicht nur aus dem Abkommen aus, sondern drohte auch damit, jedes Schiff in der Schwarzmeerregion anzugreifen.

„Wir verurteilen aufs Schärfste den Versuch Moskaus, Lebensmittel zu Waffen zu machen“, twitterte Stoltenberg nach einem Gespräch mit Selenskyj.

Mit Bezug auf den NATO-Gipfel im Juli in Litauen sagte er: „Die Verbündeten stehen der Ukraine so lange zur Seite, wie es dauert, und nach dem NATO-Gipfel steht die Ukraine der NATO näher als je zuvor.“

