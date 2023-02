Russischer Raketenangriff zerstört Wohnhaus in der Ukraine und tötet mindestens 3

Retter durchkämmten am Donnerstag Trümmer in einer Stadt in der Ostukraine, wo ein russischer Raketenangriff über Nacht ein Wohnhaus zerstörte und neun weitere beschädigte, wobei mindestens drei Menschen getötet wurden.

Die Polizei sagte, die Wohnungen in der Stadt Kramatorsk seien um 21.45 Uhr Ortszeit von einer taktischen Iskander-K-Rakete getroffen worden. Frühere Berichte hatten es als Angriff mit einer Rakete beschrieben.

„Zehn Wohnhäuser wurden beschädigt, eines stürzte teilweise ein. Die Such- und Rettungsarbeiten, die die ganze Nacht andauerten, sind noch im Gange“, sagte die Polizei in einer Erklärung.

Unter den Toten sind ein Ehepaar und ein 61-jähriger Rentner, dessen Tochter noch immer vermisst wurde. Achtzehn Menschen wurden ebenfalls verletzt.

Die Stadt liegt nahe der Frontlinie in der Ostukraine, und viele Einwohner sind geflohen oder verstecken sich regelmäßig in Kellern, was im Vergleich zu ähnlichen Angriffen anderswo möglicherweise Leben gerettet hat. Bei einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der Innenstadt von Dnipro sind vor zwei Wochen mindestens 44 Menschen getötet worden.

In einem der nach dem russischen Raketenangriff beschädigten Gebiete in Kramatorsk wird ein Feuer gezeigt. (Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)

Verärgerte Bewohner sortierten verstreute persönliche Gegenstände, als die Innenräume der Wohnungen zwischen den gesprengten Wänden des Nachbargebäudes sichtbar waren.

„Das ist das Zentrum der Stadt. Hier leben nur Zivilisten, weshalb alle Versuche, dies zu rechtfertigen, zumindest vergeblich sind“, sagte Regionalgouverneur Pavlo Kyrylenko vor Ort gegenüber Reuters.

Moskau hat bestritten, absichtlich Zivilisten angegriffen zu haben.

Kramatorsk liegt etwa 55 Kilometer nordwestlich von Bakhmut, dem gegenwärtigen Schwerpunkt der Kämpfe in der Ostukraine.

Russland nutzt Truppenstärke aus: Analyst

Russland, das entschlossen ist, Fortschritte zu erzielen, bevor die Ukraine neu versprochene westliche Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge erhält, hat auf dem Schlachtfeld Fahrt aufgenommen und Vorstöße nördlich und südlich von Bachmut angekündigt, das seit Monaten unter anhaltenden russischen Bombenangriffen leidet.

„Bei den Offensivoperationen der Besatzer an der Front im Osten unseres Landes wurde eine deutliche Zunahme festgestellt. Die Situation ist härter geworden“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.

„Der Feind versucht jetzt zumindest etwas zu erreichen, um zu zeigen, dass Russland am Jahrestag der Invasion einige Chancen hat“, fügte er hinzu.

Bakhmut und zehn umliegende Städte und Dörfer seien unter russisches Feuer geraten, teilte das ukrainische Militär am späten Mittwoch mit.

Russische Streitkräfte drängen sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden, um Bakhmut einzukreisen, und versuchen mit ihrer überlegenen Truppenstärke, es von der Nachschubversorgung abzuschneiden und die Ukrainer hinauszudrängen, sagte der ukrainische Militäranalyst Yevhen Dikiy.

„Das ist für uns das schwierigste Szenario“, sagte Dikiy gegenüber Espreso TV.

„Der Feind kann seine einzige Ressource, die er im Überfluss hat, seine Männer einsetzen“, sagte er und beschrieb eine Landschaft nordöstlich von Bachmut, die „buchstäblich mit Leichen bedeckt“ sei.

Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten sagen, Moskau habe in der Umgebung von Bakhmut enorme Verluste erlitten und Wellen schlecht ausgerüsteter Truppen entsandt, darunter Tausende von Sträflingen, die als Söldner aus Gefängnissen rekrutiert wurden.

Russische Streitkräfte untersuchen auch Schwachstellen in der ukrainischen Verteidigung am westlichen Rand der Region Lugansk, sagte ihr Gouverneur Serhij Gaidai am Donnerstag gegenüber dem ukrainischen Fernsehen.

„Der Beschuss hat zugenommen, die Zahl der Angriffe in Richtung Svatove-Kreminna hat zugenommen … Sie häufen unsere Stellungen mit Leichen an“, sagte Gaidai.

Reuters konnte die Schlachtfeldberichte nicht bestätigen.

Die Ausbildung zum Kampfjet-Piloten dauert Jahre: Großbritannien

In einem separaten Tweet schrieb Selenskyj am frühen Donnerstag: „Der einzige Weg, den russischen Terrorismus zu stoppen, besteht darin, ihn zu besiegen. Mit Panzern. Kampfjets. Langstreckenraketen.“

Die Ukraine, die sich letzte Woche Zusagen über Kampfpanzer gesichert hat, will, dass Verbündete Kampfjets und Raketen liefern.

„Wir konzentrieren uns darauf, der Ukraine die Fähigkeit zu geben, die sie braucht, um bei ihrer bevorstehenden erwarteten Gegenoffensive im Frühjahr effektiv zu sein“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag bei einem Besuch auf den Philippinen.

Moskau sagt, solche Lieferungen würden den Konflikt eskalieren, aber nicht seinen Verlauf ändern.

In Bezug auf Kampfjets hat Großbritannien gesagt, dass es derzeit nicht praktikabel ist, sie in die Ukraine zu schicken, angesichts der Komplexität der Jets und der langen Zeit, die für die Ausbildung von Piloten benötigt wird.

„Wir werden weiterhin den Ukrainern zuhören und überlegen, was langfristig richtig ist, aber – wenn es hilfreich ist, die Situation zu verstehen – das schnellste Trainingsprogramm für einen neuen Piloten dauert ungefähr 35 Monate“, sagte der Sprecher von Premierminister Rishi Sunak gegenüber Reportern am Donnerstag

„Die jetzige [domestic] Das Fast-Jet-Trainingsprogramm dauert fünf Jahre“, fügte der Sprecher hinzu.

EU nimmt Fortschritte der Ukraine bei der Korruptionsbekämpfung zur Kenntnis

Unterdessen versprach Selenskyj vor Treffen mit der Europäischen Union weitere Antikorruptionsmaßnahmen.

Das Gelübde kam, als die Leiterin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Donnerstag mit dem Zug zusammen mit mehr als einem Dutzend anderer hochrangiger EU-Beamter in Kiew ankam und auf Twitter feststellte, dass die Ukraine „bemerkenswerte Schritte“ unternommen habe, „um unseren Empfehlungen nachzukommen. „

Lieber @ZelenskyyUa, während die Ukrainer für die Verteidigung unserer gemeinsamen Werte kämpfen, unterstützen wir Ihre wirtschaftliche Sicherheit.

< br>Bis heute beläuft sich unsere EU-Unterstützung auf 50 Milliarden Euro. Wir sind dabei langfristig an Ihrer Seite. https://t.co/tA0cpqjkJG –@vonderleyen

Die EU ist nicht bereit, ein Land aufzunehmen, das sich derzeit im Krieg befindet, und wird voraussichtlich die Hoffnungen der Ukraine auf eine schnelle Mitgliedschaft zunichte machen, was die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung unterstreicht.

Die EU sagt, dass sie bereits fast 60 Milliarden Euro (87,5 Milliarden Cdn) an Hilfe für die Ukraine vorgesehen hat, aber Kiews Beitrittsgesuch wird voraussichtlich Jahre dauern.

Von der Leyen sagte am Donnerstag, in Den Haag werde ein internationales Zentrum zur Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine eingerichtet.