Russischer Kultheld aus UFC-Liste entfernt — RT Sport News

Die russische MMA-Legende Alexey Oleinik steht nicht mehr im Kader der UFC, wie von Beamten der Elite-MMA-Promotion bestätigt wurde.

Ein beliebter UFC-Roster-Watch-Account bemerkte zuerst, dass Oleinik entfernt worden war. Später gegenüber MMA Fighting bestätigte die UFC die Entwicklung, die kommt, nachdem Oleinik kürzlich seinen Vertrag abgeschlossen hat.

Die UFC könnte Oleinik noch zurücktreten, aber angesichts seines Alters von 45 und seiner jüngsten Leistungen ist dies unwahrscheinlich.

Oleinik wurde zuletzt vor weniger als zwei Wochen im Octagon bei UFC Vegas 61 gesehen und verlor eine einstimmige Entscheidung gegen das schwedische Schwergewicht Ilir Latifi auf der vorläufigen Karte.

❌ Kämpfer entfernt: Aleksei Oleinik – UFC Dienstplan Watch (@UFCRosterWatch) 11. Oktober 2022

Dies verurteilte Oleinik in seinen letzten fünf Kämpfen zu 1-4 und insgesamt zu einem 60-17-Rekord.

Oleinik war nie nahe daran, in einer Schwergewichtsklasse, in der Legenden wie Daniel Cormier und Stipe Miocic kamen und gingen, um den Titel zu kämpfen, aber er wird für Siege über Ex-Champion Fabricio Werdum und andere angesehene Namen wie Mark Hunt und Travis in Erinnerung bleiben Braun.

Er hält den Rekord der Schwergewichtsklasse für die zweitmeisten Submission-Siege und erhielt den Spitznamen „Boa Constrictor“ für seine legendären Grappling-Fähigkeiten. Er ist immer noch der einzige Kämpfer in der UFC-Geschichte, der den Ezekiel-Choke einsetzte, um einen Gegner zu unterwerfen.









Der Zug wurde in Erinnerung an den brasilianischen Judoka Ezequiel Paraguassu benannt, der berühmt dafür war, seine Gegner damit zu besiegen.

„Der Hesekiel-Choke wird mit deiner Judo-Robe gemacht“, Oleinik erklärte zum Zeitpunkt der ersten Verwendung. „Ich mache es ohne. Also lass es die ‚Oleinik Choke‘ sein. Aber es spielt keine Rolle, wie es heißt, solange es funktioniert.“

In einem Interview mit der UFC vor seinem letzten Kampf behauptete Oleinik, nicht über Rekorde oder die Dauer seiner Karriere nachzudenken.

„Ich denke nicht an Zahlen, ich denke an meinen Gegner und nur an den Gegner.“ er sagte.

„Ich habe 26 Jahre lang gekämpft. Schritt für Schritt, Gegner für Gegner, Kampf für Kampf. Ich denke nur daran, wenn ich danach gefragt werde. Ich denke an Ilir Latifi und nur an diesen Kampf. Das ist es.“

„Es war eine sehr lange Karriere“ spiegelte Oleinik wider, der in Charkow geboren wurde, aber russischer Staatsbürger wurde und bei Besuchen im Käfig die russische Flagge trug.

„Niemand kämpft so lange wie ich, 26 Jahre.

„Ich bin nicht am Anfang meiner Karriere, sondern am Ende. Ich bin nicht auf einer sehr kleinen Beförderung, um zu kämpfen; Ich kämpfe mit den Besten der Besten der Welt.

„Natürlich, das ist [a] stolz [thing] Für mich. Meine professionelle Bilanz ist die größte in der UFC mit den Besten der Besten der Welt.“ er fügte hinzu.