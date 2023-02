Russischer Journalist bekommt 8 Jahre Gefängnis wegen Berichterstattung über die Ukraine – POLITICO

Der prominente russische Kommentator und Putin-Kritiker Alexander Nevzorov ist wegen der Verbreitung von „Fake News“ über Moskaus Krieg gegen die Ukraine zu acht Jahren Haft verurteilt worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch.

Ein Gericht in Moskau hat Nevzorov am Mittwoch in Abwesenheit für schuldig befunden, auf seinen Instagram- und YouTube-Konten „gefälschte Informationen über den absichtlichen Bombenanschlag der russischen Armee auf das Entbindungsheim in Mariupol“ veröffentlicht zu haben. Er hat auch über das russische Massaker in der ukrainischen Stadt Bucha berichtet. Das Verfahren gegen Nevzorov wurde im vergangenen März eingeleitet.

Nevzorov, ein Fernsehjournalist, Experte und Filmregisseur mit einer Karriere, die bis in die kommunistische Ära zurückreicht, ist Kontroversen nicht fremd. Er stellte sich auf die Seite der Verschwörer des Putschversuchs von 1991, der den Zusammenbruch der Sowjetunion herbeiführte, und war unter der Herrschaft von Wladimir Putin an der Gründung der Jugendbewegung Nashi (Unsere) beteiligt.

Nevzorov hat sich seitdem gegen den Kreml gewandt, und zuletzt wurde er auf seinem YouTube-Kanal, der fast 2 Millionen Follower zählt, gegen Putins Krieg gegen die Ukraine gesehen.

Er verließ Russland letzten Sommer, nachdem er die ukrainische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, und steht auf der Liste russischer Auslandsagenten.

Das Urteil ist der jüngste Schritt im Vorgehen der Behörden gegen die Medien, nachdem Russland ein Verbot eingeführt hatte, den Ukraine-Konflikt als „Krieg“ oder „Invasion“ zu bezeichnen. Das im vergangenen März in Kraft getretene Gesetz sieht für Journalisten eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren vor und veranlasste die meisten unabhängigen Medien, das Land zu verlassen.

Douglas Busvine trug zur Berichterstattung bei.