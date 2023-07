Die Diskussionen über die jüngste, kurzlebige Meuterei von Jewgeni Prigoschin und seiner Wagner-Miliz waren kaum zu verebben, als ein weiterer Militärangehöriger auftauchte, der Prigoschins Beschwerden wiederholte.

Iwan Popow, der Kommandeur der 58. Armee Russlands in der Ukraine, wurde Anfang dieser Woche von seinem Amt entlassen, nachdem er mangelnde Artillerieunterstützung sowie eine hohe Zahl an Todesopfern unter russischen Soldaten kritisiert hatte.

„Ich musste entweder schweigen, feige sein … oder die Wahrheit sagen … Im Namen von Ihnen, im Namen meiner gefallenen Mitstreiter, ich konnte nicht lügen. „Also habe ich alle bestehenden Probleme in der Armee dargelegt“, sagte Popow in einer Sprachnachricht an seine Kollegen.

Wie Popov erklärte, wurde er entlassen, weil er die Wahrheit über Einheiten gesagt hatte, die über längere Zeiträume keine Rotation hatten, und fügte hinzu: „Während die Truppen der ukrainischen Streitkräfte unsere Armee an der Front nicht durchbrechen konnten, wurden wir von unseren Truppen in den Rücken erstochen.“ Oberbefehlshaber, auf verräterische und abscheuliche Weise.“

Einige russische Militärblogger behaupteten, Popovs Entlassung sei von General Valery Gerasimov, dem Chef der russischen Streitkräfte, angeordnet worden, der den rebellischen Popov „Alarmismus und Erpressung“ beschuldigte.

Popovs Sprachnachricht wurde auf dem Telegram-Kanal des russischen Parlamentariers Andrei Guruljow geteilt – der einst die gleiche 58. Armee kommandierte und für seine aggressiven Ansichten zum Krieg in der Ukraine bekannt ist, die er gelegentlich im russischen Staatsfernsehen äußert.

Auf die Frage nach Popows Fall am Freitag antwortete Kremlsprecher Dmitri Peskow lediglich: „Kein Kommentar. Steht nicht auf unserer Agenda.“

Die 58. Armee, die gegen die ukrainische Gegenoffensive in der Region Saporischschja kämpft, gilt als eine der stärksten Einheiten der russischen Armee.

Später in dieser Woche deuteten Medienberichte darauf hin, dass Generalleutnant Oleg Tsokov von der 58. Armee bei einem Raketenangriff auf ein Hotel in der südukrainischen Stadt Berdjansk getötet wurde. Das russische Verteidigungsministerium hat diese Informationen jedoch nicht bestätigt.

Obwohl es offenbar eine Führungsstörung im Militär gibt und Vorräte und Arbeitskräfte zur Neige gehen, sagte Pavel Luzin, Gastwissenschaftler an der Fletcher School of Law and Diplomacy der Tufts University in den USA, gegenüber der DW, dass Popovs Dissens „nicht die russischen Generäle betrifft“. Sie glauben an die dringende Notwendigkeit, den Krieg zu beenden. Sie können glauben, dass der Krieg um jeden Preis fortgesetzt werden muss.“

Popov, der in seiner Botschaft an die Motivation appelliert, im Namen der toten Soldaten weiter zu kämpfen, „repräsentiert die Krise der Kriegsphilosophie“ beim russischen Militär, sagte Vladimir Pastukhov, ein leitender Forscher am University College London.

„Tod um des Todes willen. Der Krieg ohne Ziel“, sagte er, „wird zum Zusammenbruch der Armee führen, nicht zu Intrigen und Verschwörungen.“

Wie war die Reaktion der Kriegsblogger?

Als Folge der russischen Invasion in der Ukraine ist die Zahl der kriegsbefürwortenden Kanäle auf Telegram gestiegen, ebenso wie die Zahl der Kriegsblogger, die über den Konflikt berichten und eine weitere Eskalation befürworten. Es wird angenommen, dass Militäroffiziere einige dieser Kanäle betreiben.

Ein bekannter Telegram-Kanal, Gray Zone, der vermutlich mit der Wagner-Gruppe verbunden ist, wies darauf hin, dass Popov – der auch als „Spartacus“ bekannt ist – seine Truppen als „Gladiatoren“ bezeichnete und „den Respekt seiner Untergebenen genoss“. und sein Bericht über die mangelnde Rotation an der Front ist zutreffend.“

Einige Militärblogger unterstützten Popov und nannten seine Entlassung „einen terroristischen Akt gegen die Moral der Armee“, während andere ihn der Sabotage und des Verrats beschuldigten.

Ein einflussreicher, kriegsbefürwortender Telegram-Kanal vermutete, dass Prigoschins Aufstand eine „Hexenjagd in der russischen Armee“ ausgelöst habe, die behauptet, „derjenige, der über Probleme in der Armee spricht, ist der Feind.“

Als Reaktion auf Popovs Aussage nannte Igor Girkin, ein ehemaliger von Moskau eingesetzter „Verteidigungsminister“ in der ukrainischen Region Donezk, der sowohl den russischen Präsidenten Wladimir Putin als auch Prigoschin kritisiert hat, sie „Unsinn, Skandal, den gefährlichsten Präzedenzfall und fast Meuterei“. Dann fügte er hinzu: „Wie Beobachter richtig festgestellt haben, können wir nur mit Meutereien und dem unkontrollierten Zusammenbruch der Armee rechnen.“

Welche Risiken bestehen für den Kreml?

Dennoch ist dies nicht die erste Welle der Umbesetzung unter den hochrangigen Militärs Russlands. Bereits in den ersten Kriegsmonaten, als sich Moskaus Pläne für eine schnelle Eroberung ukrainischen Territoriums als fehlgeleitet erwiesen, gab es in den Medien bereits Berichte über vermisste oder inhaftierte Generäle.

Nach Prigoschins Aufstand wurden die Säuberungen in der russischen Armee wieder aufgenommen. General Sergej Surowikin, der enge Beziehungen zum Wagner-Chef Prigoschin unterhält, wurde zusammen mit mehr als zehn anderen hochrangigen Militärbeamten festgenommen Das Wall Street Journal gemeldet.

Auf die Frage nach Surowikins Aufenthaltsort antwortete Andrei Kartapolow, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im russischen Parlament, dass er sich „ausruhe“.

Surowikin ist Kommandeur der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und diente kurzzeitig auch als Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine.

Nikolay Petrov, Experte am Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit, sagte, trotz der Probleme unter den führenden russischen Militärs sei die Lage für den Kreml noch nicht alarmierend geworden. „Im Westen herrscht die Überzeugung vor, dass Putin nicht die Kontrolle hat, und seine Reaktion wird darin bestehen, zu beweisen, dass er Herr der Lage ist, und härter vorzugehen“, sagte er.

Wie Petrow der DW sagte, basiert das russische Militär auf der Idee, dass Loyalität wichtiger ist als Kompetenz, was sich im Frieden rechtfertigte, nicht aber im Krieg. Der Analyst schlägt vor, dass Putin vor der Wahl steht: Risiken eingehen und kompetentere Generäle fördern, die nicht vollständig kontrolliert werden können, oder Gerassimow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu weiter unterstützen.

„Während sie in der russischen Armee nicht beliebt sind, kommen sie dem Kreml aufgrund ihrer Loyalität und mangelnden politischen Ambitionen sehr gelegen“, sagte er. „Aber es gibt einen Preis, der zu zahlen ist – ein solches System kann nicht effektiv sein.“

Herausgegeben von: Jon Shelton