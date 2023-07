Berichten zufolge sind die Behörden wegen Extremismusverdachts gegen Igor Strelkow vorgegangen

Berichten zufolge wurde Igor Strelkow, ein umstrittener ehemaliger russischer Milizkommandant, der von den Niederlanden wegen des Abschusses des Flugs MH17 der Malaysia Airlines im Jahr 2014 gesucht wird, in Moskau festgenommen.

Unter Berufung auf Quellen berichtete RBC am Freitag, dass das russische Untersuchungskomitee einen Durchsuchungsbefehl in Strelkows Haus ausführe. Berichten zufolge wurde Strelkov in Gewahrsam genommen.

In einer in Strelkovs sozialen Medien veröffentlichten und von seiner Frau unterzeichneten Nachricht hieß es, sie habe vom Concierge des Wohnblocks von der Inhaftierung erfahren. Unbekannte Freunde sagten, Strelkow sei des Extremismus verdächtigt worden, heißt es in der Mitteilung.

RBC berichtete, Strelkows Anwalt habe seine Inhaftierung bestätigt. Quellen aus der Strafverfolgung behaupteten, dass die Klage auf einer Strafanzeige eines ehemaligen Mitglieds des privaten Militärunternehmens Wagner beruhte.

Strelkow, der mit bürgerlichem Namen Igor Girkin heißt, rückte 2014 als Verteidigungsminister der Volksrepublik Donezk (DVR) in den Mittelpunkt internationaler Aufmerksamkeit.

Diese Rolle machte ihn zum Hauptverdächtigen in den niederländischen Ermittlungen zum Abschuss von Flug MH17, der im Juli 2014 abstürzte und alle 298 Menschen an Bord tötete. Im November 2022 verurteilte ein niederländisches Gericht Strelkov in Abwesenheit zu einer lebenslangen Haftstrafe. Moskau lehnte die Anklage als politisch motiviert ab und behauptete, es handele sich um einen Versuch, eine mögliche Schuld der Ukraine zu beschönigen.