Das Kernkraftwerk Sporischschja in der Südukraine steht seit Kriegsbeginn unter russischer Kontrolle. Die Anlage geriet mehrfach unter Beschuss. Nun werfen sich die Kriegsparteien gegenseitig geplante Provokationen vor.

Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig eines bevorstehenden Angriffs auf das Kernkraftwerk Saporischschja in der Südukraine. Bereits in der Nacht zum Mittwoch würden die ukrainischen Streitkräfte versuchen, das Atomkraftwerk mit Raketen und Drohnen anzugreifen, behauptete Renat Karchaa, Berater des Chefs der russischen Atomenergiebehörde Rosenergoatom, im Staatsfernsehen. Der ukrainische Generalstab wiederum schrieb in seinem täglichen Lagebericht von angeblichen Sprengkörpern auf dem Dach des Atomkraftwerks, deren Explosion den Eindruck eines Beschusses erwecken sollte.

Laut Lagebericht des ukrainischen Generalstabs waren die Sprengkörper auf den Dächern des dritten und vierten Reaktorblocks angebracht, sollen aber wohl nicht die Reaktoren selbst beschädigen. Die Ukraine werde nicht gegen die Normen des Völkerrechts verstoßen, betonte die Militärführung Kiew gleichzeitig.

Genau das wirft Karchaa den Ukrainern vor. Demnach soll nicht nur das Atomkraftwerk beschossen, sondern gleichzeitig auch eine Bombe mit Atommüll abgeworfen werden. Der hochrangige Moskauer Beamte legte keine Beweise für die Behauptung vor.

Selenskyj fordert internationalen Druck auf Moskau

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj steht unter Verdacht Russland eine bevorstehende Provokation. „Wir haben jetzt Informationen von unserem Geheimdienst, dass das russische Militär sprengstoffähnliche Gegenstände auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Saporischschja platziert hat“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Das Staatsoberhaupt vermutete, dass damit ein Angriff auf das Werk im Süden des Landes simuliert werden könnte. Er forderte internationalen Druck auf Moskau, um dies zu verhindern.

„Leider gab es keine rechtzeitige und umfassende Reaktion auf den Terroranschlag auf das Wasserkraftwerk Kachowka. Und das kann den Kreml zu neuen Übeln inspirieren“, sagte Selenskyj. Im Juni zerstörte eine Explosion den Kachowka-Staudamm. Hunderte Städte wurden überschwemmt. Die Ukraine und der Westen werfen Russland die Zerstörung vor. Moskau bestreitet und beschuldigt Kiew des Verbrechens.

Russische Truppen haben seit März 2022 das Kernkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine besetzt. Die Atomanlage geriet während der Kämpfe mehrfach unter Beschuss, was international Befürchtungen einer nuklearen Katastrophe hervorrief. Aus Sicherheitsgründen wurde die Anlage nun stillgelegt. Eine Beobachtermission der Internationalen Atomenergiebehörde ist vor Ort.

Beide Kriegsparteien werfen sich gegenseitig immer wieder geplante Provokationen rund um das Kraftwerk vor. Zuletzt verschärften sich diese Vorwürfe immer mehr.

dpa