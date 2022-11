Russischer Angriff auf die Ukraine – Schweden und Finnland auf dem Weg zur NATO

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Picture Alliance / ASSOCIATED PRESS / Olivier Matthys)

Es war ein Appell an zwei Nato-Partner: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) forderte die Türkei und Ungarn auf, den Weg für die Nato-Erweiterung um Schweden und Finnland freizumachen. Auf dem Bündnisgipfel im Sommer in Madrid verpflichteten sich beide Länder – wie alle anderen Nato-Mitgliedsstaaten – Schweden und Finnland den Beitritt zu ermöglichen. „Und genau das sollte jetzt geschehen“, sagte Baerbock am 10. November nach einem Treffen mit ihrem neuen schwedischen Amtskollegen Tobias Billström in Berlin. Die Türkei und Ungarn sind die einzigen zwei der 30 NATO-Mitgliedstaaten, die die Beitrittsanträge Schwedens und Finnlands noch nicht ratifiziert haben.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei einem Treffen mit dem neuen schwedischen Außenminister Tobias Billström (Picture Alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Am 29. Juni 2022, rund sechs Wochen nach Eingang der Beitrittsanträge, hat die NATO offiziell den Beitrittsprozess Finnlands und Schwedens zum Verteidigungsbündnis eingeleitet. Am 5. Juli unterzeichneten die Botschafter aller NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle der beiden Kandidatenländer. Sie können nun an allen Nato-Treffen teilnehmen, haben aber zunächst kein Stimmrecht. Zunächst müssen die Parlamente aller 30 bisherigen Nato-Mitgliedsstaaten zustimmen.

Für Finnland und Schweden wäre der Beitritt nach Jahrzehnten der Militärbündnisneutralität ein historischer Wendepunkt, für die Nato wären die beiden Länder eine Bereicherung.

Die skandinavischen Staaten Finnland und Schweden repräsentierten jahrzehntelang eine Außen- und Sicherheitspolitik, in der beide Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten, neutrale Positionen im politischen Gefüge zwischen Ost und West einzunehmen. Beide Länder schätzten ihre Freiheit von Militärbündnissen.

Nach zwei kostspieligen Kriegen gegen die Sowjetunion 1939 und 1941 musste Finnland einen von Moskau diktierten Freundschaftsvertrag unterzeichnen. Obwohl Finnland eine westliche Demokratie bleiben durfte, musste es alle wichtigen außenpolitischen Entscheidungen stillschweigend mit der Sowjetunion koordinieren.

Nach dem Ende des Kalten Krieges erlangten die Finnen ihre außenpolitische Freiheit zurück – wie Finnland trat auch das benachbarte Schweden 1995 der Europäischen Union bei. Auch wenn beide Staaten nach dem Beitritt ihre Neutralität zwischen dem Westen und Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion verließen der EU, die eng mit der NATO zusammenarbeitet und deren Mitglieder größtenteils in der NATO vertreten sind, war ein NATO-Beitritt zum damaligen Zeitpunkt noch keine Option.

Die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 wurde von Finnland mit besonderer Sorge betrachtet. Immerhin teilt das skandinavische Land eine rund 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Seitdem halten sich sowohl Finnland als auch Schweden eine sogenannte Nato-Option offen – also dem Verteidigungsbündnis beizutreten, falls sich die Sicherheitslage für die Länder weiter verschlechtert.

Auch wenn beide Staaten ihre Blockfreiheit in der Vergangenheit sehr geschätzt haben, sind sie seit langem enge Partner der Nato, haben beispielsweise an Übungen oder militärischen Operationen des Verteidigungsbündnisses teilgenommen. Russland hatte in der Vergangenheit die Nato aufgefordert, keine Länder aus Osteuropa mehr aufzunehmen. Eine Drohung, die sich auch gegen Finnland und sein Nachbarland Schweden richtete.

Schweden, Finnland und die NATO (29.04.2022) (picture alliance/dpa/dpa-Grafik | dpa-infographic GmbH)

Finnland und Schweden verlassen sich seit langem darauf, ihre eigene Sicherheit selbst garantieren zu können. Russlands Angriffskrieg hat sie veranlasst, ihre militärisch neutrale Haltung grundlegend zu überdenken und über einen NATO-Beitritt nachzudenken.

Zu diesem Thema sprachen die Regierungschefs von Finnland und Schweden am 2. Mai in Meseberg. Dort waren sie Gäste der Kabinettssitzung, bei der auch Bundeskanzler Olaf Scholz seine Unterstützung für die Nato-Beitrittsländer zum Ausdruck brachte.

Bundeskanzler Olaf Scholz winkt neben Sanna Marin (l), Ministerpräsidentin der Republik Finnland, und Magdalena Andersson, Ministerpräsidentin des Königreichs Schweden, vor Schloss Meseberg in Brandenburg, wo das Bundeskabinett zur Klausurtagung zusammentrat ( Michael Kappeler/dpa)

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und die damalige schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson betonten in Meseberg, dass die russische Invasion ihre Länder zwinge, die Frage der NATO-Mitgliedschaft zu überdenken. Der Angriff „veränderte das Sicherheitsumfeld erheblich“, sagte Marin. Schwedens Ministerpräsident Andersson bezeichnete den Angriff Russlands auf die Ukraine als „tiefen, drastischen Wendepunkt“. „Wir müssen uns an diese neuen Bedingungen anpassen“, sagte sie weiter. Auch nach einem Regierungswechsel im Herbst blieb der neue schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson auf Kurs und wollte der Nato beitreten.

Dass sich die Sicherheitslage für die Länder verschlechtert habe, zeige sich auch daran, dass Russland Finnland und Schweden wiederholt gedroht habe, wenn sie eine NATO-Mitgliedschaft anstrebten, erklärte der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck am Dlf.

Die EU-Mitgliedschaft stellt auch sicher, dass die beiden Staaten im Falle eines Angriffs eine gewisse Unterstützung aller EU-Staaten haben. Dies regelt die EU-Beihilfeklausel. Allerdings muss die internationale Gemeinschaft dafür nicht in den Krieg ziehen – im Gegensatz zum Nato-Bündnis-Fall. Angesichts des Krieges hätten Finnland und Schweden nun erkannt, dass die Verteidigungsfähigkeit der Nato mehr wert sei als die Solidaritätsklausel der EU, sagte Mangott. Deshalb wollten sie diesen Schutz suchen, auch wenn Russland mit Truppenaufstockung, Atomraketen in Kaliningrad und Schiffen mit Atomwaffen in der Ostsee drohte.

Auch die öffentliche Meinung zur Blockfreiheit hat sich in beiden Ländern drastisch verändert. Umfragen zufolge ist sowohl in Finnland als auch in Schweden erstmals eine Mehrheit der Bevölkerung damit einverstanden, dass die jeweiligen Länder dem Bündnis beitreten sollen. Das ist etwas ganz Neues, erklärt Mangott. Neu ist auch, dass nur wenige politische Kräfte in diesen skandinavischen Ländern gegen einen Beitritt sind.

Mit Ausnahme der Türkei hat eine überwältigende Mehrheit der NATO-Mitgliedstaaten die Erweiterung des Bündnisses seit Beginn der Beitrittsbemühungen Finnlands und Schwedens begrüßt. Bei den Beitrittsverhandlungen gehe es laut Nato-Expertin Stefanie Babst um Themen wie die Einbindung in die Nato-Kommandostruktur, die Truppenpräsenz, militärische Leistungen für Nato-Einsätze und den finanziellen Beitrag. Finnische und schwedische Offiziere und Diplomaten sind seit einiger Zeit im NATO-Hauptquartier und im Einsatzkommando präsent, wenn auch nur als Partner.

Die Türkei äußert seit Monaten Vorbehalte gegen die Nato-Erweiterung. Sie knüpft die Zustimmung zum Beitritt der beiden Länder an teilweise neue Bedingungen. So fordert Präsident Recep Tayyip Erdogan Unterstützung im Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die kurdische Miliz YPG in Syrien. Ankara wirft Schweden und Finnland vor, die PKK zu unterstützen, und fordert zudem die Auslieferung kurdischer Regierungsgegner und Gülen-Anhänger. Die Türkei kritisierte auch, dass mehrere Länder, darunter Finnland und Schweden, die Waffenlieferungen an die Türkei wegen des Kampfes der Türkei gegen diese Gruppen eingeschränkt haben.

Auf dem Nato-Gipfel Ende Juni 2022 in Madrid wurden Bedenken der Türkei in einem trilateralen Memorandum – zwischen Finnland, Schweden und der Türkei – adressiert. Trotz dieser grundsätzlichen Vereinbarung hat Ankara sie jedoch noch nicht ratifiziert. Auch Ungarn hat noch nicht unterzeichnet, aber inzwischen angekündigt, die Ratifizierung bis Ende des Jahres abschließen zu wollen.

Inzwischen hat in Schweden die Regierung gewechselt. Ein Treffen des türkischen Präsidenten mit dem neuen schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson Anfang November 2022 in Ankara brachte keinen Durchbruch. Am 17. November wurde in Schweden jedoch eine Verfassungsänderung verabschiedet, um die Anti-Terror-Gesetze verschärfen zu können. Darüber hinaus werden Schweden und Finnland ein Auslieferungsabkommen mit der Türkei unterzeichnen. Auch gegen die Türkei werde es kein Waffenembargo mehr geben, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Für Ende November ist ein neues schwedisch-finnisch-türkisches Treffen in Stockholm geplant.

Für Schweden und Finnland drängt die Zeit: In der Vergangenheit hatte Russland Finnland und Schweden wiederholt vor den „Folgen“ eines Bündnisbeitritts gewarnt. In beiden Ländern gibt es Sicherheitsbedenken wegen Russlands Drohungen. Finnland und Schweden sorgen sich besonders um die Zeit zwischen Antragstellung und tatsächlicher Aufnahme in das Bündnis. Generalsekretär Stoltenberg sicherte beiden Ländern bereits vor dem offiziellen Beginn des Aufnahmeverfahrens ein gewisses Schutzniveau für diese Übergangszeit zu.

Keines der Länder ist ein militärischer Weichei, der nur darauf aus ist, unter den Schutz von Artikel 5 des NATO-Vertrags zu schlüpfen, damit das Bündnis ihnen seine Unterstützung gewährt. Sie haben mächtige Armeen, die die NATO erheblich stärken. Das betonte auch der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott im Dlf. Dem Wissenschaftler zufolge wäre der Beitritt Finnlands und Schwedens ein großer militärischer Nachteil für Russland.

Im Verhältnis zu seiner geringen Größe würde insbesondere Finnland viele Vorteile in die NATO einbringen. Tatsächlich kann das kleine Land im Notfall 280.000 Soldaten und 900.000 Reservisten mobilisieren – bei einer Bevölkerung von nur fünfeinhalb Millionen. Der Verteidigungshaushalt des Landes beträgt derzeit 5,1 Milliarden Euro, das sind knapp zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts – Tendenz steigend.

Auch nach dem Kalten Krieg baute Finnland Bunker, während diese in anderen europäischen Ländern weitgehend abgebaut wurden. Große Teile der städtischen Infrastruktur Helsinkis wurden gesprengt und in den felsigen Untergrund gegraben: Schwimmhallen und Eishockeyhallen, Rechenzentren und Museen. In Neubauprojekten wurden 900.000 Bunkerplätze für die 650.000 Einwohner der Hauptstadt geschaffen – mehr als genug.

Wie ist es in Schweden? Laut der Online-Statistikplattform Statista verfügt das Land über eine Truppenstärke von 38.000 Menschen – „davon sind rund 16.000 aktive Soldaten und rund 22.000 Menschen den paramilitärischen Einheiten zugeteilt“. Weil Schweden über eine moderne Ausrüstung verfügt und das Militär als sehr gut ausgebildet gilt, wird die Militärstärke des Landes im Global Firepower Ranking 2022 trotz der vergleichsweise geringen Truppenstärke weltweit auf Platz 25 (von insgesamt 142) eingestuft. Finnland liegt auf Platz 53, Deutschland aktuell auf Platz 16.

Quellen: Gunnar Köhne, Helga Schmidt, Klaus Remme, Gunnar Köhne, Reuters, dpa, AP, AFP, Reuters, Statista, cp, pto, jma, fmay