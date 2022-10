Russische Wehrdienstverweigerer strömen nach Kasachstan, um Putins Krieg zu entkommen

Almaty, Kasachstan

Vadim sagt, er sei letzten Monat in eine Depression gestürzt, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin einen Militärdienst angekündigt hatte, Hunderttausende von Wehrpflichtigen in die Ukraine zu schicken.

„Ich habe geschwiegen“, sagt der 28-jährige Ingenieur und erklärt, dass er während der Arbeit einfach aufgehört habe zu reden. „Ich war wütend und hatte Angst.“

Als Russlands Invasion in der Ukraine im Februar begann, ging Vadim laut eigenen Angaben auf die Straßen Moskaus, um zu protestieren – aber Putins Befehl vom 21. September, mindestens 300.000 Männer zum Kampf einzuziehen, fühlte sich wie ein Punkt an, an dem es kein Zurück mehr gab.

„Wir wollen diesen Krieg nicht“, sagt Vadim. „Wir können in unserem Land nichts ändern, obwohl wir es versucht haben.“

Er beschloss, dass ihm nur noch eine Option blieb. Einige Tage nach Putins Anordnungsentwurf verabschiedete er sich unter Tränen von seiner Großmutter und verließ sein Zuhause in Moskau – möglicherweise für immer.

Wadim und sein Freund Alexej fuhren so schnell sie konnten zur russischen Grenze zur ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan, wo sie drei Tage lang Schlange standen, um sie zu überqueren.

„Wir sind aus Russland weggelaufen, weil wir leben wollen“, sagt Alexei. „Wir haben Angst, dass wir in die Ukraine geschickt werden.“

Beide Männer baten darum, nicht identifiziert zu werden, um ihre in Russland zurückgelassenen Angehörigen zu schützen.

Letzte Woche standen sie in Kasachstans Handelshauptstadt Almaty mit mehr als 150 anderen kürzlich angekommenen Russen vor einem staatlichen Registrierungszentrum in einer Reihe – Teil eines Exodus von Wehrdienstverweigerern.

Nach Angaben der kasachischen Regierung sind nach Putins Wehrpflichtankündigung mehr als 200.000 Russen nach Kasachstan geströmt.

Und am Hauptbahnhof von Almaty sind die russischen Neuankömmlinge unschwer zu erkennen. Jede Stunde, so scheint es, steigen junge slawische Männer mit Rucksäcken aus dem Zug, sehen leicht benommen aus, während sie auf ihren Handys nach dem Weg suchen.

Sie kommen aus Städten in ganz Russland: Jaroslawl, Togliati, St. Petersburg, Kasan. Auf die Frage, warum sie gegangen sind, sagen alle dasselbe: Mobilmachung.

„Daran möchte ich nicht teilnehmen“, sagt ein 30-jähriger Computerprogrammierer namens Sergei. Er saß mit seiner Frau Irina auf einer Bank vor dem Bahnhof. Das Paar, das Rucksäcke und zusammengerollte Isomatten umklammerte, sagte, es hoffe, in die Türkei weiterreisen zu können und hoffentlich ein Schengen-Visum für Europa zu beantragen.

Die meisten der neuen russischen Exilanten sprachen mit CNN unter der Bedingung der Anonymität.

Giorgi, ein Schriftsteller Ende 30 aus Ekaterinburg, sagt, er sei letzte Woche nach Kasachstan geflohen, nachdem er bei dem Gedanken, er könnte ins Militär gezerrt werden, Panikattacken erlitten hatte.

„Wie kann ich an einem Krieg teilnehmen, ohne den Wunsch zu haben, diesen Krieg zu gewinnen?“ er fragt.

Er versucht nun, eine Wohnung in Almaty zu finden und hofft, dass seine Frau und sein kleiner Sohn ihn im Winter besuchen können.

Angesichts der Herausforderung, in einer fremden Stadt seinen Lebensunterhalt zu verdienen, erkennt Giorgi, dass seine Nöte im Vergleich zu Ukrainern, die zu Millionen zur Flucht gezwungen waren, nachdem Russland ihre Städte und Gemeinden angegriffen hatte, verblassen.

Im Gegensatz zu Ukrainern, die tapfer für ihre Heimat kämpfen, sagt Giorgi, dass russische Wehrdienstverweigerer wie er aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft sowohl als „Flüchtling als auch als Aggressor“ angesehen werden können.

„Ich habe seinen Krieg nicht unterstützt, das habe ich nie getan“, sagt Giorgi. „Aber irgendwie bin ich wegen meines Passes immer noch mit dem Staat verbunden.“

Die neuen russischen Exilanten sind technisch gesehen keine Flüchtlinge, zum Teil, weil die russische Regierung sich immer noch nicht offiziell im Krieg mit der Ukraine befindet. Russland führt laut Kreml eine „militärische Spezialoperation“ gegen seinen ukrainischen Nachbarn durch.

Russische Staatsbürger können derzeit mit ihren nationalen Personalausweisen für kurze Zeit nach Kasachstan einreisen – und der Präsident des zentralasiatischen Landes hat seine Landsleute aufgefordert, die Neuankömmlinge willkommen zu heißen.

„Die meisten von ihnen sind aufgrund der aussichtslosen Lage gezwungen zu gehen. Wir müssen uns um sie kümmern und ihre Sicherheit gewährleisten“, sagte Präsident Kassym-Schomart Tokajew Ende September.

In ganz Kasachstan ist eine informelle Basisinitiative entstanden, um die Russen vorübergehend zu ernähren und zu beherbergen.

„Sie rennen weg, sie haben Angst“, sagt Ekaterina Korotkaya, eine in Almaty ansässige Journalistin, die half, die Hilfe für neu angekommene Russen zu koordinieren.

Almira Orlova, eine in Almaty ansässige Ernährungswissenschaftlerin, sagt, sie habe bei der Wohnungssuche für mindestens 26 Russen geholfen.

„Sie kamen in meine Wohnung, blieben eine Weile und blieben dann in den Wohnungen meiner Freunde“, sagt sie.

Aber sie weist darauf hin, dass sie nicht die gleiche Gastfreundschaft erfahren hat, als sie vor einigen Jahren mit ihrem russischen Ehemann nach Moskau gezogen ist.

Dann weigerten sich russische Vermieter wiederholt, ihre Wohnungen zu vermieten, weil sie „Asiatin“ sei, sagte sie.

„Als ich ihnen sagte, dass ich Kasache bin, sagten sie: ‚Es tut mir leid, dass ich das wirklich nicht kann.‘ Und wir konnten zwei Monate lang keine Wohnung finden“, sagt Orlova.

„Bürger Zentralasiens, die zum Zwecke der Arbeitsmigration nach Russland gereist sind, werden in Russland ernsthaft diskriminiert“, sagt Kadyr Toktogulov, ehemaliger Botschafter Kirgisistans in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Die ehemalige Sowjetrepublik Kirgisistan hat auch eine große „Rückmigration“ von Russen erlebt, die vor der Einberufung geflohen sind.

„Ich glaube nicht, dass Russen, die nach Zentralasien kommen und vor der Einberufung fliehen, die gleichen Probleme haben oder mit der Art von Diskriminierung konfrontiert sein werden, mit der Bürger zentralasiatischer Republiken seit Jahren in Russland konfrontiert sind“, sagt Toktogulov.

Toktogulov sagt, seine eigene Familie habe kürzlich eine Wohnung in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek an einen neu angekommenen Russen vermietet.

Immobilienexperten sagen, dass die Flut russischer Exilanten die Mieten in Almaty, der kirgisischen Hauptstadt Bischkek und anderen Städten in der Region bereits in die Höhe getrieben hat.

Die Auswirkungen sind auch bei Gewerbeimmobilien zu spüren, da viele Russen versuchen, aus der Ferne zu arbeiten.

„Es kommen nicht nur Einzelpersonen, die Großen [Russian] Unternehmen und Firmenkunden verlegen sie ihre Firmen nach Kasachstan“, sagt Madina Abilpanova, geschäftsführende Gesellschafterin bei DM Associates, einem Immobilienunternehmen mit Sitz in Almaty.

Sie sagt, russische Unternehmen hätten sich an sie gewandt, um Hunderte ihrer Mitarbeiter umzusiedeln, um sie vor der Wehrpflicht zu schützen.

„Sie sind bereit, sofort umzuziehen und zu zahlen, was wir wollen, aber wir haben keine Plätze“, sagt Abilpanova.

Sie spricht mit CNN im City Hub, einem Coworking Space im Zentrum von Almaty, wo die Schreibtische voller junger Russen sind, die schweigend an ihren Laptops arbeiten.

Abilpanova sagt, alle diese Kunden seien innerhalb der letzten zwei Wochen in Kasachstan eingetroffen. Während sie sprach, kam ein anderer junger Russe mit einem riesigen Rucksack durch die Tür. Die Geschäftsinhaber mussten ihn abweisen, weil kein Platz war.

„Das ist für uns so etwas wie ein Tsunami“, sagt Abilpanova. „Jeden Tag kommen sie so herein.“

Vadim, der Ingenieur aus Moskau, der kürzlich in Kasachstan angekommen ist, sagt, sein Unternehmen sponsere ihn und 15 weitere Mitarbeiter für den Wechsel in die Niederlassung des Unternehmens in Almaty.

„Mein Chef ist dagegen [Russian] Regierung“, sagt Wadim.

Anders als viele andere Russen, die plötzlich ins Exil geflohen sind, kann Wadim vorerst damit rechnen, ein Gehalt zu verdienen.

Aber er weiß nicht, wann – oder ob – er seine Großmutter jemals in Moskau sehen wird.

„Ich hoffe sehr, sie wiederzusehen“, sagt Vadim, und seine Augen füllen sich mit Tränen.

„Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch bleibt. Ich hoffe, dass ich eines Tages wenigstens zurückkehren kann, um sie zu begraben.“