Der russische Rubel fiel am Mittwoch während des Handels an der Moskauer Börse gegenüber dem Euro um über 2 % und erreichte seinen tiefsten Stand seit Ende März 2022.

Den Börsendaten zufolge wurde die Währung um 15:49 Uhr Moskauer Zeit bei 99,1 Rubel pro Euro gehandelt. Der US-Dollar wurde bei fast 91 Rubel gehandelt, ebenfalls auf dem niedrigsten Stand seit März 2022.

Von der Wirtschaftszeitung RBK befragte Experten sagten, dass der Rubel geschwächt sei „Erhöhte geopolitische Risiken“ und hohe Nachfrage nach Devisen.

Nach Angaben der russischen Zentralbank ist die Abwertung des Rubels auf Veränderungen in der Handelsbilanz zurückzuführen. Die erste stellvertretende Vorsitzende der Bank, Ksenia Yudaeva, sagte am Dienstag, dass der aktuelle Saldo in diesem Jahr deutlich niedriger sei als im Vorjahr, was hauptsächlich auf geringere Exporteinnahmen und niedrigere Rohstoffpreise zurückzuführen sei. Die jüngste Abschwächung der Landeswährung stelle keine Gefahr für die Finanzstabilität Russlands dar, fügte sie hinzu.

