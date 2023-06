Nachdem russische und weißrussische Spieler letztes Jahr unmittelbar nach der Invasion in der Ukraine gesperrt wurden, werden sie 2023 nach Wimbledon zurückkehren, da das Turnier mit den anderen Grand Slams des Tennissports in Einklang steht.

Spieler wie Daniil Medvedev (Russland), die Nummer drei der Weltrangliste der Männer, und Aryna Sabalenka (Weißrussland), die Nummer zwei der Weltrangliste der Frauen, können als Neutrale antreten und dürfen keine Gegenstände tragen oder damit gesehen werden, die ein Bild, ein Symbol oder eine Flagge enthalten , Abzeichen oder Emblem“, was auf die Unterstützung eines der beiden Regime hinweisen könnte.

Voraussetzung für ihre Teilnahme ist die Unterzeichnung einer persönlichen Neutralitätserklärung und der Verpflichtung, weder die anhaltende Invasion Russlands noch den russischen Präsidenten Wladimir Putin oder seinen belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko zu unterstützen.

Wimbledon „verurteilt weiterhin Invasion“

Laut BBC Sport wurde der Wortlaut der Erklärung letzten Monat verschärft, um hinzuzufügen, dass Spieler auch keine Gelder von den russischen oder weißrussischen Staaten oder von Organisationen erhalten dürfen, die von sanktionierten Personen kontrolliert werden.

„Wir verurteilen die illegale Invasion Russlands weiterhin aufs Schärfste und unterstützen das Volk der Ukraine weiterhin voll und ganz“, sagte Ian Hewitt, Vorsitzender des All England Lawn Tennis Club (AELTC), der Wimbledon veranstaltet, Ende März.

„Dies war eine unglaublich schwierige Entscheidung, die weder leichtfertig noch ohne große Rücksichtnahme auf die Betroffenen getroffen wurde.“

Die in Russland geborene Meisterin Rybakina begrüßt die Entscheidung

Die amtierende Meisterin der Frauen, Elena Rybakina, die in Moskau geboren wurde, aber 2018 die kasachische Staatsbürgerschaft annahm, sagte, sie halte es für „die richtige Entscheidung“.

Sie erklärte: „(Russische und weißrussische Athleten) haben an allen anderen Turnieren teilgenommen und (Wimbledon) war der einzige Grand Slam, der ihnen das Spielen nicht erlaubte, also denke ich, dass sie in der Lage sein sollten, ohne ihre Flaggen zu spielen.“

Die amtierende Meisterin Elena Rybakina, die in Moskau geboren wurde, aber Kasachstan vertritt, begrüßte die Rückkehr russischer und weißrussischer Spieler Bild: Javier Garcia/Shutterstock/IMAGO

Wimbledon war letztes Jahr das einzige Grand-Slam-Turnier, das ein völliges Verbot für russische und weißrussische Spieler verhängte. Das Turnier fand nur vier Monate nach dem Einsatz russischer Truppen auf weißrussischem Territorium statt, um ihre Invasion in der Nordukraine zu starten.

Trotz der Kritik seitens der ATP-Tour der Männer, der WTA-Tour der Frauen und einiger einzelner Spieler blieb der AELTC bei seiner Entscheidung und sagte, er wolle nicht, dass ein potenzieller russischer oder weißrussischer sportlicher Erfolg in Wimbledon „der Propagandamaschine des russischen Regimes zugute kommt“. und betonte, dass dies im Einklang mit den Bemühungen der britischen Regierung stehe, „den globalen Einfluss Russlands zu begrenzen“.

Die Entscheidung führte dazu, dass die AELTC und die britische Lawn Tennis Association (LTA) eine Geldstrafe von insgesamt 2 Millionen US-Dollar verhängten und dass Wimbledon von den ATP- und WTA-Touren seine offiziellen Ranglistenpunkte entzogen wurde, was das Turnier effektiv zu einem verherrlichten Ausstellungsereignis machte.

Herrenmeister Novak Djokovic, der zuvor nach seiner Abschiebung aus Australien aufgrund seiner Weigerung, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, nicht an den Australian Open teilnehmen konnte, bezeichnete das Verbot als „verrückt“ und fordert seitdem russische und weißrussische Spieler dazu auf wieder eingesetzt werden.

„Ich hoffe, dass russische und weißrussische Spieler überall spielen können“, sagte der Serbe im Januar. Auch Rafael Nadal bezeichnete das Verbot als „sehr unfair“.

Ukraine nennt Wimbledon-Entscheidung „unmoralisch“

Es gab jedoch Kritik an der Entscheidung, das Verbot aufzuheben. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete es als „unmoralisch“ und forderte Großbritannien auf, russischen und weißrussischen Spielern Visa zu verweigern.

In ähnlicher Weise sagte der Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen, der Sport habe die Gelegenheit verpasst, eine starke Botschaft an Moskau zu senden, indem er es versäumt habe, ein generelles Verbot für Spieler aus Russland und Weißrussland zu verhängen.

Wimbledon sagte, es werde alle Unterbringungskosten der ukrainischen Spieler während des Turniers übernehmen und für jedes verkaufte Ticket ein Pfund Sterling (1,17 US-Dollar) an Hilfsmaßnahmen in der Ukraine spenden – was etwa 500.000 Pfund (635.550 US-Dollar) entspricht.

Letztes Jahr spendete die ukrainische Nummer eins Anhelina Kalinina, die bei der diesjährigen Frauenauslosung auf Platz 26 gesetzt war, ihr Preisgeld an ihre Eltern, deren Haus im Kiewer Vorort Irpin durch den russischen Angriff beschädigt worden war.

Anhelina Kalinina aus der Ukraine spendete ihren letztjährigen Wimbledon-Gewinn an ihre Eltern, deren Haus in der Nähe von Kiew beschädigt worden war Bild: Paul Bonser/Action Plus/picture Alliance

Zu den weiteren russischen Spielern, die in diesem Jahr zu den Meisterschaften zurückkehren, gehören Andrey Rublev, die Nummer sieben der Herren-Weltrangliste, sowie die bei den Damen gesetzten Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Liudmila Samsonova, Ekaterina Alexandrova und Anastasia Potapova.

Auch die weißrussische Starspielerin Victoria Azarenka ist im Lostopf. Die ehemalige zweifache Gewinnerin schrieb in den Wochen nach der russischen Invasion auf Twitter, teilweise aus ihrem Heimatland Weißrussland:

„Ich bin am Boden zerstört über die Aktionen, die in den letzten Tagen gegen und in der Ukraine stattgefunden haben. Es ist herzzerreißend zu sehen, wie viele unschuldige Menschen von dieser Gewalt betroffen waren und weiterhin betroffen sind.“

„Seit meiner frühen Kindheit habe ich das ukrainische und weißrussische Volk sowie beide Nationen immer freundlich und unterstützend gesehen und erlebt. Es ist schwer, die gewaltsame Trennung, die derzeit stattfindet, mitzuerleben, anstatt sie zu unterstützen und Mitgefühl dafür zu empfinden.“ gegenseitig.“

