Russische Truppen ziehen sich aus Cherson in einem neuen Schlag gegen Putin zurück – POLITICO

Russland hat damit begonnen, Truppen aus der südukrainischen Stadt Cherson abzuziehen, die es in den ersten Kriegswochen eingenommen hatte, was eine neue Demütigung für Wladimir Putin darstellt. Russlands Befehlshaber in der Ukraine, General Sergei Surovikin, sagte, es sei nicht mehr möglich, die am Ufer des Dnjepr gelegene Stadt weiter zu versorgen. Der Rückzug ist ein neuer Schlag für Moskau, da Cherson die einzige regionale Hauptstadt war, die russische Truppen seit Beginn der groß angelegten Invasion des Kremls im Februar erobert hatten. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat am Mittwoch den Truppenabzug über den Dnjepr angeordnet. „Beginnen Sie mit dem Abzug der Truppen und ergreifen Sie alle Maßnahmen, um den sicheren Transfer von Personal, Waffen und Ausrüstung über den Dnjepr zu gewährleisten“, befahl Schoigu Surovikin laut der russischen Nachrichtenagentur TASS.

if ( document.referrer.indexOf( document.domain ) < 0 ) { pl_facebook_pixel_args.referrer = document.referrer; } !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq( 'consent', 'revoke' ); fbq( 'init', "394368290733607" ); fbq( 'track', 'PageView', pl_facebook_pixel_args ); if ( typeof window.__tcfapi !== 'undefined' ) { window.__tcfapi( 'addEventListener', 2, function( tcData, listenerSuccess ) { if ( listenerSuccess ) { if ( tcData.eventStatus === 'useractioncomplete' || tcData.eventStatus === 'tcloaded' ) { __tcfapi( 'getCustomVendorConsents', 2, function( vendorConsents, success ) { if ( ! vendorConsents.hasOwnProperty( 'consentedPurposes' ) ) { return; } const consents = vendorConsents.consentedPurposes.filter( function( vendorConsents ) { return 'Create a personalised ads profile' === vendorConsents.name; } ); if ( consents.length === 1 ) { fbq( 'consent', 'grant' ); } } ); } } }); }