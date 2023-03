CNN

—



Russische troepen komen steeds dichter bij de verovering van de stad Bakhmut, nadat weken van bloedige gevechten geleidelijk een vastberaden Oekraïens verzet hadden weggevaagd.

Bakhmut is niet het soort stad waarvoor Moskou had gehoopt te vechten in het tweede jaar van zijn invasie – het is een relatief kleine locatie in het oosten van Donetsk, die maandenlang buiten bereik is gebleven van de trage grondcampagne van Rusland.

Maar de verovering ervan zou enige militaire vooruitgang betekenen voor de Russische president Vladimir Poetin, en zijn troepen de kans geven om luchtaanvallen uit te voeren op meer stedelijke gebieden verder naar het westen.

Dit is wat je moet weten over de strijd om Bakhmut.

De grootste uitdaging van Oekraïne op dit moment is het verdedigen van Bakhmut, zei president Volodymyr Zelensky dinsdag in zijn nachtelijke videoboodschap.

Russische troepen hebben incrementele winsten geboekt rond de stad, maar Oekraïense troepen moeten zich nog terugtrekken, waardoor een patstelling ontstaat die doet denken aan langdurige gevechten om andere oostelijke steden zoals Severodonetsk van het afgelopen jaar.

Op zaterdag zei de Landmacht van Oekraïne op zijn Telegram-kanaal dat “de vijand blijft proberen de verdediging te doorbreken en Bakhmut in te nemen” en dat de commandant van de Oostelijke Militaire Groep van Oekraïne, kolonel-generaal Oleksandr Syrskyi, eenheden heeft bezocht die de stad en haar benaderingen.

Alexander Rodnyansky, een economisch adviseur van Zelenksy, vertelde dinsdag aan CNN dat “de situatie moeilijk is. Daar is geen geheim van.”

‘Rusland probeert het nu te omsingelen en ze gebruiken hun beste Wagner-troepen, blijkbaar de best getrainde en meest ervaren’, voegde de adviseur eraan toe. “Ons leger gaat uiteraard alle opties afwegen. Weet je, tot nu toe hebben ze de stad vastgehouden, maar als het nodig is, zullen ze zich strategisch terugtrekken, want we gaan niet voor niets al onze mensen op de tweede plaats zetten.’

Het Oekraïense leger heeft ook bevestigd dat Russische troepen meer ervaren strijders uit de rangen van het Russische particuliere militaire bedrijf Wagner in dienst hebben bij hun poging om de stad in te nemen.

Er zijn nog steeds ongeveer 4.500 burgers in Bakhmut, waaronder 48 kinderen, terwijl Russische troepen de stad blijven oprukken, vertelde de woordvoerster van het Oekraïense regionale militaire bestuur van Donetsk, Tetiana Ignatchenko, woensdag aan CNN.

Ze riep mensen op de stad te evacueren vanwege het gevaar, maar zei dat ze genoeg voorraden hadden.

“Er is voedsel, water en medicijnen in de stad. Mensen kregen van tevoren alles mee”, zei Ignatchenko. “Toch moet iedereen weg. De situatie is uiterst gevaarlijk voor burgers.

Een soldaat van de 93e brigade van Oekraïne zegt dat de strijdkrachten van zijn land nog steeds in Bakhmut staan, zonder plannen voor een terugtocht.

“We staan ​​in Bakhmut. Niemand gaat zich nog terugtrekken”, zei de soldaat in een video die woensdag door het Oekraïense leger werd geplaatst. “We staan. Bakhmut is Oekraïne.”

De soldaat beweerde ook dat de situatie in Bakhmut wat rustiger was dan de voorgaande dagen.

“We hebben de vijand een beetje gedempt. Het is wat rustiger, maar er zijn nog steeds vuurgevechten in de buitenwijken,’ zei hij. “Er zijn geïsoleerde explosies, bommen vliegen.”

Maar de Oekraïense troepen hebben erkend dat het moeilijker wordt om de stad vast te houden, aangezien de routes vanuit het westen onder druk komen te staan ​​door Russische troepen, die zowel naar het noorden als naar het zuiden van Bakhmut zijn opgeschoven.

“De situatie in Bakhmut is nu erg moeilijk. Het is veel erger dan officieel wordt gemeld”, vertelde een soldaat die niet bij naam genoemd wilde worden dinsdag aan CNN. “In alle richtingen. Vooral in noordelijke richting, waar de (Russen) de grootste opmars hebben gemaakt tussen Berkhivka en Yahidne.”

De stad ligt in het noordoosten van de regio Donetsk, ongeveer 21 kilometer van de regio Loehansk, en is al maanden een doelwit van Russische troepen. Sinds afgelopen zomer ligt de stad op een steenworp afstand van de frontlinies, dus de verovering ervan zou een lang gewild succes zijn voor de strijdkrachten van Moskou – en een beperkte strategische waarde hebben.

De stad heeft belangrijke wegverbindingen met andere delen van de regio Donetsk; oostwaarts naar de grens met Loehansk, noordwestelijk naar Sloviansk en zuidwestelijk naar Kostiantynivka.

Sinds enkele weken zijn de routes naar Bakhmut geleidelijk onder controle van Russische troepen gekomen. In plaats van rechtstreeks naar het stadscentrum te rijden, hebben Wagner-groepen geprobeerd de stad in een wijde boog vanuit het noorden te omringen. In januari claimden ze de nabijgelegen stad Soledar en hebben sindsdien een reeks dorpen en gehuchten ten noorden van Bakhmut ingenomen.

Als de Russen de hoge grond ten westen van de stad kunnen veroveren, zullen de nabijgelegen industriesteden Kostiantynivka en Kramatorsk overgeleverd zijn aan hun artillerie en zelfs nog grotere mortieren. En het is onduidelijk waar de Oekraïense strijdkrachten precies op terugvallen als ze zich terugtrekken uit de stad.

Maar experts zeggen dat de verovering van Bakhmut het algemene beeld van de oorlog in Oost-Oekraïne, waar weinig gebied in 2023 van eigenaar is veranderd, waarschijnlijk niet drastisch zal veranderen. de verovering van een relatief kleine stad heeft zo’n lange en kostbare aanval vereist.

Hoewel het strategische belang van Bakhmut niet moet worden overschat, kan de verovering ervan toch een zeer welkome symbolische impact hebben voor de Russische president Vladimir Poetin.

Toen Russische troepen half januari de stad Soledar innamen, was dat een eerste overwinning in de Donbas sinds maanden. Zes weken later zou de verovering van Bakhmut de voltooiing van de volgende stap betekenen.

Het is ook belangrijk voor oligarch Yevgeny Prigozhin, die de Wagner-groep leidt en vaak kritiek heeft geuit op het beheer van de “Speciale Militaire Operatie” in Oekraïne door het Russische Ministerie van Defensie.

Zijn Wagner-strijders, velen van hen voormalige gevangenen, hebben zware verliezen geleden in wat een slagveld van loopgraven en modder is geworden, dat doet denken aan de Eerste Wereldoorlog. om te laten zien dat zijn mannen kunnen leveren met de inbeslagname van Soledar en nu Bakhmut.

Desalniettemin zullen er voor Poetin dringende vragen blijven bestaan, zelfs als zijn troepen een succesvolle aanval op Bakhmut uitvoeren.

“Het spook van grenzeloze Russische mankracht is een mythe. Poetin is al gedwongen om moeilijke en suboptimale keuzes te maken om de verschrikkelijke verliezen die zijn oorlog aan het Russische leger heeft toegebracht te compenseren, en hij zal in 2023 voor even moeilijke keuzes komen te staan ​​als hij vastbesloten blijft om militair geweld te gebruiken om zijn wil op te leggen aan Oekraïne. en het Westen’, schreef de denktank Institute for the Study of War (ISW) zondag in een update over de toestand van de Russische strijdkrachten en vuurkracht.

“Rusland kan meer mankracht mobiliseren, en Poetin zal dat waarschijnlijk doen in plaats van op te geven. Maar de kosten voor Poetin en Rusland van de maatregelen die hij op dit punt waarschijnlijk zal moeten nemen, zullen snel beginnen op te lopen”, schreef de ISW.