Russische Streitkräfte verstärken Razzien gegen Zivilisten im besetzten Cherson, während sich der Kampf um die Stadt abzeichnet

Russische Streitkräfte haben ihre Kontrolle über Zivilisten in den besetzten Gebieten der südlichen ukrainischen Region Cherson verstärkt und Einheimische festgenommen, um den Partisanenwiderstand auszurotten, so das ukrainische Militär.

In der besetzten Stadt Cherson tragen die russischen Truppen jetzt größtenteils Zivilkleidung und leben in Zivilunterkünften, da sie laut dem ukrainischen Militär und einem Einwohner der Stadt, mit dem CNN Nachrichten austauschte, „die Positionen im Inneren stärken, um Straßenschlachten zu führen“.

Ukrainische Streitkräfte haben in Cherson einen beträchtlichen Teil des Territoriums zurückerobert, das russische Truppen kurz nach Beginn der Invasion Ende Februar erobert hatten. Kiew hat Anfang Oktober eine Reihe überraschender Siege in der Region aneinandergereiht, aber der Fortschritt hat sich verlangsamt, als die ukrainischen Streitkräfte sich der Hauptstadt der Region, der Stadt Cherson, nähern. Es scheint, als bahne sich ein heftiger Kampf um die Stadt an.

„Inmitten der Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine haben die Besatzer die Filtermaßnahmen erheblich intensiviert“, sagte das Nationale Widerstandszentrum, eine Einrichtung der Streitkräfte der Ukraine, am Montag. „Die Razzien unter der lokalen Bevölkerung im vorübergehend besetzten Teil der Region Cherson haben zugenommen. Die Besatzer suchen aktiv nach der Untergrundbewegung.“

Das National Resistance Center gab an, in den letzten Tagen von Dutzenden von Festnahmen Kenntnis gehabt zu haben. Sie forderte die Zivilbevölkerung auf, die besetzten Gebiete „wenn möglich“ zu verlassen, während das ukrainische Militär seine Gegenoffensive forcierte.

Cherson ist eine von vier Regionen, von denen Russland erklärt hat, dass es die Ukraine unter Verletzung des Völkerrechts annektieren wird. Moskaus unmittelbare Pläne für die Stadt Cherson sind jedoch unklar. Russische Einheiten haben ihre Stellungen an beiden Ufern des Flusses Dnipro in der Nähe der Hauptstadt befestigt. Ein hochrangiger, von Russland unterstützter Beamter der Stadt, Kirill Stremousov, sagte am Freitag, dass sie „unter der Verteidigung russischer Soldaten“ stünde.

Stremousov sagte jedoch am Donnerstag, dass russische Truppen „höchstwahrscheinlich“ von Positionen in der südlichen Stadt zurückweichen würden, aber ukrainische Beamte schlugen vor, dass die Aussage eine Falle sein könnte – eine Ansicht, die am Samstag von Militärsprecherin Natalia Humeniuk wiederholt wurde.

„Russische Truppen bemühen sich sehr, alle davon zu überzeugen, dass sie sich zurückziehen, aber gleichzeitig sehen wir objektive Beweise dafür, dass sie bleiben“, sagte Humeniuk in einem Interview mit ukrainischen Medien.

Einwohner von Cherson haben berichtet, dass sie eine verstärkte Militärpräsenz auf den Straßen gesehen haben. Ein Bewohner der besetzten Stadt Cherson teilte CNN am Sonntag über Dritte mit, dass sich russische Soldaten in besetzten Dörfern aggressiver gegenüber Zivilisten verhalten.

„Am Westufer, in der Nähe von Snihurivka, gibt es Fälle von Besatzern, die in die Häuser von Einheimischen einziehen, wenn Menschen in die Stadt ziehen“, sagte der Bewohner. „Viele Soldaten kamen in die Dörfer, sie ließen sich in leerstehenden Häusern nieder. Aber es gibt Fälle, in denen sie Menschen aus ihren Häusern werfen.“

CNN identifiziert den Bewohner von Kherson zu ihrer Sicherheit nicht. Die Stadt Cherson selbst sei „relativ ruhig“ gewesen, sagte sie.

„Von Zeit zu Zeit hört man nachts automatische Schüsse“, sagte der Anwohner. „Es gibt eine Ausgangssperre in der Stadt, und niemand geht nachts aus. Die Besatzer haben in der Stadt eine Art Territorialverteidigung geschaffen, die sich mit Sicherheitsfragen befasst.“

Kontrollpunkte innerhalb der Stadt selbst seien entfernt worden, sagte sie.

„Es gibt nur Checkpoints am Stadteingang. An der Kontrollstelle kontrollieren sie Dokumente und schauen, was sich im Auto befindet. Wenn es sich um öffentliche Verkehrsmittel handelt, steigt der Soldat in den Kleinbus ein. Es kann variieren, es hängt alles von der Stimmung der Besatzer ab. Sie können anfangen, Telefone zu überprüfen und Männer zwingen, sich auszuziehen, um nach Tätowierungen zu suchen.“

Der Bewohner sagte, dass die meisten Soldaten über 30 Jahre alt zu sein scheinen, aber dass sie begonnen hätten, mehr junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren zu sehen.

Wasser und Strom in der Stadt Cherson wurden am Sonntag vorübergehend abgestellt, nachdem dort die Infrastruktur beschädigt worden war. Russische Behörden sagten, ein Trio von „Stahlbetonsäulen von Hochspannungsleitungen“ sei bei einem Angriff ukrainischer Streitkräfte beschädigt worden, während Kiew die vom Kreml unterstützten Kräfte beschuldigte, die die Stadt besetzten. CNN kann die Details des behaupteten Angriffs oder wer dahintersteckt, nicht unabhängig bestätigen oder verifizieren.

Der Kreml hat in den letzten Wochen die Angriffe auf die zivile Energieinfrastruktur in der gesamten Ukraine verstärkt. Präsident Wolodymyr Selenskyj und andere ukrainische Beamte behaupteten, dass Moskau versuche, die Stromversorgung im ganzen Land abzuschalten, damit die Ukrainer, Zivilisten und Militärs, im Winter frieren.

Am Montagmorgen versuchten die russischen Behörden in Cherson immer noch, die Stromversorgung wiederherzustellen. Stremousov, der von Russland ernannte stellvertretende Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, sagte, er glaube, dass Strom und Kommunikation „in naher Zukunft“ zurückkehren würden. Er fügte hinzu, dass es kein Problem mit der Lebensmittelversorgung gebe und obwohl einige Apotheken geschlossen seien, sei es „nicht unmöglich, Sozialleistungen zu erhalten“.

Stremousov sagte, dass die Behörden weiterhin „Evakuierung“ zum östlichen Ufer des Flusses Dnipro angeboten hätten, jetzt auch für bettlägerige Zivilisten oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Evakuierungsangebote wie dieses haben die Befürchtung geweckt, ukrainische Bürger könnten gezwungen werden, gegen ihren Willen auf russisches Territorium zu gehen. Zu Beginn des Krieges tauchten Berichte über Zehntausende ukrainischer Zivilisten auf, die gewaltsam in sogenannte „Filtrationszentren“ geschickt wurden, bevor sie nach Russland verlegt wurden. Moskau verurteilte die Behauptungen als Lügen und behauptete, die Ukraine habe ihre Bemühungen behindert, Menschen nach Russland zu „evakuieren“.

Der Bewohner der Stadt Cherson, der mit CNN sprach, betrachtete die Idee, in einen „Evakuierungsbus“ auf die Krim einzusteigen, als „einfache Fahrkarte“.