In Krywyj Rih, der zentralukrainischen Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj, starb am Freitagabend ein 60-jähriger Mann, als eine russische Rakete in eine Industrieanlage einschlug, wie aus Telegram-Beiträgen von Bürgermeister Oleksandr Vilkul hervorgeht. Die Frau des Mannes sei mit schweren Schrapnellwunden ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte Vilkul.

Der Bürgermeister berichtete, dass russische Raketen und Drohnen über Nacht erneut dieselbe Stelle einschlugen, nicht näher bezeichnete Schäden anrichteten und einen Brand auslösten, der am Morgen gelöscht wurde. Vilkul ging nicht näher auf die Natur der Stätte ein oder darauf, ob sie mit den Kriegsanstrengungen der Ukraine in Zusammenhang stand. Er sagte, beim zweiten Angriff sei niemand verletzt worden.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, teilte Reportern später mit, dass russische Streitkräfte die Treibstoff- und Munitionsdepots des ukrainischen Militärs in der Nähe des örtlichen Flughafens von Krywyj Rih zerstört hätten.

Es gab keine unmittelbare Reaktion ukrainischer Beamter auf Konaschenkows Behauptung.

Gouverneur Oleksandr Prokudin sagte am Samstag, dass in der Frontregion Cherson im Süden der Ukraine bei „Massenbeschuss“-Angriffen russischer Truppen ein Zivilist getötet und ein weiterer verletzt worden sei. Die Russen setzten Mörser, Artillerie, Panzer, Drohnen und Mehrfachraketenwerfer ein, um die Region anzugreifen und einige Wohngebiete anzugreifen, schrieb Prokudin in einem Telegram-Beitrag.

Durch den russischen Beschuss am vergangenen Tag wurde auch ein Zivilist in der Frontstadt Avdiivka in der ostukrainischen Region Donezk verletzt, wie der amtierende Gouverneur Ihor Moroz am Samstag berichtete. Avdiivka wurde in den letzten Wochen heftig von russischen und ukrainischen Streitkräften umkämpft, da die Kiewer Streitkräfte versuchen, einen erneuten russischen Angriff abzuwehren.

Moroz sagte, explodierende Drohnen, Raketen, Mörser und Artilleriegranaten russischer Truppen hätten auch andere Teile der Region getroffen.

Laut einer Analyse des Instituts für Kriegsforschung starteten russische Truppen am Freitag eine neue Offensive nördlich von Awdijiwka, die ihnen geringfügige Gewinne einbrachte. Der in Washington ansässige Think Tank zitierte zur Untermauerung seiner Einschätzung geolokalisierte Aufnahmen von kremlfreundlichen „Militärbloggern“ vor Ort.

Der erneute Vorstoß Moskaus in der Nähe von Awdijiwka spiegelt das Engagement des russischen Militärkommandos für Offensivoperationen in der Region „trotz schwerer Material- und Personalverluste“ wider, so das Institut.

Der ukrainische Generalstab behauptete am Freitag, dass ukrainische Streitkräfte am Vortag bei den Kämpfen in der Nähe von Avdiivka fast 50 russische Panzer und über 100 gepanzerte Fahrzeuge beschädigt und zerstört hätten. Die Behauptung konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Oleksandr Shputun, ein Sprecher der in der Nähe von Avdiivka kämpfenden ukrainischen Armeeeinheit, sagte in Fernsehansprachen am Samstag, dass die russische Militäraktivität in der Region „leicht zurückgegangen“ sei, möglicherweise aufgrund schwerer Verluste. Schputun räumte jedoch ein, dass die russischen Einheiten weiter vorrückten.

In der nordöstlichen Region Charkiw wurde ein 39-jähriger Zivilist mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, als russischer Beschuss zwei Dorfhäuser in der Nähe der umkämpften Stadt Kupiansk traf, berichtete Gouverneur Oleh Syniehubov am Samstag. Russische Streitkräfte drängen seit Wochen auf eine Offensive, um Gebiete in der Nähe von Kupiansk und der nahegelegenen Stadt Lyman zurückzuerobern.

Der Gouverneur der südlichen russischen Region Belgorod, die an die Ukraine grenzt, sagte am Samstag, dass ukrainische Streitkräfte am Vortag zwei Bezirke der Provinz mit Mörsern und Granatwerfern beschossen hätten. Laut Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow wurden keine Zivilisten verletzt.

An anderer Stelle berichtete ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten, dass vier ukrainische Kinder, die am Montag aus russischer Gefangenschaft entlassen wurden, mit ihren Familien wieder vereint wurden.

Laut dem Telegram-Beitrag von Andriy Yermak wurden ein 17-jähriges Mädchen und drei Jungen im Alter von 9, 6 und 3 Jahren von russischen Besatzungstruppen in der Süd- und Ostukraine gefangen genommen. Yermak sagte, einer der Jungen sei in ein Waisenhaus in Südrussland gebracht worden, während ein anderer gewaltsam auf die von Russland annektierte Krim gebracht worden sei.

Die Abschiebung ukrainischer Kinder gibt seit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 Anlass zur Sorge. Der Internationale Strafgerichtshof erhöhte den Druck auf Moskau, als er im März Haftbefehle gegen Präsident Wladimir Putin und die russische Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lvova-Belova, erließ und ihnen vorwarf, Kinder aus der Ukraine entführt zu haben.

Staatliche Medien im mit dem Kreml verbündeten Weißrussland haben auch Berichte über Kinder veröffentlicht, die aus den besetzten Gebieten der Ukraine ins Land kamen, angeblich um an „Programmen zur gesundheitlichen Erholung“ teilzunehmen.