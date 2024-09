Status: 25.09.2024 13:08 uur

Politiker en deskundigen zorgen ervoor dat de Bundesregierung de Russische spionage in Nord- en Ostsee tegenhoudt. NDR, WDR en de gedekte SZ-hatten, die Rusland systematisch onderzoekt naar de Unterwasserinfrastruktur.

Von Manuel Bewarder, Marie Blöcher, Antonius Kempmann, Benedikt Strunz, NDR, Petra Blum en Florian Flade, WDR

De explosie van de Nord-Stream-Pipelines vond plaats binnen twee jaar. Politici in heel Europa maken zich zorgen over het gebrek aan kennis, kritieke infrastructuur is belangrijk. Europa heeft grote behoefte aan pijpleidingen en glasvezelkabels vanaf het oppervlak, die gas en elektriciteit transporteren naar miljoenen vrachtwagens. Naast de Offshore Wind Parks is de ontwikkeling in de komende jaren extreem belangrijk, aangezien de infrastructuur belangrijk is voor het leven.

Maar ook al zijn er weinig namen, dan nog moeten ze gesloten worden, klaagt CDU-politicus Christoph de Vries. „Ook met de hulp van militairen, politie of veiligheidsexperts is het gedaan. Als de beveiliging van het veiligheidssysteem kritischer is, de infrastructuur beter is, is het beter om het beter te regelen“, aldus De Vries.

Journalisten van NDR, WDR en ze hebben een gemeenschappelijk begrip met internationale partners die actief zijn in 70 Russische onderzoeken sinds het begin van de oorlog met hun Oekraïne en die meer dan 400 keer per jaar kunnen worden geïdentificeerd. Bij 60 dieser Farten in Nord- en Ostsee zeigten die Schiffe auffällige Bewegungen wie Zick-Zack-Muster, Langsamfahrten of der Stopps, de Laut Experten op datensammelaktivitäten hinweisen. Russian Behörden ließen Anfragen dazu unantwoordtet.

Agnes Strack-Zimmermann, FDP Europapolitikerin, maakt zich zorgen over de bescherming van de kritieke infrastructuur en de rest van de wereld: „We weten dat de despoten klaar zijn om voorbereid te zijn op hun daden, wij zullen voorbereid zijn op de Duitse autoriteiten“, aldus Strack-Zimmermann. NDR-Interview.

Complexe juridische procedure tegen bescherming

De huidige Gesetzeslage is inderdaad lelijk. Meer informatie over deze zaken: De verantwoordelijkheid van de federale politie in de Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) is ook verantwoordelijk voor de zorg voor de federale politie in de Zwölf-Meilen-Zone. In de praktijk van het werken bij de Federale Politie en het Korps Mariniers is het belangrijk om de politie te begrijpen. Rusland beschikt ook over militaire en onderzoekscapaciteiten, zoals tankers, vissersboten en jachten voor spionage. Het begin van de Russische Angriffskriegs in de Oekraïne, die nachweislich 150 Russische Schiffe das deutsche Küstenmeer, was de Überwachungsressourcen deutscher Sicherheitskräfte erheblich.

Mögliche Sabotagefälle onder Wasser sett de Deutsche Bundespolizei voor erhebliche Herausforderungen. Zwar viel de Gefahrenabwehr onder zijn kosten, maar zijn Fähigkeiten in grotere meerestiefen sinds beperkt. „Ik wist niet dat de Duitse politie van U-boot had gewisseld“, bracht een hoge marineofficier naar de situatie op het politiebureau.

De beveiligingsexpert Moritz Brake is ervan overtuigd dat de mariniers „de beste manier zijn om veilig te zijn“ zodat ze verzorgd kunnen worden. Er is een startpunt voor completere oplossingen. In het Marine District is het belangrijk om te weten dat de ernst van de situatie niet van tevoren besproken zal worden.

Verzoek om één Wet op de veiligheid op zee

De visie op de veiligheid van de infrastructuur is belangrijker voor de ontwikkeling van deskundigen en experts en de Seesicherheitsgesetz, die duidelijke richtlijnen bevatten voor de bescherming van pijpleidingen, datakabels en offshore windparken.

Dazu zählt die Völkerrechtlerin Nele Matz-Lück von der Universität Kiel: „Ik woon niet in Eindhoven, daarom hebben we zo snel geleerd, want dat is vanzelfsprekend.“ Andere landen hebben aanvullende informatie nodig, zoals kabels en aansluitingen voor het wassen. De Seerechtler Wolf Heintschel von Heinegg vereist uit Australië en Nieuw-Zeeland, die wordt beperkt door de bescherming van de Unterwasser-Infrastruktur eingerichtet hätten.

Een Seesicherheitsgesetz die de strijd aanging met de Kompetenzübertragungen van de Ländern aan de Bund führen, was dat de Umsetzung een politiek medeplichtige macht was. CDU-politicus De Vries heeft een discussie voorbereid over een Seesicherheitsgesetz „analoog aan Flugsicherheitsgesetz“ in de Bundestag angestoßen.

Het federale ministerie van Arbeid is van het allergrootste belang, maar op zichzelf niet concreet. Auf Nachfrage alles een Sprecher gegenüber NDR, WDR en SZ met, die man „met Hochdruck an the Entwurf des KRITIS-Dachgesetzes“ werk. KRITIS ondersteunt kritieke infrastructuur. Dit zijn de regels die de bedrijfsregels en de verantwoordelijkheid voor ernst definiëren.

Voor het onderzoeksproject „Russische spionageschepen“ wordt gebruik gemaakt van het internationale Morse Signal Investigation Team, AIS-signalen en satellietbeelden. Deze Schiffspositionen konden worden gereconstrueerd volgens „Wetterberichte“, die Russische militaire berichten als morsesignalen konden verzenden. Insgeamt heeft het team meer dan 1.000 Solcher Signale gedekodiert en ausgewertet. De kenmerken van de algemene managementposities kunnen door het team in aanmerking worden genomen bij zelfevaluatie: Er werd geïnvesteerd in Satelliten-Aufnahmen, door In-Augenschein-Name voor Ort en door de Abgleich met Quellen uit Securityskreisen. Bij het onderzoeksproject waren journalisten en journalisten betrokken van Pointer (Nederland), VRT (België), ERR (Estland), NRK (Noorwegen) en Yle (Finland). In Deutschland die Recherchen von NDR, WDR en Süddeutsche Zeitung durchgeführt. Begrepen over het project van Dossiercentrum, Marineschepen, Marine Traffic, Vake ook van BBC, DR en SVT.

De film „Poetin’s Flotte – Russische spionage in de Oostzee“ is verschenen in de ARD Media Bibliotheek beschikbaar.