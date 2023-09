KIEW – Laut ukrainischen Staatsanwälten hat die russische Armee seit Beginn ihrer groß angelegten Invasion im Februar 2022 mehr als 500 Kinder in der Ukraine getötet.

In der neuen Dokumentation „Bullet Holes“ erzählen Journalisten des Kyiv Independent – ​​einer ukrainischen englischsprachigen Nachrichten-Website – Geschichten über drei Kinder, die von russischen Truppen in der Ukraine getötet wurden: die 10-jährige Kateryna Vinarska; 12-jähriger Vladyslav Mahdyk; und der 15-jährige Mykhailo Ustianivsky.

Laut Kyiv Independent-Reportern wurden alle drei von Russen aus nächster Nähe erschossen.

Vinarska wurde von russischen Soldaten getötet, als sie an einem Kontrollpunkt in einem besetzten Dorf in der Region Charkiw auf ein Zivilauto ihrer Großeltern schossen. Mahdyk wurde von einer einzigen russischen Kugel erschossen, die auch seine ältere Schwester verletzte, als die Familie versuchte, aus dem von Russland besetzten Gebiet in der Region Kiew zu evakuieren. Und Ustianivsky wurde in den Rücken geschossen, weil er in seinem Dorf in der Region Cherson, das ebenfalls von russischen Streitkräften besetzt war, vor einem russischen Panzerfahrzeug geflohen war.

Ihre Mörder bleiben ungestraft, und die Familien der Kinder sind am Boden zerstört – und wollen Gerechtigkeit.

Die Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matviichuk, Leiterin des Zentrums für bürgerliche Freiheiten – einer ukrainischen Wache, die russische Kriegsverbrechen dokumentiert – und die auch im Film zu sehen ist, sagte, dass Russland absichtlich Terror gegen Zivilisten einsetze, um den Widerstand der Ukraine zu brechen.

„Diese Verbrechen werden in allen Regionen begangen und sie gehen weiter. Wir sind bereit, dies vor Gericht zu beweisen. Denn es ist an der Zeit, den Kreislauf der Straflosigkeit und Grausamkeit zu durchbrechen, der Teil der russischen Kultur geworden ist“, sagte Matviichuk im Film gegenüber dem Kyiv Independent.

Laut ukrainischen Staatsanwälten wurden bis September in der Ukraine 504 Kinder infolge der russischen Aggression getötet.

Russland hat wiederholt die Begehung von Kriegsverbrechen in der Ukraine bestritten und sogar Kiew für die Tötung seines eigenen Volkes verantwortlich gemacht, mit der Begründung, es sei nur in die Ukraine einmarschiert, um einen Völkermord zu verhindern.

Ukrainische Beamte sind seit langem wütend über die Vorwürfe Moskaus.

„Kann ein Staat falsche Völkermordvorwürfe als Vorwand nutzen, um Städte zu zerstören, Zivilisten zu bombardieren und Kinder aus ihren Häusern zu deportieren? Ist dieses Gericht machtlos, wenn die Völkermordkonvention so zynisch missbraucht wird? Die Antwort auf diese Fragen muss Nein lauten“, sagte der ukrainische Vertreter Anton Korynevych während der jüngsten Anhörungen vor dem Weltgerichtshof in Den Haag, wo Kiew Moskau wegen Missbrauchs der Völkermordkonvention verklagt hat.

Kiew wiederum sagt, dass die Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine Anzeichen von Völkermord aufweisen. Doch die UN-Untersuchungskommission hat noch nicht genügend Beweise gefunden, um zu dem Schluss zu kommen, dass Russland in der Ukraine einen Völkermord begeht.

„Das ist eine Frage der Absicht, der Absicht der Kriminellen, es muss ein ‚Bedürfnis‘ bestehen, eine bestimmte Gruppe zu vernichten.“ Und eine solche Zerstörung muss gemäß der Völkermordkonvention physischer oder biologischer Natur sein“, sagte Erik Møse, Vorsitzender der UN-Kommission, während einer Pressekonferenz in Kiew.

Allerdings habe die Kommission bereits Beweise für vorsätzliche Tötungen, Folter, sexuelle Gewalt, rechtswidrige Überstellungen und Deportationen durch russische Truppen gefunden, hieß es in einer Erklärung der Kommission.

Auch wenn es den Beamten schwer fällt, die russische Absicht hinter den Tötungen von Zivilisten nachzuweisen, glauben Journalisten, dass die öffentliche Aufmerksamkeit für diese Verbrechen dazu beitragen kann, für Gerechtigkeit zu sorgen.

„Wenn wir weiterhin dokumentieren, wenn wir uns erinnern, wenn wir weiterhin über diese Verbrechen reden, werden die Russen dafür bezahlen“, sagte Olga Rudenko, Chefredakteurin des Kyiv Independent.