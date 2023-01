Russische Söldnertruppe: USA erweitern Sanktionen gegen Wagner-Gruppe

Stand: 27.01.2023 03:36 Uhr

Die USA haben ihre Sanktionen gegen die russische Söldnergruppe Wagner ausgeweitet. Betroffen sind auch verschiedene mit dem Konzern verbundene internationale Tochtergesellschaften.

Die US-Regierung hat ihre Sanktionen gegen das private russische Söldnerunternehmen Wagner Group und damit verbundene Unternehmen und Personen ausgeweitet. Das teilten Finanz- und Außenministerium mit.

Hintergrund ist die Rolle der Truppen im Krieg in der Ukraine und ihre Aktivitäten in Afrika, darunter auch Menschenrechtsverletzungen. Gleichzeitig wurde die Wagner-Gruppe erneut als „bedeutende transnationale kriminelle Organisation“ eingestuft. Betroffen sind auch Dutzende Tochtergesellschaften des Wagner-Konzerns, darunter einige in der Zentralafrikanischen Republik und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie der Präsident des russischen Kalaschnikow-Konzerns.

Die Sanktionen trafen auch das chinesische Unternehmen Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute, auch bekannt als Spacety China, das Unternehmen der Wagner-Gruppe Satellitenbilder der Ukraine zur Verfügung gestellt und damit Wagners Militäroperationen dort unterstützt hat. Auch eine Filiale von Spacety China in Luxemburg war von Sanktionen betroffen.

Eingefrorene Vermögenswerte in den USA

Eigentümer der Wagner Group ist Yevgeny Prigozhin, ein Millionär mit engen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Durch die Sanktionen werden alle Vermögenswerte der genannten Personen in den Vereinigten Staaten eingefroren, und US-Bürgern ist es nicht gestattet, mit ihnen Geschäfte zu machen.

Der Kreml brauche dringend Waffen und Unterstützung – „auch von der brutalen Wagner-Gruppe – um seinen ungerechten Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen“, sagte Finanzministerin Janet Yellen. Die neuen Sanktionen machten es Putin noch schwerer, „seine Kriegsmaschine zu bewaffnen und auszurüsten“.

Außenminister Antony Blinken sagte, der Schritt ziele darauf ab, Moskaus Fähigkeit zu schwächen, Krieg gegen die Ukraine zu führen und die Verantwortlichen für die russische Aggression und die damit verbundenen Missbräuche zur Rechenschaft zu ziehen.