Een rechtbank in Rusland heeft twee mannen veroordeeld tot elk drie jaar en zes maanden gevangenisstraf in de eerste sabotagezaak sinds Moskou zijn militaire operatie in Oekraïne lanceerde, zei de Federale Veiligheidsdienst (FSB) van het land dinsdag. De veroordeelden werden alleen geïdentificeerd met hun achternaam, Zelenin en Turyansky.

Volgens de FSB werden de mannen in maart 2022 vastgehouden terwijl ze plannen maakten om treinrails te beschadigen nabij het dorp Tomarovka in de Russische regio Belgorod, die grenst aan Oekraïne.

De mannen wilden een trein met troepen en militair materieel laten ontsporen en toebrengen “slachtoffers van het militair personeel”, aldus de FSB.

Zelenin en Turyansky zouden van plan zijn geweest om later foto’s en video’s van hun acties online te verspreiden.

De FSB voegde eraan toe dat de twee mannen informatie over Russische militairen stuurden naar de beruchte website ‘Mirotvorets’ (vredestichter) van Oekraïne, waarop mensen staan ​​vermeld die vermeende misdaden tegen de Oekraïense staat hebben gepleegd. De open database is beschreven als de ‘dodenlijst’ van Kiev nadat verschillende mensen die daar op de lijst stonden, waaronder journalisten en lokale politici, werden vermoord.

LEES VERDER:

Russische spionagedienst rapporteert over NAVO-wapenleveranties aan Oekraïne

Rusland stuurde bijna een jaar geleden troepen naar Oekraïne, daarbij verwijzend naar de noodzaak om de bevolking van Donbass te beschermen en het falen van Kiev om de vredesakkoorden van Minsk van 2014-2015 uit te voeren. De regio Belgorod, samen met andere Russische gebieden die aan Oekraïne grenzen, is sindsdien beschoten en aangevallen door drones. Regionale functionarissen van Belgorod hebben in oktober in sommige gebieden de noodtoestand uitgeroepen.