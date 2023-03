KYIV, Oekraïne (AP) – Rusland heeft begin donderdag een massaal rakettenvuur losgelaten op steden in heel Oekraïne, gericht op energie-infrastructuurfaciliteiten en het raken van enkele woongebouwen, aldus Oekraïense functionarissen en media.

Luchtalarmsirenes loeiden in heel Oekraïne, inclusief de hoofdstad Kiev, gedurende minstens vijf uur in de vroege ochtenduren. Het was de eerste dergelijke raketaanval in drie weken. Oekraïense media zeiden dat luchtverdedigingssystemen in meerdere regio’s waren geactiveerd.

Kharkiv-gouverneur Oleh Syniehubov zei dat er 15 aanvallen zijn geweest op de stad Charkov en de afgelegen noordoostelijke regio, en dat woongebouwen zijn getroffen. Hij beloofde meer details bekend te maken over de omvang van de schade of eventuele slachtoffers in de op een na grootste stad van Oekraïne.

“Objecten van kritieke infrastructuur staan ​​​​weer in het vizier van de bewoners”, zei hij in een Telegram-post.

De gouverneur van de zuidelijke regio Odessa, Maksym Marchenko, meldde ook stakingen in Odessa en zei dat energiefaciliteiten en woongebouwen waren getroffen.

“De tweede golf wordt nu verwacht, dus ik vraag de inwoners van de regio om in opvangcentra te blijven!” Marchenko schreef op Telegram dat de regio werd getroffen door een “massale raketaanval”.

Luchtalarmsirenes klonken ’s nachts in heel Kiev en inwoners van de hoofdstad werden uit bed geschud door minstens één luide explosie. Het was niet meteen wat, als er al iets was geraakt.

Meer explosies werden gemeld in de noordelijke stad Tsjernihiv en de westelijke regio Lviv, evenals in de steden Dnipro, Lutsk en Rivne.

Rusland heeft sinds oktober vorig jaar Oekraïne getroffen met deze massale raketaanvallen. Aanvankelijk vonden de aanvallen op de energie-infrastructuur van het land wekelijks plaats, waardoor de hele steden in duisternis werden gehuld, maar werden meer verspreid in de tijd, waarbij commentatoren speculeerden dat Moskou mogelijk munitie aan het sparen was.

Het laatste massale spervuur ​​vond plaats op 16 februari.

Hanna Arhirova en Elena Becatoros, The Associated Press



























