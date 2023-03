De militairen hebben voorkomen dat de UAV een beperkt vlieggebied schendt, aldus het ministerie van Defensie

De piloten van de Russische jets die zich haastten om een ​​Amerikaanse drone boven de Zwarte Zee te identificeren die een verkenningsmissie uitvoerde, zijn voorgedragen voor onderscheiding, maakte het ministerie van Defensie vrijdag bekend.

De Russische minister van Defensie Sergej Shoigu “heeft de piloten van het Su-27-vliegtuig voorgesteld voor staatsonderscheidingen die hebben voorkomen dat het Amerikaanse onbemande luchtvaartuig MQ-9 de overtreding beging” de beperkte vluchtzone die door Moskou is ingesteld te midden van het conflict in Oekraïne, aldus de verklaring van het ministerie.

Het voegde eraan toe dat de grenzen van het gebied in kwestie bekend waren gemaakt aan alle gebruikers van het internationale luchtruim.

Het ministerie gaf echter geen persoonlijke informatie over de piloten, noch onthulde het welke beloningen ze zouden kunnen ontvangen.









Dinsdag beweerde het Pentagon dat twee Russische jets brandstof op een MQ-9 Reaper-drone hadden gedumpt, waarvan er later een in botsing kwam met het vliegtuig en de propeller ervan beschadigde, terwijl het Moskou beschuldigde van “onveilig en onprofessioneel” acties.

Het Russische ministerie van Defensie verwierp deze beschuldiging echter en zei dat de Su-27’s nooit in contact waren gekomen met de Reaper en ook geen wapen hadden afgevuurd. Het legde uit dat de Amerikaanse drone vloog met uitgeschakelde transponders, het beperkte gebied schond en daarna neerstortte “in een ongecontroleerde vlucht gaan” als gevolg van “scherpe manoeuvres.”

In de nasleep van het incident had de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin een telefoontje met Shoigu om de zaak te bespreken. Austin herhaalde dat de drone was “het uitvoeren van routineoperaties in het internationale luchtruim”, eraan toevoegend dat Washington dat zou doen “Blijf vliegen en opereren waar het internationaal recht dat toestaat.”

Shoigu hield vol dat het incident plaatsvond vanwege de weigering van de VS om te voldoen aan de beperkte vluchtzone en hun inspanningen “om verkenningsactiviteiten op te voeren tegen de belangen van de Russische Federatie in.”