Rusland, een vijand? Niet in India, waar Rusland lange tijd werd gezien als een gewaardeerde politieke en economische partner. Sinds de grootschalige invasie van Oekraïne vorig jaar door Rusland is de relatie zelfs in een stroomversnelling geraakt. India heeft geweigerd zich aan te sluiten bij de sancties van het Westen tegen Moskou en het land importeert nu meer ruwe olie uit Rusland dan ooit tevoren. Dit was een van de drijvende factoren achter het recente officiële bezoek aan India van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

Dat meldt het Indiase ministerie van Handel en Industrie , is Rusland het afgelopen jaar India’s op drie na grootste invoerbron geworden. Van april tot december 2022 bedroeg de invoer $ 32,8 miljard (€ 30,08 miljard), een stijging ten opzichte van $ 6,58 miljard in dezelfde periode van 2021.

India heeft “veel ruwe olie gekocht, omgezet in geraffineerde aardolieproducten en verkocht”, vertelde de Indiase minister van Handel Sunil Barthwal aan Nikkei Asia.

Olie kopen ‘voor de best mogelijke prijs’

“Ik wil verduidelijken dat we onze bedrijven niet vragen om Russische olie te kopen”, zei de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar in december tegen het parlement. “We vragen onze bedrijven om olie te kopen (dat) is de beste optie die ze kunnen krijgen. Nu hangt het af van wat de markt overgeeft.”

Als onderdeel van wereldwijde sancties tegen Rusland, een nieuw prijsplafond is gezet op Russische ruwe olie die op 5 februari 2023 in werking is getreden. Voor India, de op twee na grootste verbruiker van olie ter wereld, maakt deze verlaging een enorm verschil.

Voor de overheid levert dit meerdere voordelen op. Omdat India meer dan 80% van zijn ruwe olie importeert, betekent de dop dat het de energiekosten kan verlagen. Bovendien kan India, door zich tot Russische olie te wenden, zijn afhankelijkheid van het Midden-Oosten verminderen, dat vroeger de bron was van zo’n 60% van de olie-import van het land.

Wapendeals tijdens de Koude Oorlog

De economische en politieke relatie tussen Rusland en India, beide nucleaire mogendheden, is niet alleen gebaseerd op hun wederzijdse interesse in olie. Het gaat ook terug op hun langdurige samenwerking tijdens de Koude Oorlog.

De Sovjet-Unie leverde tientallen jaren wapens aan India en trainde Indiase troepen in het gebruik ervan. India verkreeg tussen 1955 en 1991 drie vijfde van zijn wapens van de USSR, zo blijkt uit een analyse van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

In 1984 maakten de Indiase kosmonaut Rakesh Sharma (links) en de Sovjetkosmonaut Yury Malyshev deel uit van de internationale bemanning van het Sojoez T-11 ruimteschip Afbeelding: Alexander Moklesov/SNA/IMAGO

Dat meldt Luchtuniversiteit een vestiging in de Amerikaanse staat Alabama die militaire opleidingen verzorgt voor de Amerikaanse luchtmacht, blijft de militaire samenwerking tussen India en Rusland belangrijk.

“De breedte van Russische platforms in het Indiase leger … heeft een ‘lock-in’-effect gecreëerd, terwijl de diepte van de relatieve steun aan India’s technologiebasis en strategische systemen een relatief hoge mate van schuldenlast en vertrouwen in sleutelposities heeft veroorzaakt. strategische kringen”, schreven de auteurs van een artikel uit 2021 voor de Journal of Indo-Pacific Zaken .

Ze voegden eraan toe dat de “kwantiteit en gevoeligheid van Russische bijdragen aan het Indiase arsenaal” grotendeels “ondergewaardeerd” was.

Daarentegen was er een koelere relatie met de Verenigde Staten, die wapens leverden aan India’s vijand Pakistan.

Bovendien diende economische planning van het Sovjet-type lange tijd als model voor de Indiase economie, toen deze overging van het kolonialisme en armoede probeerde te bestrijden. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie voerde India hervormingen door en stelde het zijn economie open voor de wereld.

Toenadering tot de VS

In 2005, onder het presidentschap van George W. Bush, spraken Amerikaanse vertegenwoordigers over India als een “natuurlijke bondgenoot” met “gedeelde waarden”, dat met Amerikaanse steun “een grote wereldmacht in de 21e eeuw” zou worden. Het is deze ambitie om een ​​leidende wereldspeler te zijn die verklaart waarom India is blijven samenwerken met Rusland, als onderdeel van verschillende instellingen, zoals de Shanghai Cooperation Organisation (SCO), het BRICS-blok (bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) en de groepering Rusland-India-China (RIC), ondanks het nieuwe partnerschap met de VS.

Deelnemers wonen een ceremonie bij die de militaire oefeningen van de RIC in de Russische regio Primorsky opent Afbeelding: Russisch Ministerie van Defensie/REUTERS

Geen sancties en niet-afstemming

“Het Russisch-Indiase partnerschap zal worden voortgezet”, schreven Rajan Menon en Eugene Rumer van de Amerikaanse denktank Carnegie Endowment for International Peace in september vorig jaar. “Voor India blijft Rusland een belangrijke leverancier van wapens. … India heeft zich niet aangesloten bij de sancties van het Westen tegen Rusland. Door dit te doen, heeft het blijk gegeven van zijn onafhankelijk buitenlands beleid”, concludeerden ze.

“Het versterken van de handels- en economische samenwerking tussen India en Rusland is een topprioriteit voor het politieke leiderschap van beide landen”, stelt de Indiase ambassade in Moskou in een briefing uit 2022 over de economische betrekkingen tussen India en Rusland.

Het is echter ook gedeeltelijk zo dat vóór de sterke stijging van de olie-import uit Rusland de economische samenwerking tussen de twee landen op een vrij laag niveau stagneerde, waarbij Rusland tussen 2012 en 2012 slechts zelden in de top 25 van India’s handelspartners terechtkwam. 2021.

Ter vergelijking: Duitsland stond in 2012 op de zesde plaats, maar daalde in 2021 naar de elfde plaats.

Dit artikel is vertaald uit het Duits.