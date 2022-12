Russische Öllieferungen nach Europa schwinden – Bloomberg — RT Business News

Die Lieferungen von russischem Seeöl nach Europa sind seit Beginn der Militäroperation Moskaus in der Ukraine um mehr als das Fünffache zurückgegangen, berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf Schiffsverfolgungsdaten.

Dem Bericht zufolge brachen die Lieferungen in den vier Wochen bis zum 5. Dezember auf durchschnittlich 309.000 Barrel pro Tag ein. Das ist weniger als ein Fünftel ihres Volumens in den vier Wochen bis zum 25. Februar, durchschnittlich 1,58 Millionen Barrel pro Tag. Die Auslieferungen gingen in der letzten Woche bis zum 25. November um 34 % zurück.

Analysten gehen davon aus, dass diese Zahlen weiter sinken werden, nachdem ein EU-Embargo und die Preisobergrenze der westlichen Koalition von 60 $ für russische Fässer auf See in vollem Gange sind. Beide Maßnahmen traten am Montag in Kraft, haben aber eine Übergangsfrist, während der einige Lieferungen noch möglich sind.

In den vergangenen Monaten hat Moskau seine Bemühungen verstärkt, Lieferungen an andere Orte umzuleiten. Bisher wurden die Lieferungen hauptsächlich nach China, Indien und Türkiye umgeleitet, die sich als die größten Käufer von russischem Öl herausstellten.

Laut Schiffsverfolgungsdaten belief sich das Rohölvolumen auf Tankern, die für die drei Länder bestimmt sind, zusammen mit denen, die ihren Bestimmungshafen noch nicht beliefert haben, aber normalerweise entweder in Indien oder China landen, auf durchschnittlich 2,45 Millionen Barrel pro Tag in den letzten vier Wochen. Das ist mehr als dreimal so viel wie in den vier Wochen unmittelbar vor Beginn des Ukraine-Konflikts dorthin verschifft wurde.









Das gesamte russische Rohölexportvolumen stieg in der Woche vor dem Inkrafttreten der neuen Beschränkungen um 94.000 Barrel pro Tag auf 2,99 Millionen Barrel. Die Lieferungen nach Bulgarien, das sich eine Ausnahme vom Embargo gesichert hat und nun Russlands einziger verbleibender EU-Seeölmarkt ist, blieben unverändert bei 125.000 Barrel pro Tag. Unklar ist allerdings, ob weitere Lieferungen in das Land von der Reaktion Russlands auf die Sanktionen betroffen sein werden. Moskau warnte wiederholt, dass es den Verkauf von Rohöl an Länder einstellen werde, die die Preisobergrenze unterstützen, und warnte am Montag, dass es als Vergeltung sogar die Produktion drosseln könnte.

Russlands Gesamtölförderung ist in den 11 Monaten zwischen Januar und November 2022 um 2,2 % auf 488 Millionen Tonnen gestiegen, so der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Novak, der am Dienstag mit Reportern sprach.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT