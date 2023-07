Nach der Mobilmachung im September 2022 flohen Tausende Männer aus Russland. Wer jetzt zurückkommt, versucht, nicht aufzufallen.

Mein Freund, der letzten September Moskau über Kasachstan nach Tiflis verließ, gab sein ganzes Erspartes für Flugtickets aus. Schließlich ging es ihm darum, der Mobilisierung Russlands zu entgehen. Ein halbes Jahr später kehrte er jedoch zurück. Ich habe davon erst erfahren, weil wir uns zufällig auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes getroffen haben. Er setzt in den sozialen Medien alles daran, den Eindruck zu erwecken, er sei nicht mehr in der russischen Hauptstadt.

Als er über seinen Umzug und seine Rückkehr sprach, sagte er, er liebe Georgien und bewundere den Mut der Georgier, die gegen das Gesetz über ausländische Agenten auf die Straße gingen. Doch er konnte nicht länger dort bleiben, weil er in Moskau leben wollte. Als die russischen Behörden ankündigten, dass die Grenzen für diejenigen geschlossen würden, die eine Vorladung erhielten, schrieb er mir, dass er in Moskau nach einem Job suche und zu Vorstellungsgesprächen gehe. Er war immer gegen Putins Krieg. Selbst jetzt besteht er darauf, dass er ihn ablehnt. Dennoch kam er zurück.

Einige Wochen später erfuhr ich, dass ein weiterer Bekannter, der vor der Mobilisierung geflohen war, ebenfalls aus Batumi in Georgien in die russische Hauptstadt zurückgekehrt war. Er versuche, nicht zu sehr an seine Auswanderung zu denken und so zu leben wie zuvor, sagt er; Gehen Sie in Bars und Cafés und treffen Sie sich mit Freunden.

Es handelt sich um wehrpflichtige Männer, die nun zur „Risikogruppe“ gehören und jeden Tag einberufen werden könnten. Aber wenn ich gefragt werde, sagen sie mir, dass sie jetzt einfach „nicht mehr darüber nachdenken“ und stattdessen rausgegangen sind, Arbeit gefunden haben, durch die Straßen ihrer geliebten Stadt gelaufen sind und ihre Freunde getroffen haben. Und über Politik nur im Stillen miteinander reden.

Noch im Februar 2023 sagten russische Beamte, 60 Prozent derjenigen, die das Land wegen des Krieges verlassen hätten, würden zurückkehren. Auch wenn bisher keine genauen Zahlen oder statistischen Erhebungen veröffentlicht wurden, ist der Trend im Sommer 2023 klar: Die Zahl der Rückkehrer aus anderen Ländern wächst – trotz der Gefahr einer Mobilisierung, trotz neuer repressiver Gesetze, trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Russland .

Es wäre falsch zu sagen, dass es sich dabei alles um schwache Menschen handelt, die nicht versucht hätten, woanders über die Runden zu kommen. Sie distanzieren sich nicht von ihrer Antikriegshaltung. Aber sie sind, wie man heute sagt, „ruhiger“ geworden. Gleichzeitig fürchten sie Repression und Denunziation. Sie versuchen, in den großen Unternehmen, in denen sie arbeiten, weniger über Politik zu diskutieren und zeigen keine pazifistischen Zeichen mehr. Auch auf ihren Social-Media-Konten herrscht Schweigen.

