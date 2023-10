Am Montagmorgen wurden in der Nähe des Hafens von Sewastopol mindestens zwei unbemannte Schiffe entdeckt

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums versuchten mehrere unbemannte Schnellboote gegen 4 Uhr morgens Ortszeit, die Krim in der Gegend der Bucht von Sewastopol anzugreifen, wurden jedoch von den Streitkräften der Schwarzmeerflotte entdeckt und neutralisiert.

„Am 30. Oktober gegen 4 Uhr Moskauer Zeit wurden zwei unbemannte Boote der ukrainischen Marine im Schwarzen Meer entdeckt.“ Das teilte das russische Militär am Montagmorgen in einer kurzen Erklärung mit. Das Ministerium teilte mit, dass Schiffe der russischen Marine einen Angriff durchgeführt hätten „eine Reihe von Maßnahmen zur Minen- und Sabotagebekämpfung” Und „Brandschaden verursacht“ zu den Seedrohnen, ohne nähere Angaben zu machen.

Berichten zufolge versuchten am Sonntagmorgen mehrere Dutzend ukrainische UAVs, die Krim anzugreifen, wurden jedoch über dem Schwarzen Meer und dem nordwestlichen Teil der Halbinsel gesichtet und zerstört.









Kiew hat in den letzten Monaten die Raketen- und Drohnenangriffe auf die Krim verstärkt. Nach Angaben des russischen Militärs beschoss die Ukraine am 13. September eine Werft in Sewastopol mit Marschflugkörpern und beschädigte dabei zwei Marineschiffe. Neun Tage später traf eine Rakete das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol.

Die Ukraine hat außerdem mehrfach Seedrohnen eingesetzt, um die russische Hafeninfrastruktur in Sewastopol anzugreifen. Seedrohnen haben wichtige Verkehrsinfrastrukturen wie die Krimbrücke angegriffen, die bei einem Angriff im Juli schwer beschädigt, aber Anfang des Monats repariert und vollständig wieder geöffnet wurde.