Biden empfängt den schwedischen Premierminister zu Gesprächen über die NATO und die Ukraine

Schwedens Premierminister Ulf Kristersson wird am Mittwoch in Washington zu Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden über den NATO-Beitritt des nordischen Landes, transatlantische Sicherheitsbeziehungen und Russlands Krieg in der Ukraine sein.

Die beiden Staats- und Regierungschefs „werden unsere wachsende Sicherheitskooperation überprüfen und ihre Ansicht bekräftigen, dass Schweden so bald wie möglich der NATO beitreten sollte“, sagte das Weiße Haus am Samstag in einer Erklärung.

Kristersson bemerkte: „Der Schwerpunkt des Besuchs wird auf dem NATO-Beitritt Schwedens liegen.“

Schweden gab zusammen mit dem benachbarten Finnland seine langjährige militärische Neutralität auf, nachdem Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte und einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellte.

Doch Stockholms Beitritt zum Militärbündnis wurde bisher von zwei Mitgliedern, der Türkei und Ungarn, blockiert.

Für eine Erweiterung bedarf die NATO der einstimmigen Zustimmung aller Mitglieder.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, Spitzendiplomaten aus der Türkei und Schweden würden sich am Donnerstag im Hauptquartier des Bündnisses in Brüssel zu Gesprächen zur Überwindung türkischer Einwände treffen.

sri/lo (AP, AFP, Reuters, dpa)