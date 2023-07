Nach Angaben des US-Militärs flogen am Donnerstag zum zweiten Mal in weniger als 24 Stunden russische Jets gefährlich nahe an US-Drohnen über Syrien heran.

Generalleutnant Alex Grynkewich, Chef des Zentralkommandos der US-Luftstreitkräfte, sagte, der Vorfall habe sich am Donnerstag gegen 9:30 Uhr Ortszeit (06:30 GMT/UTC) über Nordwestsyrien ereignet.

„Russische Flugzeuge warfen Leuchtraketen vor den Drohnen ab und flogen gefährlich nahe, wodurch die Sicherheit aller beteiligten Flugzeuge gefährdet wurde“, sagte Grynkewich.

Oberst Michael Andrews, der Sprecher des Zentralkommandos der US-Luftstreitkräfte, sagte: „Die russische Belästigung, einschließlich Nahvorbeiflügen durch eine SU-34 und eine SU-35 und den Einsatz von Leuchtraketen direkt in der MQ-9, dauerte fast eine Stunde.“ .“

„Es war also kein kurzer Vorbeiflug, sondern eher eine anhaltende und unprofessionelle Interaktion“, fügte er hinzu.

Russische Jets fliegen am Mittwoch vor der amerikanischen MQ-9 Reaper, wie ein Video zeigt

Einen Tag zuvor belästigten russische Jets gegen 10:30 Uhr Ortszeit auch US-Drohnen über Syrien. Das US-Zentralkommando veröffentlichte am Mittwoch und Donnerstag Videos der Vorfälle.

Das Video vom Mittwoch zeigte, wie sich ein russischer SU-35-Jäger einer MQ-9 Reaper-Drohne näherte und einer der russischen Piloten davor flog.

„Ein russischer Pilot positionierte sein Flugzeug vor einer MQ-9 und schaltete den Nachbrenner ein, wodurch die Fähigkeit des Betreibers, das Flugzeug sicher zu steuern, eingeschränkt wurde“, sagte Grynkewich über den ersten Vorfall.

USA fordern Russland auf, „rücksichtsloses Verhalten“ einzustellen

Grynkewich sagte am Donnerstag in einer Erklärung: „Wir fordern die russischen Streitkräfte in Syrien auf, dieses rücksichtslose Verhalten einzustellen und sich an die Verhaltensstandards zu halten, die von einer professionellen Luftwaffe erwartet werden.“

Sowohl die USA als auch Russland operieren in Syrien. Die USA haben sich auf den Kampf gegen die militante Gruppe „Islamischer Staat“ in Syrien konzentriert. Russland zählt zu den stärksten Verbündeten von Präsident Baschar al-Assad im Land.

Die Vorfälle ereigneten sich vier Monate, nachdem ein russisches Jet eine amerikanische MQ-9 Reaper-Drohne über internationalen Gewässern über dem Schwarzen Meer abgeschossen hatte.

rm/rc (AP, AFP)