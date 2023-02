De inkomsten van Russische IT-bedrijven stegen vorig jaar met 35,3% op jaarbasis tot meer dan 2,3 biljoen roebel (meer dan 30 miljard dollar), onthulde vicepremier Dmitry Chernyshenko deze week.

In reactie op de boodschap van de Russische president Vladimir Poetin aan de Federale Vergadering eerder op de dag, zei Chernyshenko dat het gemiddelde maandsalaris in de IT-sector met 16,4% was gestegen in vergelijking met 2021, en nu op meer dan 124.000 roebel ($ 1.657) staat.

“De president vestigde de aandacht op de effectiviteit van IT-ondersteuningsmaatregelen en kondigde de beslissing aan om deze uit te breiden naar hightechindustrieën. Dergelijke maatregelen zijn een factor geworden in de groei van de informatie- en communicatietechnologiesector, de ontwikkeling van binnenlandse digitale producten en een toename van het aantal IT-bedrijven. Chernyshenko zei, zoals geciteerd door zijn kantoor.

Poetin belooft een verbeterd ondernemingsklimaat

Poetin kondigde dinsdag aan dat Russische bedrijven de inkomstenbelasting kunnen verlagen als ze geavanceerde binnenlandse IT-oplossingen en -producten kopen met behulp van kunstmatige intelligentie. Voor elke roebel die een bedrijf investeert in de aankoop van deze producten, zal er een belastingaftrek van 1,5 roebel zijn, legde Poetin uit. De Russische leider droeg de regering op om voorstellen op te stellen voor een lijst van dergelijke apparatuur op basis van de industrieën waarin het wordt gebruikt en de procedure voor het toekennen van voordelen.

