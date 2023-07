Trotz aller internationalen Appelle stoppt Russland das internationale Getreideabkommen mit der Ukraine. Mit einem erneuten Angriff auf die Krimbrücke soll dies nichts zu tun haben.

Russland kündigte das internationale Abkommen über den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Den auch für andere Länder wichtigen Ausstieg aus dem Abkommen begründete der Kreml damit, dass eigene Forderungen nach einer Exportlizenz für russisches Getreide nicht erfüllt würden.

Es hatte die Vereinbarung Ukraine konnte trotz des russischen Angriffskrieges seit fast einem Jahr mehr als 30 Millionen Tonnen Weizen, Mais und anderes Getreide im Ausland verkaufen. Darüber hinaus drohte Kremlchef Wladimir Putin der Ukraine mit militärischer Vergeltung für einen erneuten Angriff auf die Brücke zur russisch besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim.

Internationale Reaktionen und Kritik

Der Getreideabkommen wurde zwischenzeitlich mehrfach verlängert. Allerdings hatte Putin bereits in den vergangenen Tagen deutlich gemacht, dass er die endgültige Frist nicht überschreiten wolle. Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte an, dass Moskau die Vereinbarung erneut einhalten werde, wenn seine Forderungen erfüllt würden.

International gab es viel Kritik. UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete das Abkommen als „Leuchtfeuer der Hoffnung in einer unruhigen Welt“. Der Stopp wird sich negativ auf die Ernährungssituation weltweit auswirken. Vor allem in Afrika wird das befürchtet Getreide ist jetzt noch enger.

Die USA forderten Russland auf, Exporte aus der Ukraine sofort wieder zuzulassen. „Wir fordern Russland auf, seine Entscheidung unverzüglich rückgängig zu machen“, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einer „schlechten Botschaft“ nicht nur für die Ukraine. Dies zeige, „dass Russland sich nicht für ein gutes Zusammenleben in der Welt verantwortlich fühlt“. Der Türke Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, er wolle Putins Meinung ändern.

Angriff auf Krimbrücke nicht entscheidungsentscheidend

Peskow bestritt, dass der erneute Angriff auf die 19 Kilometer lange Brücke zur besetzten Halbinsel Krim ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen sei. „Das sind zwei Ereignisse, die nichts miteinander zu tun haben.“

Moskau machte die Ukraine, zu der auch die Krim gehört, für die Explosion verantwortlich, bei der zwei Menschen getötet wurden. Putin sagte am Abend: „Natürlich wird es eine Antwort aus Russland geben.“ Das Verteidigungsministerium bereitet Vorschläge vor. Nach russischen Angaben zündeten am Morgen unbemannte ferngesteuerte Boote Sprengstoff auf dem Bauwerk. Dadurch sackte ein Teil der Straße ab. Aus Kiew gab es keine Teilnahmebestätigung.

Das russische Außenministerium beschuldigte die Ukraine, den Westen und die Vereinten Nationen, das Getreideabkommen nicht verlängert zu haben. „Entgegen den Erklärungen zu humanitären Zielen wurde der Export ukrainischer Lebensmittel fast sofort auf eine rein kommerzielle Basis umgestellt und darauf ausgerichtet, den egoistischen Interessen Kiews und des Westens zu dienen“, heißt es in der Erklärung. Zudem wurde der für Getreidefrachter im Schwarzen Meer eingerichtete Korridor immer wieder zum Beschuss russischer Ziele missbraucht.

Moskau fordert eine Lockerung der Sanktionen

Mit dem Auslaufen des Abkommens wird der Transport ukrainischen Getreides auf dem Seeweg praktisch zum Erliegen kommen, obwohl der Export vor allem für ärmere Länder wichtig ist. Nach Angaben russischer Quellen haben seit Beginn des Abkommens rund 1.000 Schiffe aus drei ukrainischen Häfen rund 32,8 Millionen Tonnen Getreide exportiert.

Als Gegenleistung für eine Verlängerung hatte Moskau eine Aufhebung der Sanktionen für seine Düngemittel- und Lebensmittelexporte gefordert – etwa bei Versicherungen, Frachten und Finanzierungen. Konkret ging es darum, die staatliche Agrarbank von westlichen Sanktionen zu befreien. Darüber hinaus wollte Russland die Wiederinbetriebnahme einer Ammoniakpipeline von seinem Territorium zum ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa erzwingen, von wo aus das für die Düngemittelproduktion benötigte Gas verschifft werden sollte.

Erdogan ist zuversichtlich

Dennoch geht der türkische Präsident Erdogan davon aus, dass das Abkommen zu einem späteren Zeitpunkt verlängert werden kann. „Ich denke, dass der russische Präsident Putin trotz der heutigen Ankündigung dafür ist, diese humanitäre Brücke fortzusetzen.“ Erdogan verwies auf einen möglichen Besuch des Kremlchefs in der Türkei im nächsten Monat. Die Türkei spielte im vergangenen Jahr eine Schlüsselrolle beim Zustandekommen des Abkommens.

Nach Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2021 blockierte Russland auch die Seehäfen des Nachbarlandes. Nach fünf Monaten wurde eine Einigung erzielt. Es ermöglichte der Ukraine, wenn auch in begrenztem Umfang, über das Schwarze Meer zu exportieren. Vertreter der Vereinten Nationen, Russlands, der Ukraine und der Türkei inspizierten die Ladung in Istanbul. Die Vereinbarung wurde mehrfach verlängert, zuletzt Mitte Mai um zwei Monate.

Die Ukraine und Russland sind wichtige Lieferanten von Weizen, Gerste, Sonnenblumenöl und anderen Nahrungsmitteln für Länder in Afrika, im Nahen Osten und in Teilen Asiens. Vor Kriegsbeginn lieferten sie fast ein Viertel der weltweiten Getreideexporte. Russland war auch der weltweit größte Exporteur von Düngemitteln.

Im Jahr 2022 konnte die Ukraine dank des Getreideabkommens trotz des Krieges mehr als 38 Millionen Tonnen Getreide exportieren und Einnahmen in Höhe von umgerechnet über 8 Milliarden Euro erzielen. Die Einnahmen sind wichtig für den Staatshaushalt des Landes, das sich gegen den russischen Angriffskrieg wehrt. Fast 75 Prozent der Exporte gingen über die Häfen am Schwarzen Meer und an der Donau ins Ausland. Im Vergleich zu 2021 gingen die Seeexporte um rund 23 Prozent zurück.

dpa