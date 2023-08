Russland ist erneut zum Ziel von Drohnenangriffen geworden. Der Bahnhof in Kursk wurde getroffen, wie der Gouverneur der Region mitteilte. Moskau behauptet, eine weitere Rakete abgelenkt zu haben. Der Überblick.

Nach offiziellen Angaben wurde die westrussische Stadt Kursk in der Nacht von einer ukrainischen Drohne getroffen. Nach vorläufigen Angaben sei das Projektil auf das Dach eines Bahnhofsgebäudes gefallen, berichtete Regionalgouverneur Roman Starovoit auf Telegram. Das Dach fing Feuer und fünf Personen wurden durch Glassplitter leicht verletzt. Die Angaben konnten nicht unabhängig verifiziert werden. Kursk ist die Hauptstadt der gleichnamigen Grenzregion Ukraine. Die Stadt liegt gut 500 Kilometer südlich von Moskau.

Die russische Hauptstadt behauptet nach offiziellen Angaben, einen weiteren Drohnenangriff abgewehrt zu haben. In der Nacht gab es einen Versuch, eine Drohne von Süden her über Moskau zu fliegen Moskau Bürgermeister Sergey Sobyanin im Telegram. Die Luftverteidigung hat dies vereitelt. Auch dies konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Die beiden Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo stellten in der Nacht vorübergehend Starts und Landungen ein. Ein Vertreter der Flugsicherung teilte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass mit, ohne einen Grund für die Einstellung des Flugbetriebs zu nennen.

In Tschernihiw im Norden der Ukraine ist die Zahl der Opfer nach dem verheerenden russischen Raketenangriff auf die Innenstadt bis Samstagabend zunächst weiter angestiegen. Präsident Wolodymyr Selenskyj fragte unterdessen auf einer Reise nach Schweden nach Kampfflugzeugen für sein angegriffenes Land. Seit fast 18 Monaten wehrt sich die Ukraine gegen den brutalen russischen Angriffskrieg.

Sieben Tote bei russischem Angriff Tschernihiw

Bei dem schweren russischen Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw sind mindestens sieben Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Weitere 144 Menschen seien durch den Beschuss in der belebten Innenstadt verletzt worden, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Unter den Verletzten waren auch 15 Kinder. Auch der ukrainische Staatschef kündigte Vergeltung an: „Unsere Soldaten werden Russland eine Antwort auf diesen Terroranschlag geben“, sagte er.

Am Samstagnachmittag schlug eine Rakete in der Nähe des Tschernihiw-Theaters ein. In der Innenstadt herrschte an diesem Tag besonders viel Betrieb, da viele Menschen gerade ein Erntedankfest feierten und zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Rückweg von der Kirche waren.

UNICEF-Regionaldirektor: Kinder aus der Schusslinie halten

Nach dem russischen Angriff auf Tschernihiw, bei dem auch Kinder getötet oder verletzt wurden, forderte die UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, Regina De Dominicis, alle Parteien erneut auf, Zivilisten zu schützen und Kinder aus der Schusslinie zu halten. Mehr als 1.700 Kinder seien im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ums Leben gekommen oder verletzt worden, sagte De Dominicis in einer Erklärung. „Die Angriffe müssen aufhören. Kinder müssen geschützt werden. Diesem Land muss die Chance auf Frieden und seinen Kindern die Chance auf eine Zukunft gegeben werden“, forderte sie.

Kiew: Das Training für F-16-Jets hat begonnen

Die geplante Auslieferung westlicher F-16-Kampfflugzeuge dürfte Monate dauern – doch nach Angaben aus Kiew hat die Ausbildung ukrainischer Piloten bereits begonnen. „Das Training hat bereits begonnen“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov gegenüber dem Fernsehsender 24 Kanal. Auch ukrainische Ingenieure und Techniker werden an F-16-Kampfflugzeugen geschult. Wo genau diese stattfinden, sagte Resnikov nicht. Laut Selenskyj laufen bereits Trainingseinheiten auf schwedischen Gripen-Maschinen.

Dänemark und die Niederlande haben vereinbart, die Ukraine mit F-16 zu beliefern und ukrainische Piloten auszubilden. Da es sich hierbei jedoch um ein Waffensystem aus den USA handelt, ist die Zustimmung Washingtons erforderlich. Die US-Regierung erklärte am vergangenen Donnerstag, sie wolle Dänemark und den Niederlanden einen schnellen Transfer der F-16 ermöglichen. Dennoch dürfte es noch einige Monate dauern, bis das Flugzeug tatsächlich ausgeliefert werden kann.

Selenskyj zu Besuch in Schweden

Bei einem Besuch in Schweden dankte Selenskyj dem skandinavischen Land für seine Unterstützung. Nach Angaben des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson unterzeichneten die beiden eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Produktion, Ausbildung und Wartung des Combat Vehicle 90, eines schwedischen Panzers. Kristersson reagierte jedoch nicht auf Selenskyjs Forderung nach Lieferung des schwedischen Kampfflugzeugs Saab JAS 39 Gripen.

Was am Sonntag wichtig sein wird

Im Osten und Süden der Ukraine setzen die Streitkräfte Kiews ihre Gegenoffensive gegen die russische Invasion mit Hilfe westlicher Waffen fort.

