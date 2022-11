Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: Das ist die Situation

Im Donbass gehen die heftigen Kämpfe weiter. Russlands Armee greift ihre Ziele an, ukrainische Truppen versuchen anderswo zurückzuerobern. Und die Stromversorgung bleibt ein Problem. Der Überblick.

Das Stromnetz der Ukraine, das durch russische Raketeneinschläge schwer beschädigt wurde, wird wahrscheinlich noch Monate lang stark gestört sein. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, das Land habe am Montag nicht nur mit geplanten Abschaltungen, sondern auch mit plötzlichen Stromausfällen zu kämpfen. Der Verbrauch übersteigt die Stromproduktion, jeder muss Energie sparen. Der Stromversorger Yasno sagte, die Ukrainer müssten mindestens bis Ende März mit Ausfällen oder Stillständen rechnen.

Während das ukrainische Militär weiterhin heftige Gefechte aus der Kohle- und Stahlregion Donbass im Osten des angegriffenen Landes meldete, gab die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) teilweise Entwarnung: für das von Russen besetzte Kernkraftwerk Saporischschja Soldaten, war trotz des intensiven Beschusses am Wochenende weitgehend intakt.

Erinnerung an den Protest auf Maidan vor neun Jahren

Selenskyj erinnerte in seiner Videoansprache an den Beginn der proeuropäischen Demonstrationen auf Kiews Unabhängigkeitsplatz, dem Maidan, vor neun Jahren, am 21. November 2013. Im Februar 2014 führte der Protest zum Sturz der prorussischen Regierung. Doch Moskau nutzte die Schwächephase der Ukraine, um die Halbinsel Krim zu annektieren und wenig später den Krieg in der Ostukraine zu beginnen.

Freiheit und Würde des ukrainischen Volkes seien mehr als tausend Jahre alt, sagte Selenskyj. Die Menschen haben viele Bedrohungen ihrer Freiheit und Existenz überlebt. „Und jetzt haben wir eine historische Chance, die ukrainische Freiheit ein für alle Mal zu schützen“, sagte er mit Blick auf den erhofften Sieg über die russischen Invasoren.

Selenskiyj ruft Landsleute auf, Strom zu sparen

Wegen des Strommangels im ukrainischen Netz wandte sich Selenskyj an die regionalen und kommunalen Verwaltungen: Sie sollten die Bürger weiter zum Stromsparen animieren. Auch im öffentlichen Raum muss Strom gespart werden. „Heute Nacht ist die Situation in Kiew und Umgebung sowie in Winnyzja, Sumy, Ternopil, Tscherkassy, ​​Odessa und einigen anderen Städten und Regionen besonders schwierig“, sagte Selenskyj.

„Der systemische Schaden, der unserem Energiesektor durch die russischen Terroranschläge zugefügt wurde, ist so groß, dass alle unsere Bürger und Unternehmen sehr sparsam sein und den Verbrauch über die Stunden des Tages verteilen sollten“, sagte er. Seit Mitte Oktober zerstört Russland völkerrechtswidrig das Energiesystem der Ukraine mit Raketenangriffen. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow soll die Regierung des Nachbarlandes an den Verhandlungstisch gezwungen werden.

Energietechniker versuchen ihr Bestes, um die Schäden am Netz zu reparieren, bevor der Winter einsetzt, schrieb der Chef des Energieunternehmens Yasno, Serhiy Kovalenko, auf Facebook. „Auch wenn es jetzt weniger Abbrecher gibt, möchte ich, dass alle verstehen: Die Ukrainer werden wohl mindestens bis Ende März mit Abbrechern leben müssen“, schrieb er. Der Netzbetreiber Ukrenergo kündigte landesweite Abschaltungen für Dienstag an.

Schwere Kämpfe im Donbass

In Bezug auf die Kämpfe im Donbass gab der ukrainische Generalstab bekannt, dass Russland seine Angriffe auf die Städte Avdiivka und Bakhmut in der Region Donezk konzentriere. An anderer Stelle sprach der Generalstab von einer „aktiven Verteidigung“ der russischen Truppen – dort greifen offenbar die Ukrainer an. Benannt wurden die Orte Kupjansk und Lyman sowie Novopavliwka und die Front in der Region Saporischschja. Die russischen Truppen hätten mit Panzern, Mörsern, Rohr- und Raketenartillerie zurückgeschlagen, hieß es.

Dem offiziellen Bericht zufolge verstärken russische Truppen in der Südukraine ihre Verteidigungslinien am Südufer des Flusses Dnipro. Nach inoffiziellen Angaben hat die ukrainische Artillerie mit ihren Langstreckengeschützen auf dieses Gebiet in Richtung Krim geschossen. Russische Militärblogger berichteten über einen erfolgreichen russischen Vormarsch auf die Stadt Marjinka bei Donezk. Die ukrainische Stadt Wowtschansk in der Region Charkiw wurde am Montagabend von russischen Mehrfachraketenwerfern getroffen, teilten lokale Behörden mit.

IAEA: Kernbrennstoffe in Saporischschja sind sicher gelagert

Es gebe keine unmittelbaren Bedenken hinsichtlich der nuklearen Sicherheit des Kernkraftwerks Saporischschja, sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. Vier IAEO-Experten hatten das größte europäische Atomkraftwerk überprüft. Der Zustand der sechs Reaktorblöcke ist stabil. Die Unversehrtheit der abgebrannten Brennelemente, frischen Brennelemente und schwach-, mittel- und hochradioaktiven Abfälle in ihren Lagereinrichtungen wurde bestätigt.

Dennoch hatten die Gutachter an vielen Stellen Schäden auf dem Gelände festgestellt. „Dies ist sehr besorgniserregend, da es die schiere Intensität des Angriffs auf eines der größten Atomkraftwerke der Welt unterstreicht“, sagte Grossi. Das Atomkraftwerk wurde am Samstag und Sonntag von Dutzenden Granatentreffern erschüttert. Auch die Anlage war in den Monaten zuvor unter Beschuss geraten. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig.

Das wird am Dienstag wichtig

Das russische Parlament, die Staatsduma in Moskau, will die Erschießung russischer Soldaten verurteilen, die am Dienstag von ukrainischen Soldaten gefangen genommen wurden. Parlamente anderer Länder sollten aufgefordert werden, sich anzuschließen. Der per Video dokumentierte Vorfall ereignete sich vermutlich Mitte November, als die Ukraine die Stadt Makiivka in der Oblast Lugansk im Osten des Landes zurückeroberte. Laut ukrainischen Quellen eröffnete ein Russe das Feuer, anstatt sich zu ergeben. Die Ukrainer erschossen deshalb zur Selbstverteidigung bereits am Boden liegende Russen. Das UN-Menschenrechtsbüro hat eine Untersuchung angekündigt.

