Die Kanzlerin betont die Bedeutung des Übereinkommens zum Verbot von Streumunition. Unterdessen sind die Wagner-Söldner nach dem Aufstand gegen Moskau nun in Weißrussland. Die aktuellen Entwicklungen.

Söldner der Russen Privatarmee Wagner sind nach wochenlangen Spekulationen über ihren Aufenthaltsort nach Angaben aus Minsk nun in Weißrussland angekommen. Das belarussische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Männer nun als Ausbilder für verschiedene militärische Disziplinen tätig seien.

Russlands Präsident Wladimir Putin wollte nach eigenen Angaben zunächst, dass die Wagner-Söldnergruppe trotz ihres Aufstands Ende vergangenen Monats in den USA weiterbesteht Ukraine lasst kämpfen. Die russische Tageszeitung Kommersant zitierte ihn mit den Worten, Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin habe dies bei einem Treffen im Kreml abgelehnt.

Nach dem Eintreffen von Streumunition aus dem USA In der Ukraine bewertete Bundeskanzler Olaf Scholz die Leistung Washingtons erneut als ihre souveräne Entscheidung. Er betonte aber auch die Bedeutung des Vertrags zum Verbot dieser Art von Munition. Im Gegensatz zu den USA und der Ukraine hat Deutschland diesen Vertrag unterzeichnet. Der ukrainische Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj hatte zuvor dem US-Sender CNN bestätigt, dass inzwischen US-Streumunition in der Ukraine angekommen sei.

Sowohl die Ukraine als auch Russland berichteten am Freitag über Drohnenangriffe auf ihrem Staatsgebiet. Nach Angaben des Kremls starb auf russischer Seite eine Frau.

Minsk: Wagner-Kämpfer bilden Truppen in Weißrussland aus

Das Lager der Wagner-Söldner in Weißrussland liegt nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Minsk in Ossipovichi, rund 100 Kilometer südöstlich der Hauptstadt. Auf einem Video waren die vermummten Uniformierten nicht zu sehen. Man konnte aber Übungen mit der Waffe auf einem Truppenübungsplatz sehen.

Ein Moderator sagte in einem Ministeriumsvideo, dass die Wagner-Söldner ihre Kampferfahrungen mit den belarussischen Streitkräften geteilt hätten. Soldaten des Landes, das unter Machthaber Alexander Lukaschenko ein enger Verbündeter Russlands ist und seine Gebiete auch für Angriffe auf die Ukraine aufgibt, bedankten sich in dem Clip für die Hinweise.

Lukaschenko hatte angekündigt, Wagner-Truppen würden sich in Weißrussland niederlassen. Es würden Soldaten für die Territorialverteidigung ausgebildet, sagte Offizier Maxim Pajewski vom belarussischen Generalstab.

Wagner-Chef Prigoschin und Dutzende seiner Kommandeure trafen sich wenige Tage nach einem am 24. Juni schnell beendeten Aufstand gegen die russische Militärführung im Kreml mit Präsident Wladimir Putin. Zu den Ergebnissen der dreistündigen Debatte machte der Kreml keine Angaben . Putin und Lukaschenko hatten jedoch mitgeteilt, dass Wagner in Weißrussland einen neuen Stützpunkt finden könnte.

Die Wagner-Armee, die während des Aufstands im Juni Rostow am Don im Süden Russlands besetzt hatte, hat inzwischen einen Großteil der Waffen, Munition und Militärtechnik an das Moskauer Verteidigungsministerium übergeben.

Putin hatte den Aufständischen Straffreiheit zugesichert und ihnen Verträge mit dem Ministerium angeboten. Berichten zufolge steht die Mehrheit jedoch hinter Prigoschin, der untergetaucht ist. Offiziell, so Prigozchin, habe die Wagner-Armee eine Pause bis Anfang August.

Putin wollte, dass Wagner-Söldner in der Ukraine weiterkämpfen

Nach eigenen Angaben boten die Wagner-Söldner den Wagner-Söldnern nach ihrem Aufstand gegen die Militärführung die Möglichkeit an, unter eigenem Kommando weiter in der Ukraine zu kämpfen. „Viele nickten, als ich das sagte“, schilderte Putin in der Tageszeitung „Kommersant“ (Freitag) ein Treffen mit der Privatarmee im Kreml. Aber es war auch Prigoschin, der das Angebot ablehnte.

Die Wagner-Söldnertruppe kämpfte monatelang an der Seite regulärer Moskauer Truppen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bekanntheit erlangte sie durch die Kämpfe um die Stadt Bachmut.

Scholz verweist auf die „souveräne“ Entscheidung der USA zu Streumunition

Deutschland müsse sich zu souveränen Entscheidungen anderer Staaten nicht äußern, sagte Bundeskanzler Scholz am Freitag auf seiner Sommerpressekonferenz in Berlin mit Blick auf die Lieferung von US-Streumunition an die Ukraine. Die US-Regierung habe „eine Entscheidung getroffen, die nicht unsere ist, sondern die sie souverän getroffen hat“ – mit dem Hinweis, dass sie sonst nicht in der Lage wäre, ausreichend Munition bereitzustellen.

Gleichzeitig unterstrich der SPD-Politiker den Vertrag zum Verbot von Streumunition. Es gehe darum, „dass nach dem Krieg und außerhalb der Kriegsparteien nicht auch andere durch herumliegende Munition bedroht werden“.

Bei Streumunition handelt es sich um Raketen und Bomben, die in der Luft über dem Ziel explodieren und viele kleine Sprengkörper verstreuen. Umstritten ist es vor allem deshalb, weil ein erheblicher Teil davon nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so die Bevölkerung gefährdet.

Die Ukraine und Russland melden neue Drohnenangriffe

Unterdessen meldeten sowohl die Ukraine als auch Russland neue Drohnenangriffe. In der Stadt Krywyj Rih, dem Geburtsort des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, habe eine Drohne ein Verwaltungsgebäude zerstört und weitere Gebäude eines städtischen Unternehmens beschädigt, sagte der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lysak. Bilder des Schadens veröffentlichte er auch auf seinem Telegram-Kanal. Ein Mann wurde verletzt. Auch zwei Häuser wurden beschädigt.

Nach Angaben der Behörden starb in einem Dorf in der russischen Region Brjansk eine Frau durch Artilleriefeuer von ukrainischer Seite; Fotos zeigten schwere Zerstörungen und einen Großbrand. Russland berichtete auch über den Einsatz seiner Luftverteidigung in der Region Woronesch, wo drei Drohnen abgeschossen wurden. Die Angaben der beiden Kriegsparteien konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Selenskyj dämpft die Erwartungen an die Rückeroberung von Gebieten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dämpft die Erwartungen an die anhaltende Offensive in Kiew. „Wir müssen ganz klar – so deutlich wie möglich – verstehen, dass die russischen Streitkräfte in unseren südlichen und östlichen Gebieten alles tun werden, um unsere Soldaten aufzuhalten“, sagte Selenskyj am Abend in seiner Videoansprache.

Deshalb müsse man für jeden Kilometer, den die eigenen Truppen vorrücken, und für jeden Erfolg im Gefecht dankbar sein, mahnte er. Die Erklärung ist ein Hinweis auf die Schwierigkeiten, mit denen das ukrainische Militär bei seiner Offensive konfrontiert ist.

US-Institut sieht fragile Kommandostrukturen im Moskauer Ukraine-Krieg

Nachdem der inzwischen abgesetzte russische General Iwan Popow die Kriegsführung in der Ukraine kritisiert hatte, sehen westliche Experten gravierende Probleme in den Kommandostrukturen Moskaus. Laut einer Analyse des US-amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) bestätigt Popovs Entlassung im Zuge seiner Kritik an Missbräuchen und den hohen Verlusten russischer Soldaten, dass Moskaus Verteidigungspositionen in der Ukraine „wahrscheinlich fragil“ seien. Die Experten verwiesen auf ihre früheren Einschätzungen, dass die russischen Streitkräfte beispielsweise über keine Reserven für Rotationen verfügten.

Im Falle eines Durchbruchs der ukrainischen Streitkräfte während ihrer Gegenoffensive würden die russischen Stellungen weiterhin nicht unterstützt, sagten ISW-Experten. Sie gehen davon aus, dass Popovs Abgang höchstens „marginale“ unmittelbare Auswirkungen haben wird. Sie betonen jedoch: „Die immer fragilere russische Befehlskette könnte in Zukunft zu einer kritischen Kommando- und Kontrollkrise führen, in der die Unterstützung der Feldkommandanten für die russische Militärführung immer schwächer werden könnte.“

Serbien nimmt russische Antikriegsaktivisten auf

Zwei Tage nach einem Einreiseverbot erlaubt Serbien nun dem russischen Antikriegsaktivisten Pjotr ​​Nikitin die Einreise. Nikitin gab dies auf seinem Facebook-Profil bekannt. Für das Einreiseverbot und dessen Aufhebung wurde keine offizielle Begründung genannt.

Man habe ihn aufgefordert, das Land mit dem Flugzeug zu verlassen, doch er habe sich geweigert und sei in einem Internierungslager am Flughafen geblieben, sagte der 42-jährige Russe. Er lebt seit sieben Jahren mit Aufenthaltserlaubnis in Serbien und hat dort zwei Kinder. „Es gibt keine andere Erklärung (für das Verhalten der Grenzpolizei) als meine Antikriegsaktivitäten im Rahmen der Russischen Demokratischen Gesellschaft“, schrieb Nikitin.

