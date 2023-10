Die EU will der Ukraine mit Waffen und humanitärer Hilfe durch den zweiten Kriegswinter helfen. Das deutsche Luftverteidigungssystem Iris-T soll dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Die Neuigkeiten auf einen Blick.

Die Ukraine hat zur Verteidigung gegen den Aggressor Russland ein drittes Iris-T-Flugabwehrsystem von Deutschland erhalten. Das Bundesverteidigungsministerium gab gestern bekannt, dass es diese Woche übergeben wurde und unter anderem aus drei Abschussvorrichtungen, einem Radarsensor, einem Generator und den dazugehörigen Lenkflugkörpern besteht. Die Ukraine erhält außerdem Ersatzteile sowie technische und logistische Unterstützung.

Damit leistet Deutschland einen Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung, der kritischen Infrastruktur und der Soldaten in der Ukraine – insbesondere für den kommenden Winter, in dem wieder mit verstärkten Angriffen russischer Seite auf kritische, also besonders wichtige Infrastrukturen zu rechnen ist. Dazu gehören thermische Kraftwerke und die Stromversorgung.

Zelenskyj dankt Iris-T

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich für die Lieferung des Flugabwehrsystems. „Ein sehr starkes Paket aus Deutschland – genau das, was wir mit Herrn Bundeskanzler vereinbart haben“, sagte Selenskyj gestern Abend in seiner täglichen Videoansprache.

Besonders wichtig ist vor dem Winter die Stärkung der Luftverteidigung mit dem Iris-T-System und zusätzlichen Flugabwehrraketen. „Das wird unseren Soldaten und der Verteidigung unserer Städte sehr helfen“, sagte Selenskyj. In einem Telefongespräch mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak sprach er auch über Flugabwehr und den Kampf gegen Drohnen.

EU verspricht neue Hilfe

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder sicherten der Ukraine vor dem zweiten Kriegswinter weitere Waffen- und Munitionslieferungen zu. Sie versprachen außerdem die Lieferung zusätzlicher Stromgeneratoren und mobiler Heizwerke sowie stärkere Anstrengungen, um Russland zu einer Beteiligung an der Behebung der Kriegsschäden zu zwingen.

Die Europäische Union werde der Ukraine und ihrem Volk so lange wie nötig entscheidende finanzielle, wirtschaftliche, humanitäre, militärische und diplomatische Hilfe leisten, hieß es in einer gestern angenommenen Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Die Unterstützung der EU für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine ist unerschütterlich.

Daran werde auch der aktuelle Fokus auf den Gaza-Krieg nichts ändern, zeigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei versichert worden, „dass unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird“, sagte der SPD-Politiker nach dem Gipfel. Unterdessen sprachen sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und der neue slowakische Ministerpräsident Robert Fico gegen weitere Hilfen aus.

Anhaltender Beschuss von Städten

Unterdessen bleibt die Lage in der Ukraine schwierig. Selenskyj ging in seiner Rede nur auf Krisenherde wie Awdijiwka im Osten des Landes ein. Er sprach lediglich von hohen Verlusten bei den russischen Streitkräften. Beobachtern zufolge sind die ukrainischen Truppen dort jedoch stark unter Druck geraten.

Mehrere Verletzte nach Beschuss in Cherson

Nach offiziellen Angaben wurden in der südukrainischen Stadt Cherson durch schweren russischen Beschuss mehrere Menschen verletzt. Mehr als zehn Wohngebäude in der Innenstadt seien beschädigt worden, sagte der Chef der Stadtverwaltung, Roman Mrotschko, gestern auf Telegram.

Nach Angaben der Regionalverwaltung wurden in der Stadt sieben Menschen verletzt. Drei Frauen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Region, Olexander Prokudin, am späten Abend. Auch die Stadt Beryslaw wurde beschossen und eine weitere Person verletzt.

Ob es sich um Artilleriebeschuss oder einen Angriff mit Raketen und Drohnen handelte, war zunächst unklar. Zumindest war bekannt, dass über dem Gebiet zwei russische Kampfdrohnen abgefangen worden sein sollen. Unterdessen meldete auch die benachbarte Region Mykolajiw Beschuss. Nach eigenen Angaben hat die ukrainische Luftabwehr dort drei luftgestützte Lenkflugkörper vom Typ Ch-59 abgefangen. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Das wird heute wichtig sein

In Malta findet eine von der Ukraine organisierte internationale Konferenz statt. Bei dem Treffen, zu dem die Organisatoren Teilnehmer aus rund 60 Ländern erwarten, will die Ukraine für ihren Zehn-Punkte-Plan für ein friedliches Ende des Krieges mit Russland werben.

dpa