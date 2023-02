De Oekraïne versucht Partner die de VS voorbereidt om Monaten te verhuizen om van de umstritter Streumunition zu move te houden. Seit der Münchner Sicherheitskonferenz kan in Deutschland worden betwist.

Dat Oekraïne hat Partner die sterft USA bereits im vergangenen Jahr erstmals um die Lieferung von Streumunition bitten. Das bestätigten Vertreter mehrerer Nato-Staten am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In de VS-regering kan worden gesproken over de levering van munitie. Een enkele keer dat de Oekraïne in de war raakt, als er een overtreding is die niet wordt geraakt, hieß es. In Ländern wie Deutschland, die een Vertrag zur Ächtung von Streumunition unterschrieben hätten, gebe es große Vorbehalte tegen een solchen Schritt.

Die Bundesregierung zal es deswegen auch Estonia nicht erlauben, früher in Deutschland produzierte Streepeenheid in die Oekraïne zo liefern. “Etwaige Anfragen auf Re-Exporte wären and den Verpflightungen aus dem Übereinkommen über Streumunition beziehungsweise nach Paragraf 18a Kriegswaffenkontrollgesetz zu knives”, zei een van de vele Duitse ministeries van de Duitse pers. “Daraus ergibt sich ein Verbot des Einsatzes, der Entwicklung, der Herstellung, des Erwerbs, der Lagerung, der Zurückbehaltung und der Weitergabe von Streumunition.”

Grosse Gefahr für Bevölkerung door Blindganger

Streumunitie is voor alle wegen die worden gebruikt, we zullen een krachtige Prozentsatz hebben die niet ontploft, zoals Blindganger voor Ort verbleibt en zo de Bevölkerung gefährdet. Streumunition wordt gegenereerd, we zullen kleine opslagcapaciteiten gebruiken – submunitie wordt verhandeld of vrijgemaakt.

De leveringen van Oekraïne nach der Lieferung von Streumunition and Phosphor-Brandwaffen hatten zoletzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz für Aufsehen gesorgt. Vizeregierungschef Olexander Kubrakow erklärte, sterven VS und etlicheOTHER Verbündete hätten Millionen von Schuss davon. Daar argumenteerde, deze kunst van munitie kon niet worden overwonnen, de man van de Angreifern kon standhouden. Außenminister Dmytro Kuleba wies zudem darauf hin, dass die Ukraine den völkerrechtlichen Vertrag zum Verbot des Einsatzes von Streumunition nicht unterzeichnet hat.

Rechtmatig gesproken kan worden dat de eenheid van de strijdkrachten in de Oekraïne door Hindernisse, zoals Kuleba. Als het land de moeite waard is, zou de mens zich ausschließlich kunnen voordoen tegen de Russische Streitkräfte einsetzen. Die Oekraïne heeft Beweise dafür, dass Russland Streumunition verwend, daar gebetonneerd.

Geen categorische Ablehnung in de VS

Over de discussie in de VS over de Weitergabe von Streumunition die door CNN wordt gerapporteerd. Op de website van de US-Amerikanische Nachrichtende zenders van deze landen, de Oekraïense Regierungsbeamte en Abgeordnete hebben de Regierung van Präsident Joe Biden en Mitglieder van de Kongresss aufgefordert, dem Oekraïense Militär Streumunition-Sprengköpfe zur Verfügung zu Stel. Ranghohe Beamte von Biden bearbeiteten den Antrag seit Monaten en hätten ihn nicht kategorisch abgelehnt.

Ob sich dies zaletzt geändert hat, blieb am Montag unclear. NAVO-generaal Jens Stoltenberg heeft gezegd dat de Münchner Sicherheitskonferenz gesagt: “Wir liefern Artillerie und andere Arten von Waffen, aber keine Streubomben.” Het is niet duidelijk of er is een vermoeden dat dit nu in de Ist-Zu staat of dat er een soort van zukünftige Lieferung kategorisch ausschloss is. Neben den USA hebben meerdere EU-landen in het Vertraagd zum Verbot des Einsatzes en der Weitergabe von Streumunition nicht unterzeichnet. Darunter sind Polen, Roemenië, Letland en Estland.

Nach Informationen des estnischen Rundfunk ERR hat Estonia wonetzt one Weitergabe von Streumunition an die Ukraine in Erwägung zoog. Demnach bezet het land 155-mm-artilleriegeschosse vom Typ DM632, de Submunition vom Typ DM1385 freisetzen en vom deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall worden geregestellt. De Estse minister van Defensie, Hanno Pevkur, zei dat er meer details zijn over de landvermeldingen, die notbellen genereren voor weitere militairen voor die Oekraïne om te bekommen.

